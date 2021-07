Iedere iPhone beschikt over een Berichtencentrum, waar je de meest recente meldingen kunt bekijken. Ook op de iPad vind je een Berichtencentrum om te zien welke meldingen je hebt gemist. In deze tip leggen we uit wat je ermee kunt doen.

Berichtencentrum op iPhone en iPad

Apps kunnen je zogenaamde meldingen of notifcaties sturen, ook wel pushberichten genoemd. Je bepaalt zelf welke apps dit kunnen doen via Instellingen > Berichtgeving. Tik op een app in de lijst om aan te geven welke meldingen een bepaalde app mag sturen. Heb je ingesteld dat een app notificaties mag sturen, dan vind je deze ook in het Berichtencentrum.

Berichtencentrum openen op iPhone en iPad

Je kunt het Berichtencentrum openen vanuit elke app en vanaf elk scherm. Hiervoor veeg je vanaf de bovenkant van het scherm omlaag. Let op dat je helemaal vanaf de rand naar ongeveer het midden van het scherm veegt.

Het Bedieningspaneel is alleen te openen op een ontgrendelde iPhone; op een vergrendelde iPhone krijg je wel meldingen binnen maar kun je alleen de widgets bekijken.

Krijg je het Bedieningspaneel te zien? Dan begin je iets te ver naar rechts te vegen vanaf de bovenrand. Probeer wat meer vanuit linksmidden van de bovenrand omlaag te vegen. Krijg je de Spotlight-zoekfunctie te zien? Dan veeg je niet helemaal vanaf de bovenrand.

Berichtencentrum beheren en wissen

Als een app meerdere notificaties heeft gestuurd, worden ze getoond als een stapel. Dit wordt ook wel gegroepeerde meldingen genoemd. Je kunt erop tikken om alle meldingen te zien. Ook kun je op een losse notificatie tikken om de bijbehorende app te openen.

Veeg je naar links, dan zie je de opties Beheer, Bekijk en Wis. Hiermee kun je het volgende doen:

Beheer: instellen of een app notificaties mag sturen.

Bekijk: een preview van de melding bekijken, zonder de app te openen

Wis: een losse notificatie wissen.

Bij zogenaamde rijke notificaties kun je ook meteen interactie aangaan. Zo kun je bij een Twitter-bericht meteen leuk vinden of retweeten, zonder de app te openen.

Bekijk ook Zo werken rijke notificaties op de iPhone en iPad De iPhone en iPad bieden ondersteuning voor rijke notificaties. Dit zijn pushberichten die meer informatie laten zien en je meer acties laten uitvoeren, zonder dat je je huidige app af hoeft te sluiten. Ook vanaf het toegangsscherm kun je deze meldingen gebruiken.

Wil je alle notificaties wissen, dan tik je op het kruisje rechtsboven. Je kunt alle meldingen van een specifieke app wissen, of alle meldingen in het algemeen verwijderen.

Bekijk ook Pushnotificaties snel wegvegen op iPhone en iPad Je kunt een pushbericht op de iPhone of iPad snel weghalen met een veegbeweging op het scherm. In deze tip leggen we je uit hoe je een melding snel weg haalt, bijvoorbeeld als deze in de weg zit.

Berichtencentrum en toegangsscherm

Sinds iOS 11 heeft het Berichtencentrum een iets ander uiterlijk gekregen. Het is samengevoegd met het toegangsscherm. Je ziet bovenaan datum en tijd, met daaronder de meldingen. Je kunt omhoog vegen om meer meldingen te zien, of je kunt opzij vegen om widgets te bekijken.

Op een vergrendelde iPhone kun je alleen de widgets bekijken door opzij te vegen.

Bekijk ook Alles over widgets op iPhone en iPad Widgets zijn kleine handige blokken met informatie. Je vindt ze op het beginscherm en op het toegang apps op het toegangsscherm en beginscherm, waarmee je snel bepaalde informatie kunt opzoeken. Hoe gebruik je widgets en hoe stel je deze in? En wat heb je eraan? Dat lees je in deze gids.

Meer over het Berichtencentrum

Wil je meer weten over het Berichtencentrum en notificaties op de IPhone en iPad? Check dan eens deze artikelen:

Je vindt het Berichtencentrum ook op andere Apple-apparaten: