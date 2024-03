Robotstofzuigers zijn de afgelopen jaren steeds slimmer geworden. Maar wat ze nog niet konden is de trap nemen naar een andere verdieping. De Ascender van Migo Robotics kan dat wel en de Kickstarter-campagne is nu gestart.

Migo Ascender

Bij zo’n duur apparaat van een onbekend merk neem je wel een flink risico op Kickstarter. Je gaat er immers mee akkoord dat het project niet doorgaat en dat je je geld kwijt bent. Toch zijn er al meer dan 1.500 mensen die het bedrag van ruim €700 hebben overgemaakt voor deze veelzijdige stofzuiger, die op papier indrukwekkende specs heeft. Ze hopen in juli 2024 de Migo Ascender te krijgen toegestuurd. De Ascender is een wereldprimeur als het gaat om robotstofzuigers: dit is de eerste robotstofzuiger die de trap kan nemen naar een andere verdieping. Hij werd begin dit jaar al gepresenteerd op de CES-techbeurs en is nu klaar voor massaproductie.

Een stofzuiger die kan traplopen

De Ascender kan trappen nemen van verschillende hoogtes (tot 22 cm per stap). Dit doet hij door een ingenieus proces van draaien en roteren, zodat hij met verschillende soorten trappen overweg kan. In onderstaande video kun je het beste zien hoe dit werkt. Daarnaast lijkt de Migo Ascender ook een prima stofzuiger in het algemeen: hij heeft ingebouwde AI-algoritmes, een grote batterijcapaciteit en een volledig gesloten alles-in-één dockingstation. Hij kan verschillende obstakels en oppervlakken aan en kan hij bijvoorbeeld een lichte prullenbak aan de kant duwen om ook eronder schoon te maken. De Ascender kan zowel zuigen als dweilen, iets wat bij de nieuwste robotstofzuigers tegenwoordig gebruikelijk is.

Uit de video wordt niet helemaal duidelijk of de Ascender ook de trap zelf schoonmaakt, maar wat hij in ieder geval wel kan is de trap nemen naar een andere verdieping. De stofzuiger heeft een zuigkracht van 9700 Pa, krachtig genoeg om vuil, afval en haren van huisdieren te verwijderen van tapijten en harde vloeren. Er zitten volgens de fabrikant krachtige borstels en een geavanceerd filtratiesysteem in. Dweilen gebeurt met een druk van 17 Newton.

Geavanceerde AI ontwijkt obstakels

Gezien de specs is het bijna een wonder dat Migo maar €700-€800 vraagt voor de eerste exemplaren (maar zoals gezegd: je loopt het risico dat het hele feest niet doorgaat). De Ascender is bijvoorbeeld voorzien van een HD-camera, hoge-precisie LiDAR en 6 Time-of-Flight (ToF) sensoren, waardoor de nauwkeurigheid tijdens het navigeren enorm wordt verhoogd. De fabrikant heeft er een krachtige 5 teraflops AI-engine in gestopt voor aansturing van de geavanceerde AI-algoritmen. Ter vergelijking: de grafische processor van de Apple M2-chip is goed voor 3,6 teraflops.

Stofzuigers met Matter

Tot slot is er nog een andere gunstige ontwikkeling: deze stofzuiger werkt met Matter en daardoor wordt het een stuk gemakkelijker om het met je favoriete smart home-systeem aan te sturen. Stofzuigers zijn nog geen onderdeel van HomeKit, maar sinds de introductie van Matter 1.2 kun je het wel integreren. Standaard is de Ascender compatibel met Amazon Alexa en Google Home.

Op de Kickstarter-pagina van de Migo Ascender kun je meedoen aan het crowdfunding-project.

Wil je meer zekerheid, dan zou je ook kunnen kiezen voor stofzuigers met Matter-ondersteuning van bekendere merken. De volgende modellen krijgen Matter-support (maar zijn nog niet in de Europese winkels verkrijgbaar):

SwitchBot K10 Plus

Roborock S8 MaxV Ultra

Ecovacs Deebot X2 Combo