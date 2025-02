Apple heeft het met iOS 18 en watchOS 11.2 mogelijk gemaakt om video's tijdens het opnemen te pauzeren. We leggen uit hoe het werkt, in welke filmmodi het mogelijk is en wat je nodig hebt.

Soms is het voor het opnemen van een video handig als je de video zou kunnen pauzeren. Met de nieuwste softwareversies is het mogelijk om video’s tijdens het filmen op elk gewenst moment te pauzeren om vervolgens de draad weer op te pakken zonder dat de opname stopt.

Filmen pauzeren op je iPhone: dit heb je nodig

Om deze functie te gebruiken, heb je het volgende nodig:

Op een iPad is het gek genoeg niet mogelijk om tijdens het filmen het opnemen te pauzeren.

Video pauzeren op iPhone tijdens het filmen

Om deze functie te gebruiken volg je de stappen hieronder:

Open de Camera-app op je iPhone Zet de camera op Video-modus Begin met filmen en druk op de pauze knop linksonder naast de stopknop. Als je weer verder wil filmen druk je op de ronde rode knop linksonder om het filmen te hervatten.

Het pauzeren tijdens het filmen kan van pas komen als je van camerastandpunt wil veranderen, zonder dat daarbij het beeld meebeweegt. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met filmen, op de pauzeknop tikken, je iPhone-camera verplaatsen en weer verder gaan met opnemen. In het eindresultaat staat alles dan keurig netjes achter elkaar. Het scheelt bovendien in de montage: in plaats van dat je het ongewenste deel eruit knipt, staat alles meteen goed.

Bekijk ook Filmen met je iPhone en iPad: zo werkt het De beste camera is natuurlijk degene die je op zak hebt. Met de iPhone en iPad kun je prima videofilmen en in deze tip lees je wat daarbij komt kijken. Er zijn zelfs professionele filmmakers die de iPhone gebruiken, vaak in combinatie met speciale software.

Video pauzeren op Apple Watch

Het was al langere tijd mogelijk om je camera te bedienen met je Apple Watch, maar met de update naar watchOS 11.2 is het ook mogelijk om vanaf je pols je opname te pauzeren.

Open de Camera-app op je Apple Watch Selecteer in de iPhone Camera-app de Video-modus Begin met filmen en druk op de pauze knop linksonder naast de stopknop. Als je weer verder wil filmen druk je op de ronde rode knop om het filmen te hervatten.

Bekijk ook Zo gebruik je de Camera-app op de Apple Watch (nu met video pauzeren!) Op de Apple Watch vind je een Camera-app, die bedoeld is als afstandsbediening voor de iPhone-camera. Hiermee kun je gemakkelijk een selfie of groepsfoto maken, waarbij je zelf goed in beeld bent.

In welke modi werkt dit?

Op dit moment is deze functie uitsluitend beschikbaar in de Video-modus van de Camera-app. Dat betekent dat je deze handige toevoeging kunt gebruiken tijdens het filmen van gewone video’s, maar niet in andere opnamestanden. Functies zoals Slowmotion, Timelapse en Filmische modus ondersteunen deze mogelijkheid momenteel niet. Mocht hier in de toekomst verandering in komen, dan lees je het uiteraard meteen op iCulture.

Met de filmmodus kun je tijdens het filmen afwisselend scherpstellen op bepaalde personen of onderwerpen, om zo een meer dynamisch resultaat te krijgen. In onze tip lees je precies hoe dat werkt en wat de mogelijkheden zijn.