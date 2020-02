De beste bioscoopapps voor trailers, tickets en meer

Bioscoop-apps voor iPhone en iPad

Voor zowel Nederlandse als Belgische bioscoopfans zetten wij een aantal apps op een rij om tickets mee te kopen. Wil je graag wat meer informatie over of een film wel de moeite waard is? Ook daarvoor ben je bij deze gids met bioscoopapps aan het juiste adres.

Tickets kopen in Nederlandse bioscopen

Met deze bioscoopapps van Nederlandse ketens kun je direct tickets kopen. Zo hoef je niet meer in de rij te staan en kun je van tevoren stoelen reserveren. Deze ketens zijn niet actief in België.

Pathé

De Pathé app is de eigen app van de grootste gelijknamige bioscoopketen in Nederland. Met deze app weet je altijd welke films draaien in alle Pathé-bioscopen. Je kunt tickets voor je favoriete vestiging bestellen via de app. Deze tickets kun je in de Wallet-app van Apple opslaan. Om tickets te kopen kun je gebruikmaken van Apple Pay. Pathé Unlimited-abonnees kunnen via de Pathé app gebruik maken van hun digitale pas. Ook via de app krijg je toegang tot de Pathé filmdatabase met informatie over nieuwe films, trailers en exclusieve interviews. Verwachte films kun je toevoegen aan je watchlist. Er is ook een Apple Watch-app van Pathé.

Ben je fan van Pathé, en kom je vaker bij deze keten? Dan kun je ook de Pathé All Stars-app downloaden. Met dit puntenprogramma spaar je voor snacks en filmtickets naarmate je vaker komt.

Vue

De Vue NL app geeft je toegang tot het actuele filmaanbod in alle 21 bioscopen van Vue. De app heeft een bioscoopagenda, die je kunt filteren op aanvangstijd, alfabetische volgorde of releasedatum. Via de app kun je tickets kopen en stoelen reserveren. Van nieuwe of verwachte films kun je de trailers bekijken en deze op jouw watchlist zetten. Ook kun je films delen met vrienden via Facebook, WhatsApp of e-mail. Je kunt je tickets helaas niet in de Wallet-app zetten.

Tickets kopen in Belgische bioscopen

Op dit moment is er slechts één Belgische bioscoopketen met een eigen app. Deze keten, UGC, is niet in Nederland actief.

UGC Direct

In de app van de Belgische bioscoopketen UGC bekijk je welke films er draaien in de UGC-bioscopen, hoe laat deze draaien en kun je binnen no-time tickets reserveren. Als je een ticket koopt kun je deze bewaren in de Wallet-app. In de bioscoop zul je dit ticket moeten scannen. Met de UGC Direct app bekijk je ook trailers van alle films die draaien.

Tickets kopen voor Nederlandse en Belgische bioscopen

Er zijn natuurlijk ook bioscopen die zowel in Nederland als België actief zijn. Hieronder volgen de bioscoopapps van deze ketens.

Kinepolis

Met de Kinepolis app heb je altijd het actuele overzicht van de films bij Kinepolis-bioscopen bij de hand. Je kunt met de app bladeren door filmposters, trailers en speeltijden bekijken en gemakkelijk tickets bestellen.

Euroscoop

Met de app van Euroscoop kun je zien welke films er nu in de Euroscoop-bioscopen draaien en welke er verwacht worden. Verder zie je prijzen, openingstijden en kun je cadeaubonnen kopen. De app biedt ook routebeschrijvingen naar jouw favoriete bioscoop. Tickets bestellen in de Euroscoop app kan ook.

Cineville

Met de fraai ontworpen app van Cineville heb je de filmagenda van de 43 bioscopen altijd bij de hand. Daarnaast heb je makkelijk toegang tot je Cinevillepas, waarmee je onbeperkt naar de bioscoop gaat voor een vast bedrag. Ook ontdek je nieuwe films met filmtips en de film van de week.

Bioscoopapps voor alle filminformatie

Wil je vooraf graag wat meer informatie over een film, met bijvoorbeeld recensies? Check dan onderstaande apps. Je kunt hier geen tickets mee kopen, maar wel alles leren over de film, de cast, het verhaal en meer.

Cinemapp

Cinemapp is oorspronkelijk een Belgische app, maar sinds een paar jaar ook in Nederland te gebruiken. Met Cinemapp zie je altijd welke film waar draait. Ook hierbij zie de laatste trailers en recensies. De app past zich aan op jou: op basis van je locatie of je favoriete bioscopen zie je alleen films die spelen in bioscopen die jij wilt. In Cinemapp kun je ook bijhouden welke films en series je keek en nog wil zien.

Cinemapp ondersteunt meer dan 100 bioscopen in Nederland en ruim 60 in België. De app is vooral handig als je naar een andere bioscoop dan Pathé of Kinepolis gaat. De apps van deze ketens volstaan ook. Lees ook eens onze review van Cinemapp!

IMDb

IMDb is een bekende online databank met films, televisieseries en acteurs. Met deze app heb je de databank altijd bij de hand. Bekijk uitgebreide informatie over films, zoals over de cast en crew, of lees recensies en beoordelingen over films en series. Maak lijsten van je favoriete films, acteurs en series of bekijk trailers van de nieuwste films. Ook kun je je eigen beoordelingen toevoegen. In de app heb je een Watchlist, zodat je kunt bijhouden wat je nog wilt zien. Op basis hiervan krijg je ook persoonlijke aanbevelingen. Verder kun je je favoriete bioscopen opslaan en via de app tickets kopen. De app van IMDb is in het Engels beschikbaar.

RunPee

Moet je plassen tijdens de film, maar wil je niks van het verhaal missen? Dan is RunPee iets voor jou. RunPee laat je weten wat de beste tijd gedurende de film is om snel naar de wc te gaan. Je kiest welke film je kijkt en zet de app aan zodra de film begint. Door zachtjes te vibreren wijst de app je erop wanneer het een geschikte tijd is om te gaan plassen, bijvoorbeeld als er toch niks spannends gebeurt. Je ziet ook of er na de aftiteling nog iets leuks te zien, zoals bij Marvel-films vaak het geval is.

RunPee heeft meer dan 1,300 films in de database en er worden elke week nieuwe films toegevoegd. De app is gratis te downloaden, maar om hem echt te gebruiken moet je betalen. Vanaf €0,99 koop je zogenaamde Peecoins. Met een Peecoin kun je één film kijken met RunPee als plas-assistent. Je kunt ook Peecoins verdienen door advertenties te kijken in de app. RunPee is een van de bioscoopapps die iedere filmliefhebber echt eens moet proberen!

We hopen dat je met deze bioscoopapps een nog fijnere filmervaring hebt! Heb je soms ook zin om gewoon lekker thuis te blijven met een film? Dan zijn er natuurlijk steeds meer streamingdiensten om uit te kiezen. Weet je niet welke streamingdienst het meest geschikt is voor jou? Check dan onze vergelijking van streamingdiensten in Nederland.

Heb je een Apple Watch? Weet dan dat je tijdens het kijken van de film de theatermodus kunt inschakelen, om te voorkomen dat je anderen stoort!