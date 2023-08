De Homey Pro (Early 2023) is een smart home-hub waarmee je bijna alle smart home-accessoires kunt aansluiten en bedienen. Of het echt zo handig is als het klinkt, lees je in deze Athom Homey Pro review!

Homey Pro review: een alleskunner

De Homey Pro (Early 2023) heeft een compleet ander uiterlijk gekregen dan de versie uit 2019, die eruit zag als een wit bolletje. Het Nederlandse bedrijf Athom heeft nu voor een minder opvallend design gekozen, in de vorm van een platte zwarte schijf. Maar ook op ander vlak verandert er van alles voor de Homey-gebruikers. Er kwam een gratis app met beperkte functies en een goedkope Homey Bridge voor mensen die voor het eerst kennismaken met dit systeem. De echte fans keken echter uit naar de vernieuwde Homey Pro, die inmiddels in de winkel ligt. Die heeft veel meer uitgebreide functies en krijgt op termijn ook ondersteuning voor Thread en Matter. Daarmee is hij een stuk veelzijziger. Maar is hij ook een aanrader voor iCulture-lezers? Je leest het in deze review van de Homey Pro (Early 2023)!

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny), met medewerking van Alex Bouma (@stayallive), Bas van der Ploeg (@basvanderploeg) en Benjamin Kuijten (@benjaminrk). De Homey Pro is getest in augustus 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De Homey Pro is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Homey Pro (Early 2023) in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze smart home-hub:

Derde generatie van deze smart home-hub (na 2016 en 2019)

Afmetingen 12,5 x 12,5 x 3,9 cm

Werkt met Zigbee 3.0, Bluetooth Low Energy 5.0, Z-Wave en WiFi op de 2,4GHz of 5GHz frequentieband, 433 MHz RF en infrarood

Werkt volgens Athom met meer dan 50.000 apparaten van meer dan 1.000 fabrikanten

Later in 2023 update voor Matter en Thread, daarna ook te gebruiken als Thread Border Router

Processor: quad core 1,8GHz ARMv8 CPU (was dual core 1GHz CPU)

3,5 keer sneller dan Homey Pro (Early 2019)

2GB LPDDR4-geheugen (was 1GB)

Energieverbruik ca. 3 Watt

Geen speaker ingebouwd (dit had de vorige versie wel)

8GB opslag (was 4GB)

Ethernet-adapter optioneel aan te schaffen

Verkrijgbaar voor €399,- bij Coolblue en diverse andere winkels

Wat is Homey ook alweer?

Homey is de naam van een serie smart home-hubs, gemaakt door het Twentse bedrijf Athom. Na de originele Homey (2016) verscheen een paar jaar later de Homey Pro (2019). Nu is er het allernieuwste product, de Homey Pro (2023). Met deze hub kun je verbinding maken allerlei smart home-accessoires van verschillende fabrikanten. Je hebt daardoor niet langer de app of hub van de fabrikant nodig. Bovendien kun je automatiseringen maken (met als-dan-regels), waarbij apparaten van meerdere fabrikanten betrokken zijn.

Introductie Homey Pro review

In onze eerdere Homey Bridge-review constateerden we dat dit product geen brug naar HomeKit slaat. Daardoor kunnen we de bridge niet echt aanraden aan Apple-gebruikers. Dat is anders bij de Homey Pro, want die is helemaal gericht op gevorderde gebruikers en zal dankzij de Matter-update ook een stuk veelzijdiger worden voor mensen die nu al HomeKit gebruiken. Je kunt dan de meest bizarre Z-Wave (en andere) accessoires bedienen, die normaal gesproken alleen met een app van de fabrikant werkend zijn te krijgen.



Homey Pro in onze meterkast. Hoewel hij mooi genoeg is om in de kamer neer te zetten.

