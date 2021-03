Apple Wallet is Apple's digitale portemonnee voor klantenkaarten, tickets, kortingsbonnen en andere pasjes. Welke apps zijn er voor Wallet, wat zijn de mogelijkheden en op welke apparaten werkt Wallet? In deze uitleg lees je alles.

Apple Wallet

Tegenwoordig hoef je geen portemonnee bomvol pasjes, klantenkaarten en bonnetjes met je mee te nemen. Wallet (voorheen Passbook) is Apple’s eigen digitale portemonnee zodat je klantenkaarten, pinpassen, creditcards, tickets en kortingsbonnen altijd bij je hebt. Je vindt de app standaard op elke iPhone en Apple Watch en wordt onder andere gebruikt voor Apple Pay. Dit uitlegartikel geeft achtergrond over de app, legt uit wat het precies is en wat je ermee kunt.



Wallet heette voorheen Passbook. In dit artikel zul je daarom in namen van apps en websites nog wel de naam Passbook tegenkomen.

Wat is Wallet?

Wallet is een losse iOS-app voor iPhone, iPod touch en Apple Watch, die al sinds iOS 6 op de iPhone te vinden is. Het is een soort digitale portemonnee waar je allerlei tickets, klantenkaarten en kortingskaarten in kunt bewaren en bij winkels kan gebruiken. Wallet biedt ondersteuning voor een groot aantal soorten kaarten:

Betaalkaarten (pinpas en creditcard)

Klantenkaarten (met eventueel saldo van spaarprogramma)

Kortingscoupons

Toegangstickets (zoals bioscoopkaartjes en instapkaarten voor het openbaar vervoer en vliegreizen)

Cadeaukaarten met tegoeden (zoals de Apple Store giftcard en iTunes Pass)

Digitale autosleutels via Apple CarKey

Studentenkaarten (geschikte buitenlandse universiteiten)

De app toont alle items als kaarten, zoals je ze ook in je portemonnee hebt. Fysieke pasjes kun je met de camera van je iPhone aan Wallet toevoegen, hoewel je dit meestal via de app van de desbetreffende winkel doet. Apps maken zo dus direct een koppeling met de app en ook is het mogelijk om via Safari kaarten toe te voegen.

De Wallet-app ondersteunt allerlei soorten barcodes, waaronder streepjescodes en QR-codes. Deze codes kun je vervolgens scannen in de winkel of op andere locaties waar ze de codes kunnen scannen, bijvoorbeeld bij het afrekenen of het inchecken. Niet elke winkel kan overweg met het scannen van de codes, omdat ze nog gebruikmaken van oude scanapparatuur. Lukt het scannen niet, dan kun je het beste (tijdelijk) je helderheid verhogen. Bij de meeste pasjes gebeurt dat al automatisch.

Sommige pasjes maken gebruik van NFC. Dat geldt bijvoorbeeld voor je betaalpassen en creditcards, maar ook de studentenkaarten van geschikte universiteiten en digitale autosleutels. In sommige landen worden gewone Wallet-kaarten ook gebruikt in combinatie van NFC, zodat je geen QR- of streepjescodelezer meer nodig hebt.

Dankzij de Wallet-app hoef je dus minder fysieke pasjes in je eigen portemonnee te doen, omdat je ze altijd bij je hebt op je iPhone of Apple Watch. Apple wil op den duur dat je je portemonnee helemaal thuis kan laten, mede dankzij Apple Pay.

Kaarten kunnen, afhankelijk van de instellingen, automatisch op het toegangsscherm verschijnen als je bijvoorbeeld in de buurt bent van de locatie waar je de pas kan gebruiken. Je hoeft de kaart dan alleen aan te tikken om hem te openen, zonder dat je naar de app hoeft te gaan.

Op welke apparaten werkt Wallet?

Je vindt de app op deze Apple-apparaten:

iPhone (vanaf iOS 6)

iPod touch (vanaf iOS 6)

Apple Watch

De Wallet-app is dus niet beschikbaar op een iPad of Mac, maar de instellingen zijn op deze toestellen wel beschikbaar als Apple Pay in jouw land actief is. Via de instellingen kun je dan pinpassen en creditcards toevoegen. Alle kaarten worden gesynchroniseerd via iCloud en zijn dus op alle apparaten hetzelfde.

