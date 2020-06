Snel notities openen vanuit toegangsscherm

Je weet waarschijnlijk al dat je vanaf het iPad-toegangsscherm snel notities kunt maken. Hiervoor tik je twee keer met de Apple Pencil op het scherm, waarna er een nieuwe notitie gemaakt wordt. Je kunt direct aan de slag met schrijven of typen.

Maar wist je dat dit ook op de iPhone mogelijk is? Niet door twee keer op het scherm te drukken, maar vanuit het Bedieningspaneel kun je direct notities openen, zonder dat je je toestel hoeft te ontgrendelen. Je moet hiervoor wel eerst een paar instellingen aanpassen. In deze tip leggen we je uit wat je hiervoor moet doen. Het werkt zowel op de iPhone als op iPads, ongeacht of er Apple Pencil-ondersteuning aanwezig is.

Notities toevoegen aan het Bedieningspaneel

Om Notities te kunnen openen vanuit het toegangsscherm moet je er eerst voor zorgen dat Notities toegevoegd wordt aan het Bedieningspaneel. Vanuit het Bedieningspaneel ga je straks namelijk notities openen.

Volg hiervoor deze stappen:

Ga naar Instellingen en open Bedieningspaneel. Open Pas regelaars aan en zoek in de lijst naar Notities. Druk op het groene plusje om Notities toe te voegen, als dat nog niet het geval is. Als er een rood stopbord bij Notities staat ben klaar om verder te gaan.

Open nu het Bedieningspaneel van je iPhone of iPad en je ziet daar het Notities-logo staan. Wil je meer weten over het Bedieningspaneel van je iPhone en iPad? Check dan onze gids.

Notities openen vanuit het toegangsscherm

Wanneer je Notitie toegevoegd hebt aan het Bedieningspaneel moet je nog wel aangeven dat je notities wilt openen zonder de iPhone te ontgrendelen. Hiervoor moet je nog wat aanpassingen doen.

Volg hiervoor deze stappen:

Open de Instellingen en ga naar Notities. Scroll naar beneden en tik op Open Notities in toegangsscherm. Om Notities op een vergrendelde iPhone of iPad te openen, kun je kiezen uit twee opties: Maak altijd nieuwe notitie aan of Hervat laatste notitie. Kies je voor Hervat laatste notitie, dan heb je meer opties. Hij opent dan de laatste notitie die vanaf het toegangsscherm is aangemaakt of de aantekening die je in app bekeken hebt. Als laatste kies je nu wanneer een toegangscode nodig is, bijvoorbeeld na 15 minuten.

Snel een aantekening maken doe je dan als volgt:

Pak je iPhone en activeer het scherm. Open het Bedieningspaneel: op iPhones met thuisknop veeg je van onderen naar boven, op iPhones met Face ID veeg je vanaf rechtsboven naar beneden. Tik op de Notities-knop en je kan beginnen met typen.

Wanneer je nu vanuit je Bedieningspaneel op een vergrendelde iPhone de Notities-app wil openen, hoef je je iPhone niet eerst te ontgrendelen. Je kunt nu direct beginnen met typen. Mocht het niet werken dan kun je in de instellingen kijken bij Touch ID/Face ID > toegangscode of je misschien uit hebt staan dat het Bedieningspaneel gebruikt mag worden wanneer de iPhone vergrendeld is.

Op zoek naar een andere notitie-app? Check dan ons overzicht van de beste notitie-apps voor je iPhone of iPad. Of haal meer uit de standaard Notities-app van iOS.

