Als je een Apple Watch met 4G hebt, ben je niet meer afhankelijk van je iPhone. Dit biedt je de mogelijkheid om overal te internetten en te bellen, als je bijvoorbeeld zonder de iPhone even de deur uitgaat om de hond uit te laten of de vuilniszak weg te gooien.

Het werkt echter niet in Nederland, maar alleen in bepaalde landen en bij een beperkt aantal providers, onder andere België, Duitsland en Frankrijk. De meeste mensen zullen dan ook vooral voor de 4G-versie van de Apple Watch kiezen om een heel andere reden: omdat ze graag het model in een speciaal materiaal willen hebben, zoals RVS of titanium. Deze modellen zijn bovendien voorzien van saffierglas.

In dit artikel vertellen we welke extra’s de 4G-versie te bieden heeft, zodat je kunt bepalen of het de moeite is om een Apple Watch 4G te kopen. In een apart artikel leggen we uit waarom de 4G-functie van de Apple Watch 4G niet in Nederland te gebruiken is en of dit ooit gaat veranderen.

Let op: Wil je een Apple Watch met saffierglas, dan is alleen de 4G-versie niet voldoende. De aluminium Apple Watch 4G beschikt niet over saffierglas, maar alle andere dure uitvoeringen wel, te weten: staal, titanium, keramiek, Edition en Hermès.



Welke Apple Watch 4G?

Apple brengt sinds de Apple Watch Series 3 een speciale versie met 4G op de markt. Alle eerdere modellen zijn afhankelijk van de internetverbinding van de iPhone.

Je kunt in 2021 kiezen uit:

We verwachten dat Apple in 2021 de Apple Watch Series 7 ook weer in speciale 4G-uitvoering uitbrengt, mogelijk zelfs met 5G. Deze modellen met 4G/5G zullen vermoedelijk nog steeds niet in Nederland verkrijgbaar zijn, dus je moet uitwijken naar andere landen.

Daarnaast heeft Apple sinds de Apple Watch Series 2 een GPS-functie toegevoegd. Daardoor is dit model iets onafhankelijker van de iPhone geworden. Je kunt ermee sporten en je afgelegde route vastleggen, zonder dat je je iPhone hoeft mee te nemen. Maar de GPS-functie biedt uiteraard niet de mogelijkheid om te internetten en te bellen.

Verschillen Apple Watch met en zonder 4G

Hieronder bespreken we de verschillende punten waarop je moet letten als je twijfelt of een Apple Watch 4G iets voor jou is, of dat je beter kunt kiezen voor een standaard model. Dit zijn de belangrijkste verschillen, die we hieronder nader bespreken:

Voor een Apple Watch 4G heb je een iets nieuwere iPhone nodig (iPhone 6 vs. iPhone 5s). De prijs van het 4G-model ligt ca. 100 euro hoger. De 4G-versie is maar in een beperkt aantal landen verkrijgbaar, niet in Nederland. Bij de 4G-versie heb je meer keuze uit kleuren en materialen: aluminium, staal, titanium en bij eerdere generaties ook keramiek. De 4G-versies van duurdere materialen (niet aluminium) hebben een krasbestendiger scherm van saffierglas. De 4G-versie van de Series 3 heeft meer opslag (16GB vs 8GB). Bij de Series 4 en later is de opslag gelijk. Als je de 4G-functie van de Apple Watch actief gebruikt zal de batterijduur korter zijn.

#1 Benodigde iPhone

Om een Apple Watch met 4G te kunnen gebruiken heb je een iPhone 6 of later nodig met iOS 11 of nieuwer. Voor de meeste mensen die een Apple Watch 4G kopen zal dat het geval zijn. Wil je een Apple Watch zonder 4G gebruiken, dan heb je voldoende aan een iPhone 5s, bij voorkeur met iOS 11 of nieuwer.

