Heb je problemen met het MacBook toetsenbord? Reageert het toetsenbord niet of er zit vuil onder de knoppen? Als het lijkt of je MacBook toetsenbord kapot is, is er een aantal dingen dat je kan doen. Probeer deze oplossingen bij een defect MacBook toetsenbord.

MacBook toetsenbord reageert niet

Heb jij ook last van vastzittende toetsen op je MacBook-toetsenbord? Bepaalde modellen hebben vaker last van problemen met de toetsenborden. Het gaat om modellen die sinds 2015 verkrijgbaar zijn (tot en met 2019) en een toetsenbord met vlindermechanisme hebben. Dankzij dit vlindermechanisme kan de laptop nog dunner worden gemaakt, maar het brengt ook problemen met zich mee. Als er vuil onder de toetsen komt is dat niet zo gemakkelijk weg te halen. Wat kun je doen als je MacBook toetsenbord kapot lijkt?

Reparatieprogramma MacBook toetsenbord

In juni 2018 kondigde Apple een reparatieprogramma voor het MacBook toetsenbord aan. Je komt hiervoor in aanmerking als je een vastzittende of niet-functionerende toets hebt of andere problemen hebt met een keyboard met vlindermechanisme. Je hebt tot 4 jaar na de introductie de mogelijkheid om gebruik te maken van dit programma.

Vuil onder MacBook-toetsenbord

De problemen met het MacBook toetsenbord doen zich vooral voor als er vuil onder de knoppen komt. Bij eerdere toetsenborden was het mogelijk om de knoppen los te halen of met perslucht eventueel vuil weg te spuiten. Maar dat is bij de nieuwe MacBook-modellen niet mogelijk. Als je een toets probeert los te wrikken is de kans groot dat je het toetsenbord vernielt. Eén vuiltje kan ervoor zorgen dat het toetsenbord onbruikbaar is geworden en Apple kan een kapot toetsenbord niet zomaar repareren. De complete behuizing rondom het toetsenbord zal moeten worden vervangen en dat kost je honderden euro’s als de MacBook Pro niet meer onder de garantie valt.

Hoe groot het probleem is, blijkt uit de poll die we in mei 2018 organiseerden. Daarbij bleek dat 12% van de bezitters van een dergelijke MacBook het toetsenbord heeft laten vervangen. Nog eens 40% ervaart problemen en 48% heeft geen toetsenbordprobleem. Ook stonden de Apple-forums vol met meldingen van gebruikers, waren er petities gestart en meer. Vandaar dat Apple dus het MacBook toetsenbord reparatieprogramma in het leven geroepen had. Volgens Apple gaat het om “minder dan 5% van de gebruikers”.

Veelvoorkomende modellen met toetsenbord problemen

Bij een aantal modellen komt het probleem met het toetsenbord vaker voor. Dit zijn de modellen met het zogenaamde vlindertoetsenbord, dat Apple van 2015 tot en met 2019 gebruikte. Het gaat om deze modellen:

MacBook (Retina, 12-inch, begin 2015)

MacBook (Retina, 12-inch, begin 2016)

MacBook (Retina, 12-inch, 2017)

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2018)

MacBook Air (Retina, 13-inch, 2019)

MacBook Pro (13-inch, 2016, twee Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-inch, 2017, twee Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-inch, 2019, twee Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-inch, 2016, vier Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (13-inch, 2017, vier Thunderbolt 3 poorten)

MacBook Pro (15-inch, 2016)

MacBook Pro (15-inch, 2017)

MacBook Pro (13-inch, 2018, vier Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (15-inch, 2018)

MacBook Pro (13-inch, 2019, vier Thunderbolt 3-poorten)

MacBook Pro (15-inch, 2019)

Al deze modellen komen in aanmerking voor het reparatieprogramma voor kosteloze vervanging van het toetsenbord. Vanaf de 16-inch MacBook Pro 2019, de 13-inch MacBook Air 2020 en de 13-inch MacBook Pro 2020 gebruikt Apple een schaarmechanisme, dat minder kwetsbaar is voor vastzittende toetsen. Deze vallen dus ook niet onder het reparatieprogramma. Lees ook ons overzicht met MacBook toetsenborden.

Bekijk ook MacBook-toetsenborden: welke MacBooks hebben het nieuwe keyboard? De MacBooks van Apple gebruiken verschillende mechanismen voor het toetsenbord. Naast het vlindertoetsenbord is er ook het schaartoetsenbord. Welke is het 'goede' toetsenbord en in welke MacBooks kun je het vinden?