Het mooie van deze Pro-versie is dat alles lokaal werkt (dus niet afhankelijk van de cloud) en dat het met bijna elk accessoire van elke fabrikant werkt. Hier zie je wat er niet met Homey Bridge werkt, maar wel met Homey Pro:

Buienradar

Denon

Foscam

Fritzbox

Google Chromecast

HomeyScript van Athom

HomeWizard P1

IFTTT

KNMI

Kodi

MQTT

Nanoleaf

Ring

SolarEdge zonnepanelen

Synology

Tuya

Ubiquiti

Yamaha

Qua prijs is er ook een enorm verschil: de Pro kost €399,- en voor de Bridge ben je maar €69,- kwijt. Er is wel een behoorlijk verschil in functionaliteit en andere extra’s. Zo kun je bij de Pro alle apps

Links de Homey Bridge, rechts de nieuwe Homey Pro.

Bij de Homey Bridge kun je maar maximaal 5 apparaten koppelen, waarmee je simpele scenario’s (‘Flows’) kunt uitvoeren. Wil je meer, dan moet je voor €2,99 per maand een Homey Premium-abonnement afsluiten. Bij de Homey Pro gelden al deze beperkingen niet en kun je gewoon alles onbeperkt gebruiken. Nou ja, niet alles. Voor het maken van dagelijkse backups moet je toch nog een abonnement afsluiten, wat je €1 per maand kost. Dit is een zodanig laag bedrag dat we er niet echt over willen zeuren. Maar van de andere kant: het is zo weinig dat Athom het net zo goed als standaardfunctie gratis had kunnen toevoegen. Het is mogelijk om een lokale backup te maken, maar dat is vrij omslachtig.

Heb je eerder een Homey Bridge gekocht en wil je nu op de Homey Pro overstappen, dan kan dat. Je kunt dan de Homey Bridge als satelliet koppelen aan de Pro en krijgt dan een mesh-systeem. Dit vergroot het bereik van je apparaten. En als later dit jaar op de Pro functionaliteit als Thread Border Router wordt toegevoegd, maakt dat het netwerk van verbonden apparaten nog sterker.

Verschillen Homey Pro vs Home Assistant

De Homey is een stuk toegankelijker dan bijvoorbeeld Home Assistant, dat open source is en een grotere community heeft (omdat je er geen Homey voor hoeft te kopen). Het principe is grotendeels hetzelfde en ook de functionaliteit komt overeen, maar bij Homey krijg je alles kant en klaar geleverd in een strak ontworpen kastje, inclusief antennes voor diverse draadloze verbindingen. Bij Home Assistant moet je zelf een Raspberry Pi kopen (ca. 80 euro), plus adapters en antennes. Zo heb je een aparte Zigbee-stick nodig als je Zigbee-apparaten wilt koppelen. Je zou in potentie goedkoper uit kunnen zijn door alles zelf bij elkaar te shoppen, maar je levert wel in op gebruiksgemak en eenvoud. Wil je dat niet, dan is er eventueel de kant-en-klaar oplossing Hoobs. Er valt nog veel meer te zeggen over de verschillen tussen Homey Pro en Home Assistant, maar dat valt buiten het bestek van deze review.

Uitpakken en ingebruikname Homey Pro

De Homey Pro lijkt sterk op de Bridge. In beide gevallen is het een zwarte schijf die je onopvallend op een kast kunt plaatsen. De Pro-versie heeft echter een zwarte rand en is een halve centimeter hoger. Het uitpakken van de Homey Pro is niet veel werk. In de verpakking vind je de hub, een usb-c-naar-usb-c kabel en een stroomadapter. Wil je niet afhankelijk zijn van WiFi, dan kun je een optionele Ethernet-adapter (€29,-) bijbestellen. Dit is wat wij hebben gedaan. Het aansluiten van de Ethernet-adapter kan op twee manieren en eentje daarvan is fout. Onderstaand schema laat zien hoe het moet. Mocht je er niet uitkomen, dan heeft Athom ook instructiefilmpjes.

Na het aansluiten van de Homey Pro pak je de Homey-app voor iOS erbij en doorloop je alle stappen. Ook bij de eerder geteste Bridge verliep dat allemaal heel simpel. Je geeft aan hoeveel verdiepingen je hebt en welke kamers er in jouw huis aanwezig zijn. Later kun je dan je smart home-accessoires aan een bepaalde ruimte koppelen. Heb je al een Homey (Pro) uit 2016-2019, dan kun je bij de installatie meteen alles overzetten door een backup te maken. Alleen de Zigbee-accessoires zul je weer handmatig toe moeten voegen, de rest gaat (als het goed is) vanzelf.

