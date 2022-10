Apple voert voor het eerst een prijsverhoging door voor haar eigen diensten. Het gaat om Apple Music, Apple TV+ en de Apple One bundel die allemaal duurder geworden zijn. De prijzen gaan met €1 of €2 per maand omhoog.

Apple heeft diverse diensten in haar portfolio en sinds de introductie van die diensten heeft Apple nooit iets aan de prijzen gedaan. Apple Music had al sinds de introductie in juni 2015 dezelfde startprijs van €9,99 per maand en ook Apple TV+ kost al sinds de start €4,99 per maand (los van de tijdelijk gratis aanbieding). Maar daar komt nu een eind aan. Vanaf vandaag gelden er nieuwe prijzen voor deze twee diensten. Ook Apple One gaat daarom in prijs omhoog, waarin Apple Music en Apple TV+ inbegrepen zijn.



Prijsverhoging Apple Music, Apple TV+ en Apple One

De prijsverhoging voor individuele abonnementen op Apple Music en Apple TV+ is €1 per maand. Volgens Apple is de prijsverhoging bij Apple Music het gevolg van stijgende licentiekosten. Daar staat tegenover dat artiesten en tekstschrijvers nu meer per stream ontvangen. Apple voegt eraan toe dat ook de nieuwe functies die de afgelopen jaren toegevoegd zijn een reden zijn voor de hogere Apple Music-prijs.

Bij Apple TV+ speelt iets anders. Apple zegt de dienst bij de start bewust zo goedkoop mogelijk te hebben gemaakt, omdat er maar een paar series en shows op te zien waren. Nu de bibliotheek flink gegroeid is en er een veel ruimer aanbod is, vind Apple het gerechtvaardigd om de prijs omhoog te gooien.

Het gevolg is dus dat Apple One, de bundel waar Apple Music en Apple TV+ onderdeel van uitmaken, ook in prijs gestegen is. Daar is het prijsverschil voor een individueel pakket €2,- en voor een gezinsbundel zelfs €3,- ten opzichte van de oude prijs. De diensten die in prijs gelijk blijven, zijn Apple Arcade en iCloud+. Apple zegt dat de prijsverhoging vanaf vandaag doorgevoerd is. Nieuwe abonnees betalen dus meteen de nieuwe prijs. Bij huidige abonnees zal het de komende tijd doorgevoerd worden. Volgens Apple’s eigen richtlijnen moeten abonnees daar persoonlijk minstens een maand van tevoren van op de hoogte worden gebracht.

Student Individueel Gezin Apple Music €5,99 p/m (was €4,99) €10,99 p/m (was €9,99) €16,99 p/m(was €14,99) Apple TV+ Inbegrepen bij Apple Music Student €6,99 p/m (was €4,99) – Apple One – €16,95 p/m (was €14,95) €22,95 p/m (was €19,95)

Is de prijsverhoging voor jou een reden om één van de diensten op te zeggen? In onze tip lees je App Store-abonnementen kan opzeggen.