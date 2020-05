HDR-foto’s maken met iPhone en iPad

Met de iPhone kun je HDR-foto's maken, waarbij lichte en donkere gedeelten van de foto goed tot hun recht komen. De nieuwste ontwikkeling is Smart HDR en in deze tip leggen we alles erover uit.

HDR-foto’s op iPhone en iPad

HDR staat voor High Dynamic Range en houdt in dat foto’s met lichte en donkere gedeelten beter tot hun recht komen. Hoe kun je je iPhone-camera het best gebruiken om mooie HDR-foto’s te maken? En wat is Smart HDR dan? Lees snel verder!

HDR-fotografie: wat is het?

Als je op een zonnige dag buiten staat, dan zijn er met het blote oog altijd gedeeltes die in de schaduw liggen en gedeeltes die fel door de zon worden beschenen. Bij bewolkt weer is het licht gefilterd, waardoor je de minste verschillen in lichtintensiteit zult zien. Het menselijk oog kan zich aanpassen aan die grote variatie in lichtintensiteit, maar de camerasensor niet. Vandaar dat HDR-fotografie meerdere foto’s van hetzelfde tafereel maakt, waarbij de instellingen van de belichting steeds verschillend zijn. Deze twee of meer foto’s worden vervolgens samengevoegd tot één foto.

Bij Smart HDR maakt de camera veel meer foto’s.

Je zou dit natuurlijk ook handmatig met Photoshop kunnen aanpassen in de post-productie. Professionele fotografen doen dit dan ook met zogenaamde ‘bracketing’. Maar de iPhone kan het voor jou automatisch doen. De iPhone maakt steeds meerdere foto’s en neemt voor elk onderdeel van het tafereel de foto met de best mogelijke verlichting en de hoogste mate van detail.

Hieronder zie je foto’s die we mét en zonder de HDR-functie van de iPhone hebben gemaakt.

Een normale foto:





Een HDR-foto:





HDR-foto’s maken op de iPhone

Het inschakelen van HDR op de iPhone is eenvoudig. Tik tijdens het maken van de foto bovenin op het HDR-icoontje, zoals hieronder te zien is. Kies of je HDR automatisch wilt inschakelen, aan of uit wilt zetten.

HDR blijft ingeschakeld totdat je het weer uitschakelt. De iPhone maakt drie of meer foto’s wanneer je op de sluiterknop drukt. Je kunt via de Instellingen-app aangeven of je ook de normale foto wilt bewaren. In dat geval zullen er steeds twee foto’s in je fotorol worden bewaard: een normale foto en een HDR-foto.

Belichting veranderen bij HDR-foto’s

Vaak zorgt de HDR-functie ervoor dat een foto veel mooier eruit ziet, al kunnen de kleuren ook wat onnatuurlijker worden. Is de belichting toch nog niet helemaal naar je smaak, dan is er nog een extra trucje mogelijk. Door te tappen op het scherm tijdens het maken van een foto zorg je dat de camera op dat gedeelte scherpstelt. Het gaat daarbij niet alleen op scherpstellen, maar de camera past er ook de belichting op aan. Zo kun je een extra donker gedeelte dat niet goed zichtbaar is, toch duidelijker in beeld krijgen. Je kunt op deze manier ook een te licht gedeelte in de foto dimmen.

HDR: op welke iPhones en iPads?

De HDR-functie werd al in iOS 4.1 ingevoerd. Dat betekent dat het op vrijwel alle iPhones werkt, ook als je nog een iPhone 4 gebruikt. Op de iPad wordt HDR-fotografie vanaf de iPad Air 2 ondersteund.

Heb je een niet-geschikt toestel dan kun je eventueel gebruik maken van apps die het effect van HDR proberen te imiteren. Nieuwere apps die de HDR-functie optimaal gebruiken zijn vaak alleen te installeren op nieuwere toestellen en daarop is HDR ook al standaard aanwezig.

Voor Smart HDR heb je een iPhone XS, iPhone XS Max of een iPhone XR nodig.

HDR-apps voor iPhone

Om de HDR-functie van de iPhone te gebruiken heb je geen extra app nodig. Maar het kan wel handig zijn. Er zijn allerlei apps die HDR-achtige effecten met je foto kunnen maken. Vaak bevatten ze nog wat extra functies, bijvoorbeeld voor het samenvoegen van foto’s, filters en meer.