Op het tabblad Apparaten kun je handmatig apparaten toevoegen, maar het is nog gemakkelijker om dit door Homey zelf te laten doen. Zo detecteerde de hub al vanzelf dat er Nanoleaf- en Philips Hue-accessoires in de buurt zijn. Je tikt aan wat je hebt en het wordt vanzelf aan de Homey Pro gekoppeld. Niet alles komt tevoorschijn, dus je zult even door je huis moeten struinen om te kijken welke accessoires je nog meer zou kunnen koppelen. Het is een kwestie van merk invullen, aantikken en de rest gaat vanzelf. Heb je meerdere accessoires en een bridge van een bepaald merk, dan kun je ze vaak in één keer toevoegen dankzij de centrale bridge. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Philips Hue-lampen.

Via de Homey App Store (te vinden via het tabblad Apps) kun je nog meer vinden en daarbij kom je soms tot verrassende ontdekkingen. Zo hebben wij een elektrisch bedienbaar Auping-bed en daar blijkt inderdaad een officiële Homey-app voor te bestaan. Ik zie daar nog niet zo snel een toepassing voor. Maar als je gewend bent om zittend in bed tv te kijken, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zorgen dat het bed na middernacht in een wat plattere stand gaat. Zo valt er genoeg te ontdekken en dreigt het gevaar dat je wat overweldigd wordt door alle mogelijkheden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de geavanceerde automatiseringen.

Zodra Matter-ondersteuning wordt toegevoegd, is er nog meer mogelijk. Omdat de Homey al zoveel accessoires ondersteunt, denk je misschien dat Matter-ondersteuning niet echt nodig is. Maar als HomeKit-gebruiker is het juist wél een goede toevoeging, want daarmee wordt Homey eindelijk iets beter HomeKit-compatibel. Het is eigenlijk raar dat Homey wel 50.000 apparaten ondersteunt, maar dat de samenwerking met HomeKit-support zo matig is (verderop meer hierover).

Hieronder zie je hoe het toevoegen van een Friend lekkagedetector werkt. Deze werkt niet met HomeKit, maar is wel aan de Homey Pro te koppelen. Door het merk in te voeren vind je al snel het gezochte accessoire.

Tijdens het koppelen krijg je ook nog wat tips, bijvoorbeeld dat je apparaten die met een stekker zijn verbonden eerst moet toevoegen en dan pas de apparaten op batterij. In onze testopstelling hebben we maar een paar producten, dus in dit geval voegen we de watersensor gewoon toe.

Homey Pro in gebruik

Bij elk toegevoegd accessoire kun je in de Homey-app in een soort logboek zien welke acties er zijn geweest, dus in dit geval wanneer het wateralarm is afgegaan. Je ziet ook wat het batterijniveau van het accessoire is en eventuele andere details. Zo zit er in de lekkagedetector ook een temperatuursensor, zodat je de temperatuur kunt gebruiken in je automatiseringen. Zoals ik al aangaf: je ontdekt steeds meer dingen en het ontbreekt niet aan ideeën om er iets mee te doen. Bij lampen, slimme stekkers en andere schakelbare accessoires kun je op het icoontje tikken om in en uit te schakelen.

Uiteraard ben je na het toevoegen van producten nog niet klaar. Je kunt accessoires toewijzen aan zones, die je via het tabblad ‘Apparaten’ kunt aanmaken. En verder kun je aan de gang gaan met Flows en Advanced Flows, waarbij je ook data van buitenaf kunt inlezen zoals het weerbericht, zonder dat je een gekoppeld weerstation nodig hebt. Je kunt dit zo ingewikkeld maken als je wilt. Eventueel kun je zelf gaan programmeren (met HomeyScript), maar wie daar geen zin in heeft kan gebruik maken van de apps en flows die al door anderen zijn bedacht. Heb je apparaten die op het stroomnet zijn aangesloten, dan kun je op het tabblad ‘Energy’ zien hoeveel ze verbruiken, ook in stand-by.

