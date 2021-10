De Apple Watch met 4G komt eraan, dus je vraagt je misschien af wat nou de voordelen van een Apple Watch met 4G zijn. In dit artikel beantwoorden we die vraag.

Voordelen Apple Watch 4G

Binnenkort kun je ook eindelijk in Nederland de 4G Apple Watch kopen én gebruiken. De voordelen van de 4G Apple Watch lijken voor de hand te liggen, maar er zitten ook voordelen aan die je misschien niet verwacht. Maar er kleven zeker ook nadelen aan de Apple Watch Cellular. Tijd dus om de balans op te maken en inzicht te geven in wat jij nu hebt aan een mobiele dataverbinding op je Apple Watch.

#1 Je bent altijd bereikbaar

Ben je vergeetachtig en vergeet je nog wel eens je iPhone met je mee te nemen als je boodschappen gaat doen of de hond uit gaat laten? Dan is een Apple Watch met 4G misschien wel wat voor jou. Dankzij de 4G-functie ben je altijd bereikbaar, ook als je onverhoopt je iPhone vergeet. Maar het kan ook handig zijn om hem bewust thuis te laten, bijvoorbeeld tijdens de eerder genoemde wandeling met de hond. Je kan dan bijvoorbeeld via je Apple Watch muziek of podcasts streamen, zonder dat je je iPhone in je zak hoeft te stoppen. En als je gebeld wordt of er is iets belangrijks, blijf je toch altijd meteen op de hoogte. Ook je WhatsApp -meldingen komen gewoon binnen, doorgestuurd vanaf je iPhone die thuis op je ligt te wachten.

#2 Je ideale sportmaatje

Ga je naar de sportschool of ga je vaak een rondje hardlopen? Dan vind je het misschien onhandig om telkens je iPhone mee te nemen. Bijvoorbeeld omdat je bang bent dat je hem ergens laat rondslingeren of omdat het onhandig is tijdens het rennen. Of ga je bijvoorbeeld regelmatig een baantje zwemmen, waar je je iPhone in je kluisje moet leggen? Met de 4G Apple Watch kan je dan al je sportactiviteiten bijhouden en tegelijkertijd bereikbaar blijven of muziek streamen tijdens het sporten. Vooral voor hardlopen en zwemmen lijkt het ons een uitkomst, omdat dit gevallen zijn waarbij je je iPhone niet kan of liever niet wil meenemen. Andere sportactiviteiten waarbij het prettig is dat je toch bereikbaar bent zonder iPhone zijn watersport, wielrennen of misschien wel bergbeklimmen.

#3 Minder afleiding

Als je in gezelschap bent, kan het soms wat ongeïnteresseerd overkomen als je continu je iPhone oppakt om gedachteloos door Instagram te scrollen of berichtjes te sturen in die niet zo belangrijke WhatsApp-groep. Als je je iPhone niet bij je hebt en alleen je 4G Apple Watch om je pols hebt, raak je veel minder snel afgeleid. Je kunt simpelweg minder doen op een Apple Watch, waardoor je beperkt wordt tot alleen de echt belangrijke dingen. Kortom: minder aandacht voor randzaken, meer aandacht voor je gezelschap. Misschien kan jij ook zelf nog wel een gelegenheid bedenken waar dit goed van pas komt.

#4 Speciale gelegenheden

En over gelegenheden gesproken: er zijn tal van situaties waarbij je iPhone eerder onhandig is dan een aanwinst. Denk bijvoorbeeld aan een avondje stappen, waarbij de kans groter is dat hij gestolen wordt of je hem ergens verliest. Of bij een concert, hoewel je daar zonder je iPhone het nadeel hebt dat je helemaal geen foto’s kan maken. Aan de andere kant: door je niet bezig te houden met de mooiste foto’s of filmpjes, kun je meer van het concert genieten in plaats van dat je achteraf via je eigen foto’s en video’s moet zien hoe het concert nou ook alweer was.

#5 Een Apple Watch voor je kind

Apple heeft ook de functie Gezinsconfiguratie. Daarmee kan je een Apple Watch instellen voor een gezinslid, bijvoorbeeld je kind. Vind je het te vroeg voor je kind om een iPhone aan te geven, maar zou je wel graag willen dat hij of zij contact met je kan houden als er wat mis is? Dan komt deze functie van pas. Je stelt dan een Apple Watch in via de iPhone van jezelf, maar met het Apple ID van je kind. Dankzij de 4G-verbinding kan hij of zij je altijd bellen of een berichtje sturen. Maar dan wel zonder de social media apps. Behalve voor kinderen kan dit ook van pas komen voor ouderen, die bijvoorbeeld geen iPhone hebben maar om gezondheidsredenen wel een Apple Watch zouden willen dragen. Met Valdetectie wordt automatisch 112 gebeld, ook als ze zelf de deur uit gaan en bewusteloos op de grond liggen. Hou er rekening mee dat Gezinsconfiguratie niet door alle providers ondersteund wordt.

