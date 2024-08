AirPods of AirPods Pro: de verschillen zijn groot

Apple heeft al drie generaties van de gewone AirPods en twee generatie van de AirPods Pro uitgebracht. De verschillen zijn meteen zichtbaar: de AirPods Pro hebben rubberen eartips waardoor ze zich stevig vastklemmen in je oor, terwijl de gewone AirPods dat niet hebben. Ook is er een flink verschil in prijs en functies. Welke AirPods moet je hebben? Heeft het zin om extra geld uit te geven voor de AirPods Pro, of zit je goed met de gewone AirPods? We kijken naar de verschillen en overeenkomsten tussen de AirPods vs AirPods Pro en helpen we je met kiezen van de juiste AirPods.