Wallet en Apple Pay

Betaaldienst Apple Pay maakt ook gebruik van Wallet. Je digitale betaalpassen worden dan getoond in de app, waarna je ermee kunt betalen met behulp van de NFC-chip in de iPhone 6 en nieuwere toestellen. Meer over de werking van Apple Pay en manier waarop dit samenwerkt lees je in ons uitlegartikel over Apple Pay.

Bekijk ook Apple Pay: het complete overzicht van Apple's betaaldienst Apple Pay is de mobiele betaaldienst van Apple. Bij welke banken werkt Apple Pay, in welke landen werkt het en hoe doe je een betaling? Lees hier alles over Apple Pay in Nederland, de beveiliging en alle aangesloten banken en winkels.

Wallet en Apple CarKey

Je iPhone en Apple Watch kunnen dienst doen als digitale autosleutel voor je auto, mits jouw model dit ondersteunt. Dit wordt ook wel Apple CarKey genoemd, al is dat geen naam die Apple zelf officieel gebruikt. BWM was het eerste merk dat je iPhone als digitale autosleutel via de Wallet-app ondersteunt. Je kan daarmee zowel je portier openen als de auto starten, zonder dat je dus een normale sleutel nodig hebt. Je kunt zelfs zo’n digitale autosleutel delen, als je je auto uit moet lenen. Lees er meer over in onze uitleg over Apple CarKey.

Bekijk ook Apple CarKey: alles over digitale autosleutels op je iPhone Met Apple CarKey kunnen gebruikers hun auto via de iPhone ontgrendelen en starten. Ook kun je digitale sleutels uitdelen aan anderen. Je leest alles over Apple CarKey op deze pagina!

Apps met Wallet-ondersteuning

Kaarten toevoegen aan de app gaat het makkelijkst via apps met Wallet-ondersteuning. Het aanbod is de afgelopen jaren flink gegroeid en hieronder lichten we de meest bruikbare apps uit.

Niet echt een app, maar wel handig: met de iTunes Pass in Wallet voeg je eenvoudig geld toe aan je iTunes-saldo. Te scannen bij deelnemende winkels, waaronder Primera.

Apple Store (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.0+) - Met de Apple Store-app plaats je een reservering die je in de Apple Store moet ophalen in de Wallet-app. Je hoeft bij de winkel dan alleen de kaart te laten scannen. Dit kan ook met cadeaukaarten die je eenvoudig kan toevoegen, zodat je ze altijd bij je hebt.

, iOS 13.0+) - Met de Apple Store-app plaats je een reservering die je in de Apple Store moet ophalen in de Wallet-app. Je hoeft bij de winkel dan alleen de kaart te laten scannen. Dit kan ook met cadeaukaarten die je eenvoudig kan toevoegen, zodat je ze altijd bij je hebt. Stocard - Klantenkaarten (gratis, iPhone/ Watch , iOS 11.0+) - Deze app is een alternatief voor Apple’s eigen app en werkt met heel veel Nederlandse winkels. Veel van de kaarten van deze winkels kun je via Stocard ook aan Wallet toevoegen. Je doet dat via de Deel kaart-optie. Kies daar vervolgens voor Voeg toe aan Apple Wallet. Werkt dat bij een bepaalde kaart niet? Vul het nummer van de barcode dan in op deze website en scan de getoonde barcode opnieuw met Stocard. Vervolgens kun je de kaart wel via de eerdere methode toevoegen aan Apple’s eigen app.

, iOS 11.0+) - Deze app is een alternatief voor Apple’s eigen app en werkt met heel veel Nederlandse winkels. Veel van de kaarten van deze winkels kun je via Stocard ook aan Wallet toevoegen. Je doet dat via de Deel kaart-optie. Kies daar vervolgens voor Voeg toe aan Apple Wallet. Werkt dat bij een bepaalde kaart niet? Vul het nummer van de barcode dan in op deze website en scan de getoonde barcode opnieuw met Stocard. Vervolgens kun je de kaart wel via de eerdere methode toevoegen aan Apple’s eigen app. Pathé App (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Ga je een avondje naar de film in één van de bioscopen van Pathé? Voeg je reservering dan toe aan Wallet. Je kan deze kaart direct laten scannen bij de kaartcontrole. Toevoegen kan vanuit de app of via de bevestigingsmail.

