Siri is standaard te gebruiken zonder je iPhone te ontgrendelen. Dat kan handig zijn voor bepaalde hands-free opdrachten. Vind je dat vervelend of niet nodig? Dan kun je Siri uitschakelen op je toegangsscherm.

Siri gebruiken op je lockscreen

Siri is standaard bereikbaar via het toegangsscherm (lockscreen) van de iPhone. Zonder een pincode in te voeren, kun je ook wat vragen stellen aan Siri. Vroeger kon je ook gemakkelijker privacygevoelige data opvragen, maar dat is tegenwoordig geen probleem meer. Dergelijke zaken zitten verstopt achter je pincode. Het uitschakelen van Siri op je toegangsscherm zorgt ervoor dat alleen iemand die je iPhone kan ontgrendelen, erbij kan.



Siri op toegangsscherm blokkeren

Het is goed om te weten dat Siri voor bepaalde informatie hoe dan ook vraagt om een toegangscode (of Touch ID/Face ID).

In plaats van Siri helemaal uitschakelen voor een vergrendeld toegangsscherm, kun je er ook voor kiezen om alleen ‘Hé Siri’ uit te schakelen. Je kunt dan enkel nog zelf Siri activeren door de hiervoor bestemde knop ingedrukt te houden.

Wil je ook die mogelijkheid verwijderen? Dat kan. Zo schakel je Siri bij vergrendeling uit:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Tik op Siri en zoeken. Zet de schakelaar uit bij Sta Siri toe bij vergrendeling.

Let op dat deze instelling niet betekent dat je Siri helemaal niet meer kunt gebruiken op je toegangsscherm. Het is specifiek voor de situaties waarin je iPhone vergrendeld is. Eventueel kun je ook de schakelaar bij Luister naar’Hé, Siri’ uitschakelen om te voorkomen dat Siri bij een ontgrendelde iPhone wél reageert op stemcommando’s.

Wanneer je nu langere tijd op de homeknop of zijknop drukt zonder dat je iPhone ontgrendeld is, zal Siri niet actief worden. Je kunt voortaan alleen nog vragen stellen aan Siri als de iPhone ontgrendeld is. Let op dat dit ook van invloed is op het gebruik van Siri met de AirPods. Schakel je Siri op het toegangsscherm uit, dan kan je Siri ook niet meer oproepen via de AirPods als je iPhone vergrendeld is.