Bekijk ook Gezinsconfiguratie: een Apple Watch instellen voor gezinsleden (Family Setup) Apple heeft een nieuwe dienst: Gezinsconfiguratie (Family Setup), waarmee je de Apple Watches binnen een gezin kunt beheren. Maar in Nederland en België werkt het nog niet.

#6 Meer keuze in design

Hoewel dit niet per se een voordeel van de 4G-functie van de Apple Watch zelf is, kunnen we hier met recht spreken van een bijkomend voordeel. De 4G-modellen zijn namelijk beschikbaar in meer materialen en kleuren. Naast de aluminium versie is de 4G Apple Watch er ook in roestvrij staal en titanium. Hoewel je natuurlijk altijd al één van deze modellen uit het buitenland kon halen, hoef je door de komst van de 4G-versie in Nederland voor in ieder geval de RVS-variant geen moeite meer te doen. Je bent niet verplicht om de 4G-verbinding te gebruiken, maar je kan het altijd op een later moment alsnog inschakelen (mits jouw provider het ondersteunt). Tot slot zijn de modellen van RVS en titanium voorzien van krasbestendiger scherm van saffierglas.

Nadelen van een Apple Watch 4G

Nu we de belangrijkste voordelen van een 4G Apple Watch op een rij gezet hebben, willen we ook nog wat nadelen met je langslopen. Want er is ook een aantal zaken waar je rekening mee dient te houden, ook al klinken de voordelen je misschien wel als muziek in de oren.

#1 De 4G-versie is duurder (en heeft soms extra kosten)

Voor de Apple Watch 4G betaal je in aanschaf iets meer. Bij de Apple Watch Series 7 betaal je €100,- extra voor 4G bij de aluminium uitvoering. De roestvrij stalen uitvoeringen zijn sowieso al vanwege het materiaal honderden euro’s duurder. Waar je ook nog rekening mee moet houden, is dat je mogelijk extra moet betalen bij je provider voor het gebruik van de 4G-functie. In Duitsland zit dit meestal in de multiSIM-functie, dat je voor €5,- extra per maand bovenop je iPhone-bundel betaalt. Als het meezit hoef je niks extra’s te betalen, zoals in België bij Telenet.

#2 Kortere batterijduur bij gebruik van 4G

Hoewel het in eerste instantie een nadeel is, ligt het er maar net aan hoe je het bekijkt. Als je de 4G-verbinding van je Apple Watch veel gebruikt, zul je merken dat de Apple Watch sneller leeg is. De kans dat je er langer dan een dag mee doet zonder bijladen, is daardoor een stuk kleiner. Anderzijds gaat de batterij van je iPhone juist langer mee, omdat je die minder gebruikt.

#3 Het werkt niet overal en bij iedereen

Voor de beschikbaarheid van de functie ben je afhankelijk van je provider. In Nederland hebben momenteel slechts twee providers toegezegd, namelijk T-Mobile en KPN. Zit je bij kleinere providers als Simpel, Simyo of Ben? Dan vis je voorlopig nog achter het net. Het zijn vooralsnog de wat duurdere providers die het gaan ondersteunen.

De 4G-functie van de Apple Watch kan je helaas ook niet overal gebruiken. Voor gebruik het buitenland ontbreekt die mogelijkheid bijvoorbeeld. De Apple Watch ondersteunt geen roaming, dus als je buiten de landsgrenzen trekt zul je toch weer naar je iPhone moeten grijpen.

#4 Je mist een paar functies

Als je gewend bent om onderweg álles met je iPhone te doen, dan zal het soms misschien behoorlijk wennen zijn als je alleen maar een Apple Watch met mobiele verbinding om je pols hebt hangen. Even snel een foto maken? Helaas. Een leuk restaurantje in de buurt opzoeken? Het kan met sommige apps, maar écht ideaal is het niet. Of wat te denken van even snel iets opzoeken in de browser. Je kan wel aan Siri een aantal vragen stellen, waarna de assistent een zoekopdracht op het web doet, maar het resultaat is lang niet altijd bevredigend. Het kan dus wat onhandig voelen, al is dit misschien ook wel een kwestie van wennen.

Heb je nog vragen over de 4G Apple Watch? In onze FAQ over de Apple Watch 4G geven we antwoord op veelgestelde en praktische vragen over komst van de 4G-versie. Mocht je zelf nog voor- of nadelen hebben, laat het dan gerust weten in de reacties.