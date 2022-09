Met iOS 16 ziet je toegangsscherm er een stuk persoonlijker uit. Behalve dat je de achtergrond van het toegangsscherm kan aanpassen en widgets aan je toegangsscherm kan toevoegen, is er nóg een onderdeel dat je naar eigen smaak kunt wijzigen: de datum en het tijdstip op je toegangsscherm. Je geeft daarmee je iPhone een persoonlijk tintje, al zijn de mogelijkheden nog wel wat beperkt. We laten je zien wat er mogelijk is en hoe je de tijd op je iPhone kunt wijzigen.

Opmaak van tijdstip en datum aanpassen in iOS 16

De datum en het tijdstip worden sinds iOS 16 een stuk groter afgebeeld op je iPhone. Als je dat te groot vindt, dan hebben wij helaas slecht nieuws: je kunt niet de tekstgrootte van het lettertype aanpassen. Maar je kunt het wel iets meer naar eigen smaak aanpassen, door het lettertype en de kleur te wijzigen. Hou er rekening mee dat dit alleen werkt op de iPhone met iOS 16 en nieuwer. Je kunt de opmaak niet aanpassen op de iPad met iPadOS 16.

Het wijzigen van de opmaak van de tijd op de iPhone doe je vanaf iOS 16 zo:

Activeer het scherm van je iPhone en hou je vinger op het scherm ingedrukt. Je komt nu in de bewerkmodus. Tik onderaan op Pas aan. Gebruik je een oudere achtergrond, dan moet je mogelijk eerst een nieuwe achtergrond toevoegen. Er verschijnen nu kaders rondom de datum en het tijdstip. Tik op het tijdstip om deze te wijzigen. Kies een lettertype en kleur. Er zijn acht lettertypes en talloze kleuren. De kleuren matchen bij de kleuren van je achtergrond en de eerste optie is altijd een doorzichtige variant. Bij andere kleuren kun je ook de donkerte van de kleur aanpassen met de schuifknop. Wil je een hele andere kleur dan de voorgestelde kleuren, scroll dan helemaal naar rechts en tik op de meerkleurige knop voor de uitgebreide kleurenkiezer. Als je eenmaal klaar bent, tik dan op het kruisje, gevolgd door Gereed.

Voor de datum wordt dezelfde kleur gekozen als van de tijd. Het is helaas niet mogelijk om het lettertype van de datum aan te passen. Je kunt daar wel deze app voor gebruiken, die een widget voor het toegangsscherm heeft. Je kan de standaardweergave van de datum vervangen door de weergave van deze app.

Datum en tijd wijzigen op de iPhone en iPad

Wil je handmatig de datum en tijd wijzigen op de iPhone, dus niet alleen de weergave maar het daadwerkelijke tijdstip en de datum? Dan doe je dat zo, zowel op de iPhone als iPad:

Ga naar Instellingen > Algemeen > Datum en tijd. Je kunt hier de 24 uursklok uitschakelen om te wisselen naar de Amerikaanse notatie. Zet Stel automatisch in uit om een andere tijdzone te kiezen. Je kan dan ook handmatig de datum en tijd aanpassen.

Is de schakelaar bij Stel automatisch in grijs? Dan heb je waarschijnlijk Schermtijd ingeschakeld. In dat geval kun je de datum en tijd niet handmatig aanpassen. Je moet eerst Schermtijd uitschakelen via Instellingen > Schermtijd > Schakel schermtijd uit.