Panoramafoto's maak je eenvoudig met de iPhone en iPad. Wat is een panoramafoto precies, op welke toestellen werkt het en welke handige trucs zijn er? Je leest alles in deze gids.

Panoramafoto’s maken

Met de iPhone en iPad kun je mooie brede panoramafoto’s te maken. Wil je bijvoorbeeld een uitzicht vastleggen, of een tafereel dat niet helemaal in beeld past, dan komt de panoramafunctie van de iPhone en iPad goed van pas. Je beweegt hierbij je toestel langzaam in een horizontale beweging, zodat er een brede foto gemaakt wordt. Maar wist je dat je ook verticale panoramafoto’s kunt maken? In deze gids lees je meer over deze panorama-functie en de verschillende opties.

Wat is een panorama?

Een panorama is een uitgestrekte foto, waardoor je een breder stuk vast kunt leggen dan de camera normaal gesproken met een enkel shot waar kan nemen. Hierdoor krijg je een completer beeld krijgt van het te fotograferen uitzicht, al treedt er wel wat vervorming op. Ook de iPhone en iPad kun je panoramafoto’s maken, bijvoorbeeld op vakantie.

Zo maak je een panoramafoto

Het maken van een panoramafoto gaat net even anders dan het maken van een gewone foto:

Open de Camera-app en blader naar de optie Panorama. Hou je iPhone op de goede hoogte, zodat je de horizon goed kunt zien. Druk op de sluiterknop en beweeg je toestel in de richting van de pijl. Zorg ervoor dat de witte pijl op de gele lijn blijft. Het toestel geeft vanzelf aan als je te snel of te langzaam beweegt. Pas in dat geval je snelheid aan. Tik nogmaals op de sluiterknop als je klaar bent.

Het bewegen van de camera tijdens het maken van een foto of video heet ook wel panning. Software in de iPhone zorgt ervoor dat de foto’s aan elkaar worden geplakt tot één groot panorama.

Panoramafoto’s die je met de Camera-app maakt, worden sinds iOS 9 automatisch in een apart album Panorama geplaatst. Zo vind je deze brede foto’s makkelijk terug. Doordat je een draaiende beweging maakt, kan een panoramafoto er wel wat vertekend uit zien. Zo kan het zijn dat een rechte straat op de foto een bolle vorming krijgt.

Tips bij het maken van panoramafoto’s

Het is een goed idee om eerst even thuis te oefenen voordat je op een bestemming met panoramafoto’s aan de slag gaat. Hier zijn enkele tips om een geslaagde panoramafoto te maken.

#1. Om vervormingen te voorkomen is het belangrijk om je hand zo stil mogelijk te maken, liefst dichtbij je borst, waarbij je nog steeds op het scherm kunt kijken. Een statief of selfie-stick kan ook behulpzaam zijn.

#2. Kies grote gebouwen of andere opvallende objecten om je panorama te starten en te eindigen. Kijk voordat je een foto maakt of het lukt om de scene in één keer te fotograferen.

#3 Vermijd bewegende objecten, zoals rondlopende mensen. Ze zullen er vervormd uit zien. Op plaatsen met veel publiek of verkeer, is het maken van een panoramafoto vaak minder ideaal. De oplossing is om terug te gaan op het moment dat het minder druk is, bijvoorbeeld aan het begin van de dag. Ook moet je zelf niet bewegen tijdens het maken van een foto.

Verticale panoramafoto’s maken

Hoewel de panorama-stand bedoeld is om brede horizontale foto’s te maken, kun je het ook op een slimme manier gebruiken om verticale foto’s te maken. Dit is bijvoorbeeld handig als je een hoog gebouw op de foto wilt zetten, of het interieur van een kerkgebouw wilt fotograferen. Om zo’n foto te maken, kantel je je toestel een kwart slag en beweeg je hem van onder naar boven.

Richting van een panoramafoto wijzigen

Bij het maken van een panorama-foto staat de instelling standaard zo ingesteld, dat je het toestel van links naar rechts moet bewegen. Het is echter een fluitje van een cent om te wisselen naar de tegengestelde richting.

Zodra je de panorama-stand geactiveerd hebt, zie je een grote witte pijl in beeld. Tik op deze pijl en de richting van de panorama-foto is gewijzigd. In plaats van dat je je toestel van links naar rechts moet bewegen, beweeg je hem nu langzaamaan van rechts naar links. Voor de foto maakt deze instelling geen verschil, maar mocht de tegengestelde richting je voorkeur hebben, dan kun je dit dus met een simpele tik op de witte pijl omzetten.

Welke toestellen ondersteunen panorama-foto’s?

Om een panorama-foto te kunnen maken, moet je wel het juiste toestel hebben. Met onderstaande modellen kun je een panorama-foto maken.

iPhone 6s (Plus) en nieuwer: tot 63 megapixel

iPhone 6 (Plus): tot 43 megapixel

iPhone 4s en iPhone 5/5c/5s: tot 28 megapixel

iPhone 4 en ouder: geen panoramafunctie

Alternatieve panorama apps

Behalve de standaard Camera-app, zijn er ook alternatieve apps die zich helemaal focussen op het maken van een panorama-foto. De apps gebruiken allemaal andere technieken om een panorama-foto tot stand te laten komen. Vooral 360 Panorama is een handige app om uitgebreide en extra grote panorama-foto’s mee te maken. Je kunt hiermee je omgeving in 360 graden vastleggen en foto’s voor virtual reality-brillen maken.

Erger je aan de vervormingen in foto’s, probeer dan eens de app Panorama. Zoals de naam al aangeeft is deze gespecialiseerd in panoramafoto’s. In de Build View-weergave kun je een onbeperkt aantal foto’s samenvoegen. Daarnaast heeft de app nog veel meer opties.

Ook Microsoft Pix kan handig zijn. Deze app beschikt over een PhotoSynth-functie om panorama’s te maken. Hierbij kun je zowel links als rechts bewegen, maar ook op en naar. Daardoor kun je een veel groter beeld fotograferen. Sta je bijvoorbeeld vlak voor een indrukwekkend gebouw, dat onmogelijk in één keer op de foto past, dan kan Microsoft Pix je helpen.

Andere apps: