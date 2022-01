Belkin-accessoires met een Apple-sausje

Beide producten hebben eigenschappen die ze extra geschikt maken voor Apple-gebruikers. Ze werden aangekondigd tijdens CES 2022, waar Belkin nog meer te vertellen had. Er komen lichtknoppen, dimmers en een slimme stekker met ondersteuning voor Thread en Matter. Maar die laatstgenoemde accessoires zijn vooral gericht op de Amerikaanse markt. De deurbel en oordopjes kun je ook in Europa gebruiken. Minpuntje is wel dat de deurbel bedraad is, dus je zult zelf voor een stroomvoorziening moeten zorgen. Dat maakt het meteen minder aantrekkelijk voor wie in een appartementencomplex woont: vaak mag je daar niet op eigen houtje de elektriciteit omleggen of een persoonlijke deurbel ophangen.



Belkin: deurbel slaat beelden op in iCloud

Het is de eerste keer dat Belkin een beveiligingsproduct uitbrengt in de Wemo-lijn. De Belkin Smart Video Doorbell heeft een kijkhoek van 178 graden en levert 4 megapixel beelden met verbeterd nachtzicht. Ook bij het inzoomen zouden de beelden nog scherp blijven, zodat je precies kunt zien wat er gebeurt. De camera in de slimme deurbel werkt uitsluitend met HomeKit Secure Video. Je hebt dus geen Wemo-app meer nodig maar regelt alles rechtstreeks in de Woning-app.

Wel betekent het dat je een iCloud+-abonnement nodig hebt. Dit kost minimaal €0,99 per maand voor één HomeKit Secure Video-camera. Bij twee tot vijf camera’s moet je het €2,99 kostende abonnement afsluiten en bij meer dan vijf heb je de 2TB-bundel van €9,99 nodig. De camerabeelden gaan niet ten koste van je online opslag. Verder heb je een woninghub nodig om de beelden te laten analyseren en bijvoorbeeld te achterhalen of er mensen, huisdieren of voertuigen in beeld zijn. Deze woninghub mag een HomePod, Apple TV of iPad zijn.

Je regelt alles via de Woning-app, waarbij alle videobeelden versleuteld worden opgeslagen in iCloud. Staat er een bekende aan de deur, dan kan de deurbel dat melden. Daarbij wordt gekeken of de persoon is getagd in de Foto’s-app van de gebruiker. Je kunt ook activiteitszones aanwijzen, om aan te geven waar beweging moet worden gedetecteerd. De camera werkt zowel op de 2,4GHz- als 5GHz-band en is waterbestendig met een IP55 rating. Een regenbui is geen probleem.

Belkin wil er in de VS €250 voor vragen en meldt dat het op bestaande systemen met 16 tot 24 Volt AC-transformators werkt. Eventueel kun je een installatiebedrijf inschakelen.

Belkin Soundform Immerse-oordopjes met Zoek mijn

Ben je uitgekeken op de AirPods of wil je gewoon iets anders, dan zijn er ook nieuwe oordopjes van Belkin. De Soundform Immerse werken met het Zoek mijn-netwerk, zodat je ze makkelijk kunt terugvinden. Het zijn oortjes met hybride ruisonderdrukking en ze vormen het topmodel in het Belkin-audioaanbod. Er is ondersteuning voor AptX 24-bit audio, er zitten drie microfoons in en met de Multipoint-verbinding kun je meerdere apparaten koppelen. Ze gaan 8 uur mee op een batterijlading. De oplaadcase met usb-c biedt nog eens 28 uur luisterplezier en is ook draadloos op te laden.

Verder krijg je het gebruikelijke: drie sets oortips voor de juiste pasvorm en een waterbestendigheidsrating van IPX5. Het geluid is aan te passen via de Belkin Soundform-app. Dankzij de Zoek mijn-integratie vind je de oordopjes terug als je ze kwijt bent. Andere Apple-gebruikers helpen je mee met zoeken. Ze komen in het tweede kwartaal van 2022 uit.

