Op de iPhone kun je eigen ringtones en meldingstonen instellen voor telefoongesprekken en notificaties. In deze tip lees je hoe dat werkt. Hoe stel je een ander belgeluid in? En hoe kies je voor elke contactpersoon een andere beltoon?

Alles over ringtone instellen op iPhone

Standaard heeft Apple gekozen voor één ringtone die voor iedereen hetzelfde is. Aanvankelijk was dat de Marimba-ringtone, maar in de loop van de jaren is dat wel eens veranderd. Als iedereen de standaard ringtone gebruikt kan dat nogal voor verwarring zorgen, want hoe weet je of jouw telefoon afgaat en niet die van een ander? Daarom leggen we uit hoe je een eigen ringtone of beltoon instelt op je iPhone.

Beltoon wijzigen van je iPhone

De standaard beltoon op je iPhone kun je als volgt wijzigen:

Ga naar Instellingen > Horen en voelen. Tik op Beltoon. Beluister de andere tonen en maak een keuze. Het laatst aangevinkte geluid is nu jouw algemene belgeluid.

Meldingstonen wijzigen

Je kunt voor diverse gebeurtenissen ook een ander geluid instellen. Deze meldingstoon klinkt bijvoorbeeld als er nieuwe sms of e-mail binnenkomt. Ook bij meldingen van de Agenda- of de Herinneringen-app kun je kiezen voor een speciaal geluidje.

Standaard heeft Apple al een aantal geluiden gekozen, maar je kunt dit ook aanpassen:

Tik bijvoorbeeld op Nieuwe voicemail. Kies een ander geluidje. Blader terug naar de vorige pagina en je keuze blijft bewaard.

MP3 of liedje als beltoon instellen

Je kunt ook een mp3 of liedje als beltoon gebruiken, maar daarvoor zul je wel eerst zelf aan de slag moeten gaan. Je moet het liedje inkorten tot een fragment van maximaal 30 seconden. Daarna moet je het omzetten naar het juiste formaat. Alle stappen die daarvoor nodig zijn vind je in onze tip gratis ringtones maken.

Betaalde ringtones downloaden

Een andere optie is het aanschaffen van betaalde beltonen en geluiden via iTunes. Apple heeft hiervoor de zogenaamde Tone Store. Bij het kiezen van een nieuwe ringtone kies je Tone Store en schaf je een nieuwe toon aan. Je betaalt hiervoor rond de 1 euro.

U kunt een beltoon of sms-toon ook voor een specifiek contact instellen. Zo hoor je meteen of je partner of een andere belangrijke persoon belt.

Dit werkt als volgt:

Open de Contacten-app op de iPhone. Blader naar het gewenste contact. Tik op Wijzig > Beltoon. Kies een ander geluidje en tik op Gereed.

Je kunt ook een apart geluidje voor de SMS-toon instellen. Als de betreffende persoon voortaan belt weet je meteen wie het is. Er zijn nog meer mogelijkheden om meteen te horen wie er belt, zonder op het scherm te kijken. Je kunt bijvoorbeeld de naam van de beller laten voorlezen – heel handig!