Maar ook als je een model hebt dat niet onder deze modellen valt, kan er vuil en stof tussen je toetsen zitten waardoor je MacBook toetsenbord kapot lijkt of niet reageert. Ook bij losse Mac-toetsenborden kunnen problemen optreden.

Dit kun je doen: MacBook toetsenbord schoonmaken en meer

Heb je problemen dat het toetsenbord niet reageert, dan kun je een aantal dingen doen. We bespreken hier vijf opties waar je mee aan de slag kunt:

#1 MacBook toetsenbord schoonmaken

Apple heeft een supportdocument waarin ze uitleggen hoe je het beste het toetsenbord van de MacBook Pro kunt schoonmaken. Ze adviseren daarbij om de laptop onder een bepaalde hoek vast te houden en vervolgens met perslucht te gaan spuiten. Dit moet op een afstand van ca. 1 centimeter. Maar pas op dat je toetsenbord daarbij niet te koud wordt.

Je zou ook een stofzuiger kunnen gebruiken (op de zachtste stand) met een zachte borstelkop om stof en kruimels weg te zuigen.

#2 Extern toetsenbord aansluiten

Kun je niet meer werken op je MacBook omdat het toetsenbord niet meer reageert? Dan kun je ook een extern toetsenbord aansluiten. Het zal lastig zijn om een toetsenbord met USB-C-aansluiting te vinden, maar je kunt ook het Magic Keyboard of een ander Bluetooth-toetsenbordje gebruiken. Dit is natuurlijk geen definitieve oplossing, maar je kunt tenminste wel verder werken op je Mac. Lees ook ons overzicht met de beste Mac toetsenborden.

#3 Controleer op fysieke schade

Het klinkt misschien wat vreemd om de batterij te checken als je toetsenbord niet reageert, maar er kan sprake zijn van een opgezwollen batterij. Het probleem doet zich meestal voor bij de trackpad, maar het kan ook optreden onder het toetsenbord waardoor je bepaalde knoppen niet meer kunt indrukken. Heb je de MacBook laten vallen, ben je erop gaan zitten of heeft de MacBook klem gezeten in een tas, dan kan er ook fysieke schade zijn opgetreden, waardoor het toetsenbord niet meer goed werkt. Ga na of je onlangs iets met je MacBook hebt gedaan dat de schade veroorzaakt zou kunnen hebben.

#4 Check of het een softwareprobleem is

Er kan ook sprake zijn van een software-problemen. Is het een probleem met de waak-slaapfunctie van de MacBook en doet je toetsenbord het vooral niet vlak na het uit slaapstand halen van je Mac? Heb je net nieuwe software geïnstalleerd of een update uitgevoerd? Kijk in de systeemvoorkeuren of het toetsenbord wel wordt herkend door de software. Bij softwareproblemen zou je ook het resetten van je PRAM kunnen proberen.

Bekijk ook PRAM en NVRAM resetten op de Mac: waarom en hoe? Door je NVRAM of PRAM te resetten kun je problemen met scherm, muis, toetsenbord, opstartschijf en andere onderdelen oplossen. In deze tip leggen we uit hoe het NVRAM of PRAM resetten werkt.

#5 Ga bij Apple langs

Heb je een defect MacBook-toetsenbord en hebben bovenstaande tips niet geholpen? Ga niet zelf proberen om toetsen te verwijderen, zeker niet omdat Apple een reparatieprogramma voor het MacBook-toetsenbord heeft. Vooral als je nog MacBook garantie hebt, is het slimmer om een Apple-medewerker ernaar te laten kijken. De Genius Bar beschikt over speciaal gereedschap en als er een toets afbreekt heb je de schade in ieder geval niet zelf veroorzaakt en zal Apple het moeten oplossen. Natuurlijk kun je zelf met relatief weinig risico een bus perslucht bij de fotohandel kopen (ca. 10 euro) om te proberen het vuil onder de toetsen weg te spuiten, zoals we in tip 1 hebben genoemd.

Wil je problemen voorkomen, dan kun je het beste niet gaan eten als je aan het computeren bent – of de MacBook Pro aansluiten op een extern scherm zodat je het toetsenbord zelf niet te vaak hoeft aan te raken. Maar dat is eigenlijk wat absurd.

Lees ook ons artikel om een afspraak te maken met de Apple Store Genius Bar.