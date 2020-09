De Apple Watch krijgt regelmatig software-updates. Daarmee lost Apple beveiligingsproblemen op en soms zitten er ook nieuwe functies in. Hoe moet je deze updates installeren en waar moet je allemaal rekening mee houden bij het updaten van je Apple Watch? In deze tip lees je hoe je nieuwe firmware installeert op je Apple Watch.

De Apple Watch draait op een eigen besturingsysteem, watchOS. Hiervan zijn inmiddels meerdere versies verschenen, waarover je meer leest in ons overzicht watchOS.

Voordat je begint met het installeren van een watchOS-update, heb je onderstaande dingen nodig:

Apple Watch en gekoppelde iPhone binnen bereik.

De meest recente versie van iOS op de gekoppelde iPhone. Update je iPhone eerst voordat je aan de slag gaat met je Apple Watch.

Een Wi-Fi-verbinding om watchOS te downloaden.

De Apple Watch-oplader. Om een nieuwe versie van watchOS op je Apple Watch te installeren, moet deze minimaal 50% opgeladen zijn en aangesloten worden op de oplader.

watchOS update installeren

Je installeert de update vervolgens door deze eerst op de iPhone te downloaden. Daarna wordt de software-update naar de Apple Watch gestuurd en geïnstalleerd. Dit kan een paar minuten duren. Het werkt als volgt:

Doe je Apple Watch af en plaats deze op een aangesloten oplader. Ontgrendel de iPhone en open de Apple Watch-app. Ga naar het tabblad Mijn Watch. Druk op Algemeen. Druk op Software-update.

Download de update. Voer eventueel de nodige toegangscodes van de iPhone of Apple Watch in. Wacht na het downloaden geduldig af tot de update klaar is met installeren. Op de Apple Watch verschijnt vanzelf de voortgangsbalk in beeld. Hou de Apple Watch-app op de iPhone open en hou deze binnen bereik van je Apple Watch. Haal de Apple Watch ook niet van de lader af. Een update kan tot ruim een uur duren, dus neem er de tijd voor. Na de installatie start de Apple Watch vanzelf opnieuw op. Zodra de wijzerplaat in beeld verschijnt, is hij weer klaar om te gebruiken.

Op het downloadscherm staat ook hoeveel ruimte de watchOS-update in beslag neemt. Staat je iPhone te vol? Dan moet je ruimte vrijmaken voordat je de update mag downloaden.

Ook kun je pas je Apple Watch updaten als je een iPhone-update hebt uitgevoerd.

Sneller je Apple Watch updaten

Het updaten van je Apple watch duurt vrij lang, soms een halfuur tot een uur. Dit is afhankelijk van de grootte van het updatebestand, het model Apple Watch (hoe nieuwer, hoe sneller), de drukte op het netwerk en andere factoren.

Het kan ook sneller. Apple Watch-updates worden namelijk standaard via Bluetooth geïnstalleerd. Apple heeft hiervoor gekozen om de installatie zo energiezuinig mogelijk te laten verlopen. Via Wi-Fi kan het ook, maar dat kost meer energie.

Alles over het sneller installeren van watchOS-updates lees je in onderstaand artikel.

Problemen met Apple Watch update

Het kan dat je bij het updaten van de Apple Watch tegen problemen stuit. Controleer allereerst of de oplader ook aangesloten is op een stroombron. Is dit het geval, start dan de Apple Watch opnieuw op. Hou de zijknop ingedrukt en zet de Apple Watch uit en daarna weer aan. Als dit ook niet helpt, doe je hetzelfde met de gekoppelde iPhone. Start daarna de update van watchOS opnieuw op.

Een betaprofiel kan ook roet in het eten gooien, waardoor het niet mogelijk is om watchOS bij te werken. Verwijder in dat geval het betaprofiel van de Apple Watch. Dit doe je door in de Watch-app op je iPhone te gaan naar Algemeen > Profielen > Verwijder profiel. Om het betaprofiel van iOS te verwijderen, ga je op je iPhone naar Algemeen > Beheer profielen en apparaten > Verwijder profiel. Het iOS-betaprofiel kun je daarna eventueel weer opnieuw downloaden.

watchOS beta installeren

Apple brengt voor ontwikkelaars regelmatig een nieuwe watchOS beta uit. Sinds watchOS 7 gebeurt dit ook voor publieke betatesters. Dit zijn testversies met nieuwe functies die nog uitvoerig moeten worden getest.

Wil je als ontwikkelaar de nieuwste watchOS beta op je Apple Watch installeren, dan is dit iets ingewikkelder dan hierboven is omschreven. Het bestaat uit de volgende stappen:

Meer hulp nodig? Op de website van Apple vind je ook instructies voor het installeren van watchOS beta’s.

watchOS beta-certificaat downloaden

Om te beginnen moet je een certificaat downloaden om de beta op je Apple Watch te kunnen installeren:

Installeer de nieuwste betaversie van iOS op de iPhone die gekoppeld is met de Apple Watch. Ga op de iPhone naar developer.apple.com, het ontwikkelaarsportaal Apple (hier te vinden). Zorg dat je bent ingelogd en ga naar de watchOS-beta downloadpagina (hier te vinden). Tik op Download watchOS beta Configuration Profile. Tik op de Apple Watch en kies het gewenste apparaat. Tik op Install om te beginnen. Voer je pincode in. Tik op Install om te bevestigen. Tik op Restart om je Apple Watch te herstarten. Hierna kun je verder gaan met het installeren van de betaversie zelf.

watchOS beta installeren

Nadat je Apple Watch opnieuw is gestart kun je verder gaan met de eigenlijke installatie. Het certificaat heeft ervoor gezorgd dat de watchOS beta update voor jouw Apple Watch gereeds staat. Zodra de Watch-app dit heeft herkend is het installeren een fluitje van een cent. Het werkt namelijk op de gebruikelijke wijze:

Zorg dat je iPhone in verbinding staat met de Apple Watch en start de Watch-app. Ga naar het tabblad Mijn Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Verschijnt de update, dan druk je op Installeren en volgt de stappen op het scherm.

Net als bij gewone watchOS updates moet je Apple Watch minstens 50% zijn opgeladen en verbonden zijn met de lader.

Als de watchOS update mislukt tijdens de verificatie-stap, kun je het beste nogmaals proberen. Mislukt het meermaals, dan kan het helpen om de Apple Watch los te koppelen van de iPhone en opnieuw te koppelen. Daarna probeer je het opnieuw.

watchOS downgraden

Het is niet mogelijk om je Apple Watch zelf te downgraden naar een oudere versie van watchOS. Downgraden houdt in dat je een nieuwere versie van de software (bijvoorbeeld een betaversie) vervangt door een oudere versie, bijvoorbeeld de laatst verschenen stabiele versie. Dit kan alleen als je ermee terug gaat naar de Apple Store.