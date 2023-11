Signify heeft nieuwe firmware voor de Philips Hue Contact Sensor uitgebracht, waarin ondersteuning voor Apple HomeKit is toegevoegd. Voorheen konden de binnensensoren alleen worden bediend via de Philips Hue-app.

Het gaat om firmware 1961076030, die te installeren is via de Philips Hue app. Na het updaten verschijnen ze in de Woning-app, waarna je de statussen ‘open’ en ‘gesloten’ kunt gebruiken in je automatiseringen. Ook kun je ze laten samenwerken met andere (HomeKit-)apparaten die zijn aangesloten op de Philips Hue Bridge. De Philips Hue Secure Contact Sensor is sinds september in de winkel verkrijgbaar en kan worden aangebracht op ramen, deuren, kasten en dergelijke.

Je krijgt meldingen wanneer de contactsensor wordt geopend of gesloten. Gebruikers kunnen op afstand een alarm activeren dat de lichten laat knipperen, een sirene laat loeien en meer. Ook zijn er opties om de camera-instellingen aan te passen. Net als bij de Philips Hue Secure camera’s kunnen de sensoren worden gekoppeld aan verlichting om deze te activeren wanneer de sensor merkt dat de status wijzigt. Ze kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt om de verlichting in de badkamer aan te doen op het moment dat iemand naar binnen stapt.

De Philips Hue Secure-contactsensoren kosten €40 per stuk of €70 voor een set van twee. Ze zijn verkrijgbaar in zwart of wit en je kunt allerlei extra accessoires erbij kopen. Meer over het Philips Hue beveiligingsproducten is te bekijken in ons eerdere artikel.