Homey en HomeKit

In onze vorige review van de Homey 2e generatie uit 2019 schreven we nog dat HomeKit-ondersteuning een experimentele functie met beperkingen was. Dit is nog steeds het geval. Je kunt daarom beter kijken naar apps die door de community zijn ontwikkeld, maar dan ben je dus wel afhankelijk van een niet-officiële oplossing. Robert Klep, de ontwikkelaar van de vroegere app ‘HomeyKit’ heeft voor de Homey Pro 2023 een compleet herschreven app uitgebracht onder de naam ‘HomeKitty’. Deze is veel uitgebreider dan de experimentele ondersteuning van Athom. Zo is bijvoorbeeld gemakkelijk in te zien welke apparaten wél en niet ondersteund worden en is er de mogelijkheid om devices uit te sluiten. Apparaten die uit zichzelf al geschikt zijn voor HomeKit, wil je namelijk niet via Homey nogmaals in HomeKit beschikbaar stellen.

Het is jammer dat Athom de afgelopen jaren geen moeite meer heeft gestoken in het beter ondersteunen van HomeKit. Maar nu Matter op komst is, is dat in feite ook niet meer nodig. Een ander minpuntje voor Apple-gebruikers is dat flows niet standaard op de Apple Watch beschikbaar zijn. Alleen als je de flow als favoriet instelt, komt hij op de Apple Watch terecht. Een omweg is om via het eerder genoemde HomeKitty een knop in HomeKit te maken. Deze verschijnt dan in de Home-app, waarna je een flow op Homey kunt activeren.

Score 8.5 Homey Pro (Early 2023) €399 Voordelen + Verbindt bijna alles

Modern en strak uiterlijk

Aansluiten is supersimpel, voor de echte klunzen zijn er ook nog allerlei instructiefilmpjes

Talloze verbeteringen ten opzichte van eerdere generatie

Veel ondersteuning vanuit fabrikant en community

Zelf programmeren blijft ook nog mogelijk

Alles werkt lokaal, niet afhankelijk van de cloud Nadelen - Vrij prijzig (maar Homey heeft nu ook goedkopere opties)

Backups maken vereist extra abonnement

Lokale backup maken is omslachtig

Nog steeds geen goede HomeKit-ondersteuning

Conclusie Homey Pro 2023 review

Met de Homey Pro (Early 2023) heb je een heel compleet apparaat in handen. Alles zit netjes verpakt in een strak ontworpen rond kastje, die mooi genoeg is om in de woonkamer neer te zetten. Alle benodigde verbindingen en antennes zitten er al in weggewerkt, terwijl je dat bij andere oplossingen nog zelf bij elkaar moet zoeken. Het werkt met vrijwel alle smart home-accessoires en alle functies en extra’s die Homey te bieden heeft zijn onbeperkt te gebruiken. Behalve dan de backup-mogelijkheid, die hadden we liever inbegrepen gezien.

Als je twijfelt tussen de Homey Pro of de veel goedkopere Homey Bridge, dan is het antwoord nog niet zo eenvoudig. Natuurlijk ben je beter af met de Pro, ongeacht of je beginner of gevorderd gebruiker bent, maar er hangt wel een fors prijskaartje aan. De verleiding is daarom groot om met de Bridge (of de gratis app) te beginnen. Dat kan prima als je maar weinig accessoires hebt en ook geen plannen hebt om dit uit te breiden. Maar daarmee loop je wel de toekomstige Thread- en Matter-functies mis die je alleen op de Homey Pro vindt. Voor HomeKit-gebruikers is de Homey Pro dan toch een betere keuze, zeker omdat je met het zelf bij elkaar shoppen van doe-het-zelf-onderdelen ook ongemerkt heel wat geld kwijt bent.

Homey Pro kopen

De Homey Pro is verkrijgbaar bij diverse winkels, waaronder deze: