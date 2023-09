In de Safari-browser kun je bekijken welke websites je hebt gezocht. Deze browserhistorie op je iPhone en iPad kun je niet alleen bekijken, maar ook wissen. Wij leggen in deze tip uit hoe dat werkt.

Safari gebruik je voor allerlei activiteiten: je kunt er nieuwswebsite mee bekijken, inloggen op Facebook, je mail checken, filmpjes bekijken en nog veel meer, zonder dat je eigenlijk een andere app nodig hebt. Als je Safari heel veel gebruikt, dan is het wel handig om te weten waar je de browserhistorie vindt en hoe je dit kunt wissen. We hebben een aparte tip hoe je de browsergeschiedenis in Chrome kunt wissen.

Browserhistorie bekijken in Safari voor iOS

Je kunt je volledige historie in Safari bekijken:

Ga in Safari naar de Bladwijzer-knop. Tik op het klok-icoontje rechtsboven. Je ziet nu de laatst bezochte webpagina’s. Trek eventueel het scherm iets omhoog, zodat je meer regels in beeld krijgt. Gebruik het zoekvak om naar een specifiek onderwerp te zoeken. In het voorbeeld zoeken we naar bezochte webpagina’s over ‘iMessage’.

Safari geschiedenis wissen in iOS: twee manieren

Om Safari sneller te laten werken op je iPhone, onthoudt de app welke de websites je bezoekt. Plaatjes worden (tijdelijk) in cache opgeslagen, zodat je niet hoeft te wachten als je een website opnieuw bezoekt. Safari hoeft dan namelijk alleen maar de informatie te laden die nieuw is op de website. Het nadeel hiervan is dat het wel wat iPhone-opslagruimte kost. Als je Safari intensief gebruikt kan dat om aardig wat gegevens gaan. Heb je te weinig opslagruimte op je iPhone? Wis dan deze geschiedenis en de bijbehorende websitedata. Dat kan op twee manieren.

#1 Korte geschiedenis van Safari wissen

Heb je de afgelopen uren wat websites bezocht waar je liever niet aan herinnerd wilt worden? Dan kun je de Safari-geschiedenis van eerder die dag of van de afgelopen dagen wissen.

Ga in Safari naar de Bladwijzer-knop. Kies het klok-icoontje rechtsboven. Selecteer enkele bezochte websites van vandaag en tik op Verwijder, of veeg over een specifieke dag en tik op het prullenbakje. Of: tik op Wis onderin het scherm om een uitgebreidere lijst met opties te zien.

#2 Alle geschiedenis van Safari wissen

Via stap 4 hierboven kun je alle historie van Safari wissen. Maar het kan ook op een andere manier:

Open Instellingen > Safari. Tik op Wis geschiedenis en data. Je krijgt nu hetzelfde scherm met opties zoals hierboven getoond. Maak je keuze en tik op Wis geschiedenis.

Pas op: als je Safari via iCloud synchroniseert, zal ook de geschiedenis van Safari op de Mac worden gewist. Dat is ongewenst als je graag op de Mac terugkijkt welke websites je ook alweer hebt bezocht.

