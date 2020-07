Field Test Mode: met deze truc zie je de signaalsterkte van je iPhone

Heb je last van slecht bereik? Met de Field Test Mode kun je de signaalsterkte van je mobiele netwerk zien. Lees hier hoe je de Field Test Mode kunt activeren en kunt zien of je goed bereik hebt van je provider.

Alles over Field Test Mode

Soms heb je te maken met slecht bereik op je iPhone. De streepjes bovenin het scherm geven aan hoe sterk het signaal is, maar erg nauwkeurig is dat niet. Met de zogenaamde Field Test Mode op de iPhone kun je precies zien hoe goed het bereik is van jouw provider. In oudere iOS-versies kun je zelfs het aantal streepjes vervangen door een cijfer. Zo kun je gemakkelijk met vrienden de dekking van verschillende providers vergelijken. De Field Test Mode is bedoeld voor technici en is niet iets wat je als gewone gebruiker dagelijks nodig hebt. Vandaar dat het wat verstopt zit.

Field Test Mode vanaf iOS 14

De Field Test Mode heeft in iOS 14 een nieuw uiterlijk gekregen. De informatie staat overzichtelijk bij elkaar en je hoeft minder diep te graven. Zo is er nu een startscherm (Home) met alle belangrijke info. Blader je naar het tabblad All Metrics, dan zie je de metingen van LTE, UMTS en GSM uitgesplitst.

Je activeert de Field Test Mode door *3001#12345#* in te toetsen in de Telefoon-app, waarna je op de groene knop drukt om verbinding te maken. Je krijgt dan het volgende te zien:

Voorheen kon je met de Field Test mode zorgen dat de sterkte van het mobiele signaal continu werd weergegeven in een cijfer in plaats van streepjes. Dat is tegenwoordig niet meer mogelijk. Je zult het nu zelf moeten opzoeken.

Ga in de Field Test-app naar LTE. kies vervolgens Serving Cell Meas. De metingen bij rsrp0 en rspr1 tonen de signaalsterkte in decibel-milliwatt.

De getallen zijn altijd negatief en liggen tussen de -50 en -130. Hoe dichter bij de 0, hoe beter. Een signaalsterkte van -50 is uitstekend, terwijl de waarden op de afbeelding in de buurt van de -100 liggen en dus duiden op een zwakker signaal.

Field Test Mode van iOS 11 t/m iOS 13

Je schakelt de Field Test Mode als volgt in:

Open de Telefoon-app op de iPhone. Toets *3001#12345#* en druk op het telefoontje (vergeet niet de sterretjes aan het begin en het einde). Je schakelt over naar Field Test Mode.

Tik op LTE > Serving Cell Meas of LTE > LTE Neighbor Cell Meas (dit is een afkorting van ‘measurement’). Kijk bij de waarde rsrp, oftewel Reference Signal Received Power.

Het getal wordt weergegeven in dBm en bevindt zich ergens tussen -40 en -130. Daarbij is -40 het best mogelijke signaal en -130 het slechtst. In de meeste gevallen bevindt de waarde zich rond de -80 en -100.

Tussen de -110 en -130 zul je problemen krijgen met je bereik, waardoor gesprekken niet goed doorkomen en je dataverbinding hapert.

De waarden rsrp0 en rsrp1 verwijzen naar de twee antennes die in de iPhone aanwezig zijn. De ene bevindt zich bovenin het toestel en de andere aan de onderkant. Elke antenne meet zijn eigen signaalsterkte afhankelijk van afstand, interferentie en andere factoren. Als het goed is liggen de twee waarden wel vlakbij elkaar.

Zo wordt de RSRP-waarde in iOS 11 vertaald naar streepjes:

Je kunt nog rondbladeren door de rest van de Field Test Mode, maar veel schermen bevatten geen nuttige info. Wel zou je de signalen kunnen vergelijken met iemand anders. Het zal per type iPhone, per exemplaar en per provider verschillen.

Field Test Mode verlaten

Om de Field Test Mode te verlaten, druk gewoon op de thuisknop of veeg je weer omhoog op een toestel zonder thuisknop. Het gebruik van de Field Test Mode heeft verder geen gevolgen, dus je kunt gerust kijken wat er allemaal te vinden is. Wil je na het afsluiten weer enkele statistieken bekijken, dan volg je gewoon weer de stappen zoals hierboven vermeld.

Hoe krijg ik de signaalsterkte in de statusbalk?

Helaas is het sinds iOS 11 niet meer mogelijk om de signaalsterkte in de statusbalk te tonen. Ook krijg je de waarde niet te zien als je iOS 10.3 hebt geïnstalleerd op een iPhone 7 of nieuwer. Op oudere iOS-versies vóór iOS 10.3 is dit nog wel mogelijk. Wil je hier meer over weten, dan leggen we hieronder uit hoe dat werkt.

Hoe werkt Field Test Mode?

Met de Field Test Mode kun je gedetailleerde informatie opvragen over je mobiele signaal en de mobiele verbinding. Eigenlijk is de Field Test Mode bedoeld voor netwerk engineers, maar ook als gewone gebruiker kan het leuk zijn om te bekijken hoe goed het mobiele bereik van jouw provider op een bepaalde locatie is.

De optie bestaat al sinds iOS 4.1 maar is in iOS 10.3 en 11 gewijzigd. Daardoor is het niet meer mogelijk om de signaalsterkte continu in de balk bovenin het scherm te bekijken, zoals op onderstaande afbeelding is te zien. Maar je kunt nog wel de signaalsterkte handmatig opvragen.

Mobiele telefoons meten de ontvangen signaalsterkte in dBm (decibels in verhouding tot 1mW). Dit is een logaritmische schaal waarbij 1mW gelijk is aan 0 dBm. Dit cijfer wordt vertaald naar een aantal streepjes in de balk bovenin het telefoonscherm. Afhankelijk van de sterkte van het signaal krijg je 1, 2, 3 of 4 streepjes te zien. Voordat iOS 11 verscheen werd de signaalsterkte weergegeven in bolletjes in plaats van streepjes. Daarbij kreeg je vier bolletjes te zien als de signaalsterkte tussen -85 en -94 dBm lag. Er was ook een vijfde bolletje voor signaalsterktes met een waarde boven -85 dBm. Let op dat het hier om negatieve getallen gaat, dus -85 is groter dan -94.

Met de Field Test Mode kun je veel nauwkeuriger zien hoe de signaalsterkte is, dan wanneer je alleen naar streepjes of bolletjes kijkt. Hoe de schermen van de Field Test Mode eruit zien verschilt per apparaat.

Wat is RSRP?

RSRP (Reference Signal Received Power) is de belangrijkste waarde. Dit bepaalt het aantal streepjes dat je ziet. De waarden rsrp0 en rsrp1 verwijzen naar de twee antennes in de iPhone.

Andere termen

SINR staat voor Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio. Als er veel storing door andere radiosignalen in de omgeving is, dan wordt eigenlijk SINR gebruikt voor het bepalen van het aantal streepjes.

RSRQ (Reference Signal Received Quality) houdt ook rekening met ruis en interferentie.

RSSI (Received Signal Strength Indicator) is een alternatieve indicator voor de signaalsterkte, maar houdt in tegenstelling tot RSRP en RSSI geen rekening met interference en is afhankelijk van bandbreedte en hoeveelheid dataverkeer.

Field Test Mode vóór iOS 11

Bij oudere iOS-versies schakel je de Field Test Mode op dezelfde manier in als hierboven omschreven:

Open de Telefoon-app op de iPhone. Bel *3001#12345#* (vergeet niet de sterretjes aan het begin en het einde). Je schakelt over naar Field Test Mode. Linksboven zie je de sterkte van het signaal, maar dit is tijdelijk. Zodra je uit Field Test Mode gaat krijg je weer de normale bolletjes te zien.

Of de signaalsterkte in cijfers zichtbaar wordt is afhankelijk van het feit of jouw toestel al dan niet een Intel-chip heeft en het is ook afhankelijk van de provider.

Signaalsterkte in de statusbalk op je iPhone

Wil je liever permanent de signaalsterkte van het mobiele netwerk op je iPhone zien, dan zul je een extra stap moeten nemen. Zoals aangegeven werkt het alleen bij toestellen vóór de iPhone 7 en vóór iOS 10.3:

Open de Telefoon-app op de iPhone en bel *3001#12345#*, zoals hierboven uitgelegd. Je schakelt nu over naar Field Test Mode. Druk op de aan/uitknop totdat je de iPhone kunt uitschakelen. Druk daarna 6 seconden op de homeknop. Je komt nu terug op het homescreen. Linksboven zie je het cijfer waarmee je de signaalsterkte (het bereik) kunt aflezen. Door op het cijfer te tikken schakel je van bolletjes naar een cijferwaarde.

Signaalsterkte: wat is goed?

Hoe worden de getallen vertaald naar bolletjes bij oudere iOS-versies? Krijg je een waarde -90 te zien, is dat dan goed of slecht? In onderstaand lijstje kun je zien hoe de waarden corresponderen met het aantal bolletjes. Signaalsterkte wordt gemeten in dBm. Hoe hoger het getal, hoe beter het signaal. Bij een signaalsterkte lager dan -120 dBm is er nauwelijks bereik meer. Bij een goed bereik zal het cijfer tussen de -51 en -100 liggen. Een waarde van -90 is meestal goed genoeg en komt overeen met 3 bolletjes.

De vertaling van dBm-waarden naar bolletjes werkt als volgt:

1 bolletje: ca. -121 tot -107 dBm

2 bolletjes: ca. -107 tot -98 dBm

3 bolletjes: ca. -98 tot -87 dBm

4 bolletjes: ca. -87 tot -76 dBm

5 bolletjes: ca. -75 en meer

Let op: het ligt aan de provider en de telefoonfabrikant hoe deze waarden worden omgezet naar bolletjes, dus in de grensgebieden kan het voorkomen dat je één streepje meer of minder ziet. Met de Field Test Mode kun je nu zelf makkelijk kijken in hoeverre jouw provider slechte dekking heeft in een bepaald gebied.

Gebruik je nog een oude iOS-versie, dan kun je in een apart artikel meer lezen over Cell Information.

Wil je de signaalsterkte niet meer als cijfer zien, dan doorloop je dezelfde handelingen om de signaalsterkte tijdelijk zichtbaar te maken, dus door het intikken van *3001#12345#*. Verlaat je de Field Test Mode, dan zal de waarde in cijfers ook weer verdwijnen.