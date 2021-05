'Tik om te activeren' is een functie op de nieuwste toestellen. Je kunt hiermee het scherm van de iPhone en iPad activeren door erop te tikken. Dit werkt ook als je toestel vergrendeld is. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

‘Tik om te activeren’

‘Tik om te activeren’ lijkt wel een beetje op de al langer bestaande functie ‘Til op om te activeren‘. Daarbij til je je iPhone op om het scherm te activeren. Je kunt echter ook op het scherm tikken als je je scherm wilt inschakelen om bijvoorbeeld te kijken hoe laat het is, of om de notificaties te lezen. Deze tip legt uit hoe ‘Tik om te activeren’ werkt.

Tik om te activeren: welke toestellen?

Tik om te activeren werkt alleen op de volgende toestellen:

Deze toestellen hebben geen Touch ID-knop en thuisknop meer.

Wat is ‘Tik om te activeren’?

Tik om te activeren houdt in dat je op het scherm tikt om het toestel uit slaapstand te halen. Je kunt dan bijvoorbeeld snel even kijken of je nieuwe notificaties hebt. Het is een makkelijke manier om je scherm te activeren zonder dat je op een van de knoppen hoeft te drukken of het toestel met ‘Raise to Wake‘ hoeft op te tillen.

‘Tap to Wake’ gebruiken

Zoals de naam al aangeeft hoeft je voor ‘Tik om te activeren’ alleen op het scherm te tikken. Dat kan overal op het scherm. Je toestel wordt daarbij niet ontgrendeld, maar je krijgt alleen te zien wat er op het toegangsscherm te zien is. Houd je je gezicht echter voor het scherm om de tekst te lezen, dan kan het zijn dat Face ID automatisch je toestel ontgrendelt.

Je kunt dit voorkomen door vanuit een schuine hoek op het scherm te kijken of je gezicht gedeeltelijk te bedekken, zodat er geen correcte herkenning plaatsvindt. Het kan daarbij handig zijn om aandacht voor Face ID ingeschakeld te hebben. Je gezicht wordt dan alleen herkend als je aandachtig naar het scherm kijkt.

Tik om te activeren uitschakelen

Vind je het vervelend dat je scherm steeds aan gaat als je het aanraakt, dan kun je ‘Tik om te activeren’ ook uitschakelen. Je vindt deze optie bij de instellingen voor toegankelijkheid:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Toegankelijkheid > Aanraken. Zet de schakelaar uit bij Tik om te activeren.

De locatie van deze instelling is misschien wat vreemd: Toegankelijkheid-instellingen zijn meestal bedoeld voor mensen met een beperking. Het was eigenlijk beter op z’n plek geweest bij de instellingen voor beeldscherm en helderheid. Daar vind je wel de optie ‘Til op om te activeren’ (‘Raise to wake’), dat voor het activeren van je scherm ook van pas kan komen.