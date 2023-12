Psych

Een spannend en hilarisch raadspel, dat trivia combineert met vragen in de stijl van Cards Against Humanity. Kies uit verschillende categorieën, waaronder het vermakelijke ‘The Truth Comes Out’, waarin jij en je vrienden de sterren van het spel zijn. Beantwoord absurde vragen over elkaar, zoals wat ze onlangs hebben gegoogled of hun geheime talent. Of probeer een van de trivia-categorieën van het spel, zoals ‘Word Up’ of ‘Movie Bluff’.