, iOS 10.0+) - Ga je een avondje naar de film in één van de bioscopen van Pathé? Voeg je reservering dan toe aan Wallet. Je kan deze kaart direct laten scannen bij de kaartcontrole. Toevoegen kan vanuit de app of via de bevestigingsmail. Air Miles (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Spaar je Airmiles, dan voeg je de kaart via de Airmiles-app makkelijk toe aan Wallet. Je vindt de knop direct in het startscherm.

Nespresso (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Als je naar de Nespresso-winkel moet om koffie te halen, scan je gewoon je klantenkaart in via je iPhone. Je ziet dan ook meteen de status van jou als klant en je bekijkt snel de openingstijden op de achterkant van de kaart.

MediaMarkt Nederland (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Ben je MediaMarkt Club-lid? Via het zijmenu ga je naar je digitale clubpas, waar je die toe kan voegen aan Wallet.

KLM (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Vlucht geboekt met KLM? Zet je instapkaart op je iPhone of Apple Watch.

Eventbrite (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Populaire organisator van evenementen, zoals feestjes, congressen en meer. Je toegangskaart kun je makkelijk aan Apple’s app toevoegen.

Booking.com Reisdeals (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.1+) - Je reisbescheiden kun je voor sommige locaties in Apple’s app zetten.

Expedia: hotels & vliegtickets (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Vlucht of hotel geboekt via Expedia? Met Apple’s app heb je de gegevens bij de hand.

Bekijk ook onze round-up van klantenkaart-apps voor de iPhone, zowel met als zonder ondersteuning voor de Wallet-app.

Bekijk ook De beste apps voor klantenkaarten op je iPhone Tegenwoordig kun je bijna overal je klantenkaarten of andere pasjes laten scannen vanaf je iPhone. Dit zijn de beste apps voor klantenkaarten op je iPhone, met en zonder Wallet-ondersteuning.

Naast apps met ingebouwde ondersteuning is het ook mogelijk om via websites pasjes toe te voegen. Je kan dan zelf je eigen pasjes ontwerpen. In de begindagen van Passbook waren er allerlei websites waar je dat mee kon maken. Veel van deze websites werken niet meer of zijn helemaal gestopt. PassSource is één van de weinigen waar dit nog wel werkt. Je kan ook een testkaart toevoegen om te zien hoe het werkt. Met GetPassbook kan je een instapkaart in Wallet zetten, maar hou wel rekening met je persoonlijke gegevens.

Zelf Wallet-kaarten maken

Heeft jouw favoriete winkel geen ondersteuning voor Wallet? Geen nood, want er zijn allerlei apps om zelf Wallet-kaarten te maken. Op deze manier voeg je dus al je huidige kaarten eenvoudig toe aan Apple’s app, zonder dat je hiervoor hele ingewikkelde stappen hoeft te doen. Wij gebruiken daarvoor de app Pass4Wallet, die gratis beschikbaar is.

Bekijk ook Review: Pass4Wallet, dé app om je eigen Wallet-kaarten te maken Pass4Wallet is een nieuwe app waarmee je klantenkaarten en meer in de Wallet-app zet. Hoe handig is de app en waar kun je het allemaal voor gebruiken? Wij hebben Pass4Wallet uitgebreid getest.

Op deze manier kun je bijvoorbeeld je Albert Heijn Bonuskaart in Wallet zetten. Het enige wat je hiervoor nodig hebt is je fysieke of digitale Bonuskaart uit de app. Door er locaties aan te koppelen, verschijnt de Bonuskaart automatisch op je scherm zodra je in de buurt van een Albert Heijn bent.

Bekijk ook Albert Heijn Bonuskaart aan Wallet toevoegen: zo lukt het toch Albert Heijn heeft voorlopig geen plannen om de Bonuskaart aan Apple's Wallet toe te voegen. In deze tip lees je hoe je dit toch zelf kan doen en geven we andere manieren voor de Bonuskaart op je iPhone en Apple Watch.

Tips voor Wallet

Wil je meer halen uit de Wallet-app? Check dan deze tips voor Wallet: