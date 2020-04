Zit je net even op de wc, krijg je ineens een FaceTime-oproep! Net als je je iPhone even niet bij je hebt. Je hoeft niet als een gek je broek op te trekken en naar je iPhone, iPad of Mac te rennen, want je kan gewoon het gesprek beantwoorden op je Apple Watch. De beller wordt dan even in de wacht gezet. Wij laten je zien hoe dit werkt en we vertellen je hoe zelf kunt FaceTimen met je Apple Watch.



De Apple Watch heeft nog geen eigen camera, maar toch kun je FaceTime gebruiken op de Apple Watch. Als iemand jou FaceTimet en je bent niet in de buurt van je iPhone, iPad of Mac, dan kun je ook op je horloge een FaceTime-gesprek accepteren.

FaceTime beantwoorden op je Apple Watch

Apple heeft het ontbreken van een camera slim opgelost, doordat je de beller in de wacht kunt zetten. Dit werkt als volgt:

Als iemand jou via FaceTime probeert te bereiken, zal je Apple Watch overgaan. Tik op de knop met de drie puntjes rechtsonder op het scherm. Kies nu voor de optie Neem op met iPhone. Je kan ook antwoorden met een standaard berichtje.

De beller ziet dat je het gesprek geaccepteerd hebt en hoort via de Siri-stem de woorden Even geduld. Het scherm van de beller kleurt zwart. Vervolgens kun je in alle rust het videogesprek starten op bijvoorbeeld je iPhone. Mocht je niet weten waar je iPhone ligt, dan kun je hem met de alarmknop geluid laten maken, zodat je hem makkelijk kunt traceren.

FaceTime beantwoorden op je Apple Watch met audio

Op bovenstaande manier beantwoord je een videogesprek dus met je Apple Watch, zodat je het gesprek voort kan zetten met je iPhone. Als je liever direct via je Apple Watch contact wil leggen, kun je het videogesprek omzetten in een audio conversatie:

Je Apple Watch gaat over als iemand jouw via FaceTime probeert te bereiken. In beeld verschijnen de knoppen om het gesprek te beantwoorden of af te wijzen. In beeld verschijnt de tekst Beantwoord als audio. Tik nu op de groene knop.

FaceTime gesprek starten via je Apple Watch

Als je je iPhone of een ander apparaat met camera even niet bij de hand hebt, maar wel snel een gesprek met iemand wil starten, kan je ook via je Apple Watch iemand bellen via FaceTime. Hou er wel rekening mee dat dit dan automatisch via FaceTime audio gaat. Er zijn twee manieren om een gesprek te starten.

Via Siri

De snelste manier is via Siri. Zeg simpelweg “FaceTime Tim” om direct via je Apple Watch met audio naar Tim te bellen. Het is wel belangrijk dat je het woordje “FaceTime” gebruikt in plaats van “bel”, omdat de Apple Watch anders een gewoon telefoongesprek start.

Via Telefoon-app

Je kan ook via de Telefoon-app op de Apple Watch via FaceTime bellen. Dat werkt zo:

Open op de Apple Watch de Telefoon-app. Zoek het contact op dat je wil bellen. Druk op de grote ronde bel-knop. Kies in het volgende scherm op FaceTime-audio.

Meer over FaceTime audio lees je in onze tip.

Je kan ook gebeld worden voor een FaceTime-groep. Ook die gesprekken kan je via je Apple Watch beantwoorden, al neem je dan deel aan het gesprek via audio.

Liever gewoon bellen? Dat kan ook, want je kan gewoon bellen met de Apple Watch. Dit loopt dan via je iPhone die in de buurt is.