Voor elke betaling met Apple Pay kun je meldingen ontvangen van Apple en van je bank. Vind je deze Apple Pay meldingen vervelend, dan kan je ze ook eenvoudig uitschakelen. In deze tip lees je alles over het in- en uitschakelen van je meldingen van Apple Pay.

Geen Apple Pay meldingen meer

Als je Apple Pay gebruikt, heb je misschien gemerkt dat je meldingen krijgt van elke aankoop in de winkel. Het belangrijkste voordeel van deze melding, is dat je meteen weet of de betaling gelukt is. Maar ook de app van de bank kan meldingen versturen voor elke betaling die je doet. Hierdoor ontvang je dus dubbele meldingen van al je betalingen, wat misschien teveel van het goede is. Zo kun je de Apple Pay-meldingen uitschakelen.



Apple Pay meldingen uitschakelen

De meldingen van je Apple Pay-betalingen worden per toestel verstuurd. Dat betekent dat je op je Apple Watch geen melding krijgt als je met je iPhone afrekent en andersom. Dat komt omdat de betalingen uit privacyoverwegingen niet gesynchroniseerd worden. Als je de meldingen van Apple Pay uit wil schakelen, moet je dat daarom per toestel doen. Dit werkt als volgt:

Op iPhone en iPad

Ga naar Instellingen > Wallet en Apple Pay. Kies de betaalkaart waar je meldingen voor wil uitschakelen. Zet de schakelaar bij Sta berichtgeving toe uit.

Op Apple Watch

Open op je iPhone de Watch-app en ga naar Wallet en Apple Pay. Kies de betaalkaart waar je meldingen voor wil uitschakelen. Zet de schakelaar bij Sta berichtgeving toe uit.

Op Mac

Ga naar Systeemvoorkeuren > Wallet en Apple Pay. Kies de betaalkaart waar je meldingen voor wil uitschakelen. Klik op Transacties en zet het vinkje bij Toon transactiemeldingen van… uit.

Door de meldingen van Apple Pay uit te schakelen, krijg je dus nog maar één melding van de banken-app (mits je dit ingesteld hebt). Welke info je krijgt is afhankelijk van de bank. Bijvoorbeeld bij ING krijg je ook meldingen bij bijschrijvingen en als er incasso’s uitgevoerd worden. Je stelt de meldingen in de ING-app in via het zijmenu en dan naar Instellingen > Pushnotificaties. Bij andere banken bevinden de instellingen zich op een andere, voor de hand liggende plek.

Lees ook onze andere artikelen over Apple Pay: