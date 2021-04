Loop je tegen problemen aan met je Apple-device? Geen zorgen. Met de Apple Support-app heb je zo je vraag beantwoord of krijg je iemand van Apple te spreken. Ook plan je eenvoudig afspraken in om je apparaat te laten repareren.

Wat moet je doen als Apple Pay niet werkt? Hoe gebruik je een hotspot? En wat als je een AirPod kwijt bent? De Apple Support-app helpt je uit de brand. Deze app van Apple geeft antwoord op de meeste vragen, verbindt je door met een expert van Apple of laat je een afspraak inplannen bij een Genius Bar. Het mooie is dat deze app gratis te gebruiken is, zelfs als je geen Apple Care+ hebt afgesloten. In dit artikel leggen we je uit wat de app precies kan en hoe je via de app een oplossing voor je probleem vindt.

Apple Support-app downloaden

Wil je de Apple Support-app downloaden, dan vind je hem gratis via de App Store. De Apple Support-app is geoptimaliseerd voor iPhone en iPad en vereist iOS 13.1 of nieuwer, dus hij is te gebruiken op de meeste toestellen. De app verscheen in november 2016 als eerste in Nederland en is sindsdien wereldwijd uitgerold. Apple voegt van tijd tot tijd nieuwe functies toe, zoals ondersteuning voor Wallet en het bekijken van je apparaatdetails.

Zoek je support vanaf de Mac? Helaas is de Apple Support-app niet beschikbaar op de Mac. In plaats daarvan kun je naar de website van Apple om hulp te krijgen.

Functies Apple Support-app

Dit zijn in het kort de belangrijkste functies van de Apple Support-app:

Overzicht van alle apparaten met jouw Apple ID (inclusief serienummers)

Check de dekking en garantie van jouw producten

Krijg hulp bij problemen

Afspraak maken voor een reparatie en onderhoud

Contact opnemen met Apple Support (chat of telefonisch)

Bekijk recente supportactiviteiten

Extra informatie over instellingen, mogelijkheden en meer van Apple-apparaten en -diensten

Ondersteuning voor Wallet voor toegang tot je afspraken bij Genius Bar

Met lichte en donkere modus

Zelf oplossen met de Apple Support-app

De Apple Support-app is een verzamelplaats van allerlei praktische vragen over het gebruik en beheer van producten en diensten van Apple. De inhoud van de app wordt afgestemd op je Apple ID, waardoor je alleen relevante informatie ziet. Als je met je Apple-account ben ingelogd op een iPhone, iPad en Apple TV, dan zul je in de lijst Mijn apparaten deze devices terugvinden. Als je drukt op één van jouw apparaten, zie je de meest relevante onderwerpen waar je hulp bij kunt krijgen. Volg de onderstaande stappen en navigeer naar één van de vele supportartikelen.

Open de Apple Support-app en druk in de lijst Mijn apparaten op één van de devices waar je vragen over hebt. Kies onder het kopje Onderwerpen voor een bepaald thema. Niet alle onderwerpen zijn in één oogopslag te zien. Druk op Meer om meer categorieën weer te geven.

De Apple Support-app omvat heel erg veel verschillende onderwerpen. Dit is een aantal voorbeeldvragen waar de app onder andere antwoord op geeft:

De app categoriseert alle onderwerpen, waardoor je snel en gemakkelijk een oplossing voor je probleem hebt gevonden. Kun je niet vinden wat je zoekt? Zorg dat je de ondersteuningspagina van één van je apparaten voor je hebt en tik vervolgens op het vergrootglas in de hoek rechtsboven.

Contact met Apple opnemen

Het kan zijn dat de supportartikelen geen uitkomst bieden voor jouw softwareproblemen of -vragen. Het is altijd mogelijk om je euvel voor te leggen aan de experts van Apple. Je kunt een chat of telefoongesprek starten met een adviseur, zodat je op afstand alsnog wordt geholpen met je probleem. Volg de volgende stappen om via de Apple Support-app contact op te nemen met Apple:

Open een supportartikel dat aansluit bij jouw vraag. Druk onderaan de pagina van het artikel op de knop Bel of Chat om iemand van Apple te spreken.

Indien je voor de chatfunctie hebt gekozen, kan het even duren voordat je iemand te spreken krijgt. De wachttijd staat aangegeven bij de chat. Wil je meer informatie over het contact opnemen met Apple? Lees dan zeker ons artikel hierover even door.

Reparaties plannen via de app

Ook voor hardwareproblemen kun je de Apple Support-app raadplegen. Als er bijvoorbeeld een barst in iPhone-scherm zit, je een AirPod kwijt bent of de toetsen van je MacBook niet goed reageren, kun je via de app een afspraak regelen bij een Genius Bar of een erkende Apple serviceprovider bij jou in de buurt. Maar ook als je gebruik wil maken van één van de reparatieprogramma’s van Apple, kun je via de Apple Support-app een afspraak maken. Over het inplannen van een afspraak, lees je meer in het onderstaande artikel.

Meer hulp bij je Apple-apparaten

