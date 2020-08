Op je iPhone en iPad kun je widgets instellen. Deze geven je een snelle blik op de stand van zaken. We leggen uit hoe je deze instelt in iOS 13 en ouder, maar ook in iOS 14.

Zowel Apple als andere ontwikkelaars hebben hun eigen widgets. Zo bekijk je bijvoorbeeld snel je banksaldo, scan je je klantenkaart of controleer je of het gaat regenen. We kennen de widgets in iOS al even, maar vanaf iOS 14 worden ze uitgebreider. We leggen het instellen van widgets op de iPhone en iPad voor beide situaties uit.

Op iPhone widgets en slimme stapel in iOS 14 instellen

Vanaf iOS 14 worden widgets een stuk geavanceerder. De belangrijkste verandering is dat ze nu ook op het beginscherm van je iPhone te plaatsen zijn. Ook het uiterlijk is anders met meer vrijheid voor ontwikkelaars met onder andere verschillende formaten. Op de iPad is een widget slechts in het widget overzicht te bekijken. Je hebt ook een slimme stapel. Hoe dat werkt lees je na het eerste stappenplan.

Widgets instellen op het iOS 14 beginscherm

We leggen eerst uit hoe je een gewoon widget kunt instellen. Zo stel je widgets in op iOS 14:

Houd je vinger ingedrukt op je thuisscherm tot de app-icoontjes beginnen te wiebelen. Tik linksboven op het plusje (of rechtsboven op een Touch ID-iPhone) en kies een widget die je wil toevoegen. Met de zoekfunctie kan je ook zoeken op app. Kies het beste formaat voor jou en tik op Voeg widget toe om hem meteen op het beginscherm te plaatsen. Je kan de widget ook naar de juiste plek slepen. Maak eventueel een stapel aan door nog een widget van hetzelfde formaat op dezelfde plek te slepen.

Ieder widget heeft zijn eigen accentkleur die je ook tegenkomt tijdens het instellen. Niet alle widgets zijn in alle formaten beschikbaar. Ontwikkelaars hebben de keuze uit 2×2, 2×4 of 4×4.

Widgets instellen in het widget overzicht in iOS 14

Wil je een widget liever niet op je beginscherm, dan werkt het net als voorheen nog steeds in het widget overzicht. Deze vind je door helemaal naar rechts te vegen op de eerste pagina van je beginscherm. Zo stel je hier widgets in:

Open het widget overzicht zoals hierboven beschreven. Houd je vinger op een plek waar geen widget staat eventjes ingedrukt. De widgets beginnen te wiebelen. Je kan ook helemaal onderaan op Wijzig tikken. Tik linksboven op het plusje (of rechtsboven op een Touch ID-iPhone) en selecteer een widget en formaat. Voeg deze toe. Verplaats eventueel het widget naar de gewenste plek.

Oude widgets die nog niet zijn aangepast voor iOS 14, verschijnen onderaan in een apart overzicht. Wil je de deze oudere widgets aanpassen? Scrol dan tijdens het bewerken van de widgets (zodra ze wiebelen) naar beneden. Tik op de Pas aan knop om de widgets in oude stijl aan te passen.

Bestaande widget wijzigen

Je kan sommige widget ook wijzigen, bijvoorbeeld van de Weer-app. Je bepaalt dan zelf van welke locatie het weer getoond wordt. Dit werkt voor zowel de geschikte widgets in je aparte overzicht als de widgets op je beginscherm.

Hou je vinger op de widget die je wil aanpassen. Kies voor Wijzig widget. Pas de instellingen van de widget aan. Tik daarna ergens op het scherm om het wijzigen af te sluiten.

Het is helaas niet mogelijk om vanuit hier het formaat van de widget aan te passen. Daarvoor moet je de widget verwijderen en een nieuwe in een ander formaat toevoegen.

Slimme stapel: wat is dat?

Met de slimme stapel, eveneens nieuw in iOS 14, krijg je de juiste widget op het juiste moment te zien. Althans, dat is de bedoeling. Je iPhone leert wanneer jij bepaalde widgets of apps bekijkt. Op basis daarvan zal een slimme stapel zelf naar het juiste widget schakelen. Dat kan omdat je meerdere widgets op dezelfde plek kunt plaatsen, zodat je niet voor alles apart ruimte moet vrijmaken op je beginscherm.

De slimme stapel is eenvoudig in te stellen. Volg gewoon de stappen voor het instellen van een widget op de iPhone en kies voor Slimme stapel. Als je dit doet krijg je een selectie aan standaard-apps, maar die kun je nog wijzigen. Je kunt ook zelf een stapel maken door een widget van het zelfde formaat op dezelfde plek te slepen. Je kan daar eventueel het Slim draaien uitschakelen, als je niet wil dat de widgets zich automatisch afwisselen.

Door je vinger ingedrukt te houden op de geplaatste stapel kun je op Wijzig stapel tikken. Hier verander je de volgorde van de widgets. Verwijderen kan door ze naar links te vegen in deze lijst.

iPhone widgets instellen in iOS 13 of ouder

In iOS 13 zit alleen een overzicht van iPhone-widgets aan de linkerkant van je beginscherm. Het is hier niet mogelijk om widgets op je beginscherm te plaatsen tussen je apps. Hoe je het widget overzicht bewerkt in iOS 13 lees je hier:

Open het overzicht met je widgets. Dit kan vanaf het toegangsscherm of vanaf het beginscherm. Veeg in beide gevallen naar rechts. Scroll helemaal naar onderen en tik op de knop Wijzig. Zijn er nieuwe widgets, dan zie je dat hier ook meteen staan. Druk op de groene plusknop naast de widget die je wil toevoegen. Met de streepjes naast de widgets kun je eventueel de volgorde veranderen.

Een widget verwijderen is simpel. Open de lijst met alle widgets en druk op het minnetje bij de widgets die je niet meer wil hebben.

Ben je op zoek naar een goed widget? Bekijk dan onze gids voor apps met widgets! Je vindt ze bij meer apps dan je misschien zou verwachten.