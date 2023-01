Je tweets en Twitter-tijdlijn kun je met allerlei Twitter-apps voor iOS bekijken. In deze applijst laten we de beste Twitter-apps voor iPhone en iPad zien. Wat hebben ze te bieden aan extra functies?

De beste Twitter-apps voor iOS

Als je Twitter gebruikt, heb je de keuze uit allerlei iOS-apps. Zo kun je tweets versturen en lezen met de officiële app van Twitter, maar er staan genoeg alternatieven in de App Store die misschien beter bij jouw behoeften aansluiten.

Sinds januari 2023 zijn Twitter-apps van derden officieel verboden . De kans is daardoor groot dat veel apps die we hieronder noemen, niet meer (goed) werken.

Officiële Twitter-app voor iPhone

Sinds augustus 2018 hebben Twitter-apps van derden minder functies , door een eerdere maatregel. Dat heeft te maken met een wijziging die Twitter destijds heeft doorgevoerd, waardoor third party-apps geen realtime updates meer krijgen en alleen tegen een forse betaling notificaties mogen verzenden. Dat is jammer, want juist de alternatieve apps hebben/hadden vaak leuke extra functies.

De officiële app van Twitter zullen de meeste mensen meteen herkennen. De app heeft een fris wit uiterlijk en ondersteunt (uiteraard) alle meest recente features van het netwerk. Vul bijvoorbeeld polls in vanuit je tijdlijn en verstuur met de GIF-knop snel een bewegend plaatje. Daarnaast is Twitter ook aanwezig op de Apple Watch, zodat je tweets kunt bekijken of naar de populairste trends kunt kijken. Nadeel van deze app zijn de vele reclames en het feit dat de standaard tijdlijn door een algoritme wordt vastgesteld. Daardoor krijg je niet altijd de tweets te zien die voor jou belangrijk zijn.

Tweetbot voor iPhone

Tweetbot is al jaren de grote publieksfavoriet bij fanatieke Twittergebruikers. Paul Haddad van Tapbots is een prominente ontwikkelaar die zich graag met actuele kwesties bemoeit. De app is betaald, maar daar staat tegenover dat je een app krijgt die constant wordt bijgewerkt en zowel op de iPhone als op de iPad te gebruiken is. Handig aan Tweetbot is het Activity-tabblad, waarin je in een grafiek kunt zien hoeveel nieuwe volgers, likes en retweets je gekregen hebt. Zo weet je meteen hoe populair jouw tweets zijn.

Twitterrific voor iPhone

Twitterific is net als Tweetbot een populair alternatief voor de Twitter-app. Het verschil is dat Twitterrific in eerste instantie gratis is en dat je pas later kunt besluiten of je gebruik wilt maken van de in-app aankopen. Hiermee kun je bijvoorbeeld advertenties afkopen of extra functies toevoegen. Deze app bestaat al langer dan de officiële Twitter-app en is een echte oudgediende. Twitterrific heeft zelfs het woord ’tweet’ uitgevonden. De app onderscheidt zich onder meer met een automatisch dag- en nachtthema en een handige optie om bij foto’s gezichten te herkennen. Als je een foto in een tweet plaatst met Twitterific, zorgt de app ervoor dat het gezicht altijd in de preview te zien is. Dit werkt ook bij dieren en tekenfilmfiguren en maakt je tweets in een klap een stuk aantrekkelijker. Vooral de Apple Watch-app is erg overzichtelijk, met veel felle kleuren zodat je in een oogopslag weet waar je naar kijkt.

Echofon voor iPhone

Echofon noemt zich de snelste Twitter-app in de App Store is. Daarnaast zitten er een aantal functies ingebouwd die vooral voor fanatieke Twitter-gebruikers interessant kunnen zijn. Zo kon je al vroegtijdig tweets maken die langer zijn dan 140 tekens, dankzij een ingebouwde tool.

Hootsuite voor iPhone

Hootsuite is meer dan een Twitter-app. Je kunt hier bijna alle populaire sociale platformen mee beheren. Zo kun je foto’s, video’s en gifs direct uploaden op je iPhone en ze publiceren op Instagram (ook als carrousel), TikTok, Facebook, LinkedIn en uiteraard Twitter. Je kunt berichten inplannen of automatisch publiceren. De app is erg overzichtelijk; de kleur wit voert de boventoon in de app. Naast een Tweet-, Home- en zoekknop vind je in de app ook een statistiekpagina waarmee je kunt zien wat het bereik is van je tweets. Als je het liefst zo min mogelijk apps op je iPhone hebt staan, is Hootsuite dus een mooie om te overwegen.

Tweetings voor iPhone

Als je liever een alternatieve Twitter-app gebruikt, maar wel graag veel functies hebt, moet je Tweetings eens bekijken. De lijst met functies van deze app is behoorlijk lang, waaronder lijsten, tweets in de buurt en synchroniseren van je tijdlijn tussen iPhone, iPad en Mac. De app is bovendien op allerlei punten aan te passen. Het licht- en donkerthema wisselt automatisch en je kunt tweets via Siri versturen. Bijzonder van deze app is ook dat er een Apple Watch-app is, zodat je tweets op je pols kunt bekijken. Gezichtsherkenning zorgt dat foto’s met een gezicht altijd goed zijn gecentreerd.

Fenix voor iPhone

Zonder reclames door je tijdlijn bladeren in chronologische volgorde. Dat is wat de maker van Fenix for Twitter belooft. Je kunt ongewenste gebruikers, hashtags en trefwoorden gemakkelijk blokkeren en je kunt de tabbladen op het hoofdscherm aanpassen door je favoriete lijsten en zoekopdrachten erop te zetten. Op de iPad is er een handige weergave met meerdere kolommen. Ook kun je je tijdlijn synchroniseren tussen je Apple-devices, zodat je niets tweemaal hoeft te lezen.

Lees ook onze lijst met de beste Twitter-apps voor de Mac. Twitter had ooit ook een Apple Watch-app, maar heeft die in september 2017 verwijderd. Wil je toch Twitter op de Apple Watch gebruiken, kijk dan eens naar Chirp.

