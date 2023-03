Het is mogelijk om de standaard apps van Apple te verwijderen van de Apple Watch, zonder dat je een iPhone nodig hebt.

Standaard apps verwijderen van Apple Watch

Het is een functie die Apple niet officieel heeft aangekondigd, maar die pas na het verschijnen van watchOS 9.4 werd ontdekt: het blijkt mogelijk om de ingebouwde apps van watchOS te verwijderen, direct vanaf je Apple Watch> In een supportdocument van Apple worden nadere details gegeven. Het gaat om een reeks apps, die je kunt verwijderen als je ze niet gebruikt.



Deze standaard apps van de Apple Watch kun je verwijderen

Apple meldt dat je vanaf watchOS 9.4 de volgende standaard apps kunt verwijderen:

Activiteit

Diepte

Sirene voor noodgevallen

Zoek mijn

Hartslag

Kaarten

Wallet

Workout

Wereldklok

Voorheen kon je de app alleen van je Apple Watch verwijderen op de iPhone. Je moest daarbij ook de app op de iPhone weggooien en dat is niet altijd gewenst. Gelukkig is het nu mogelijk om dit afzonderlijk van elkaar te gaan doen. Je kunt de app op de iPhone dan gewoon blijven gebruiken.

Het verwijderen van een app kan wel gevolgen hebben voor bepaalde functionaliteit op je Apple Watch. Je kunt bijvoorbeeld geen hartslag meer meten als je de Hartslag-app verwijdert en je krijgt ook geen meldingen meer bij ongebruikelijk hoge of lage hartslag, bij onregelmatig hartritme en bij cardio-meldingen.

Het verwijderen van apps op de Apple Watch is vermoedelijk onderdeel van een grote pakket aan maatregelen. Apple staat onder druk om de platformen wat meer open te stellen, zodat je niet vastzit aan de standaard apps en wat gemakkelijker een alternatief van een andere ontwikkelaar kunt proberen. Het was al veel langer mogelijk om standaard iPhone-apps te verwijderen.

Meer over apps installeren op de Apple Watch en ze weer verwijderen lees je in onze aparte tip.