#2 Prijs van de Apple Watch 4G

Een Apple Watch 4G is ongeveer 100 euro duurder dan een model zonder 4G. Voor het instapmodel van de Apple Watch Series 6 betaal je €429 terwijl je voor de 4G-uitvoering minimaal €529 kwijt bent. Dit zijn de prijzen die gelden in Duitsland en Frankrijk. Apple verkoopt in die landen ook een stalen Apple Watch met 4G voor een prijs vanaf €779. Wil je een Apple Watch van staal of het luxe Hermès-horloge, dan ben je aangewezen op de 4G-uitvoering want die zijn alleen verkrijgbaar met 4G.

#3 Verkrijgbaarheid Apple Watch 4G

Terwijl je de normale uitvoering van de Apple Watch overal kunt vinden, kun je voor de Apple Watch 4G maar in een paar landen terecht. In ons overzicht Apple Watch 4G kopen vind je een lijst van landen waar de 4G-versie officieel verkrijgbaar is, omdat alleen in de betreffende landen providers aanwezig zijn die de eSIM in de Apple Watch ondersteunen. In andere landen krijg je dit niet werkend.

Hou er rekening mee dat je de 4G-functie van de Apple Watch alleen kunt gebruiken in landen waar providers officieel de eSIM op de Apple Watch ondersteunen. De 4G-functie is bovendien gekoppeld aan het telefoonnummer op jouw iPhone, dus je kunt het niet combineren met je Nederlandse mobiele abonnement. Meer hierover lees je in Apple Watch 4G in Nederland gebruiken.

#4 Keuze uit kleuren en materialen

Bij de standaard Apple Watch kun je kiezen uit:

Aluminium in zilver, goud en spacegrijs

Nike+ van aluminium in zilver en spacegrijs

Kies je voor de 4G-versie, dan heb je opeens veel meer opties:

Aluminium in zilver, goud en spacegrijs

Nike+ aluminium in zilver en spacegrijs

Roestvrij staal in zilver, goud en spacegrijs

Titanium in licht en donker geborsteld materiaal

Keramiek in wit hoogglans materiaal (eerdere generaties)

Hermes van roestvrij staal in zilver en zwart

#5 Materiaal van het scherm

De aluminium modellen hebben een schermlaag van Ion-X. Bij alle andere modellen zoals de roestvrij stalen versies van de Apple Watch 4G is het scherm voorzien van een beschermlaag van saffierglas. Elk heeft z’n voordelen en nadelen, het is niet zo dat Ion-X op alle fronten slechter is.

Lees ook over de verschillen tussen aluminium en stalen Apple Watch:

#6 Opslagruimte met en zonder 4G

Op de Apple Watch heb je een beperkte hoeveelheid opslag voor foto’s en muziek. Dit verschilt soms per model:

Apple Watch Series 5: 32GB

Apple Watch Series 5: 32GB

Apple Watch Series 4: 16GB

Apple Watch Series 3 met 4G: 16GB

Apple Watch Series 3 standaard: 8GB

#6 Batterijduur van de Apple Watch 4G

Normaal gesproken is de batterijduur van de Apple Watch 4G een stuk lager dan die van de gewone Apple Watch. Als je er regelmatig mee belt en buitenshuis loopt zonder de iPhone mee te nemen, vormt dat een grotere aanslag op de accu.

Maar omdat je de 4G-functies helemaal niet in Nederland kunt gebruiken is het verschil in feite nihil.

Beide hebben een batterijduur van 18 uur, er vanuit gaande dat je ongeveer 90 keer de tijd checkt, 90 notificaties ontvangt, 45 minuten apps gebruikt en een 60 minuten durende workout doet, waarbij je muziek luistert via Bluetooth. Heb je een Apple Watch 4G met actieve eSIM, dan zal het horloge wel continu blijven zoeken naar signalen. Dat kan een extra belasting voor de accu zijn. Je kunt dan beter de eSIM uitschakelen in landen waar je het toch niet kunt gebruiken.

In landen waar de 4G-functie wel te gebruiken is kun je bellen, berichten ontvangen, Siri gebruiken, navigeren met Apple Kaarten en apps gebruiken die een internetverbinding vereisen. Dit kost uiteraard meer energie. Zo kun je op een Apple Watch 4G ook muziek streamen van Apple Music, iets wat je batterij sneller leeg zal trekken.

