Met de komst van Apple Intelligence is ChatGPT straks standaard ingebouwd in Siri. In iOS 18.2 voegt Apple de ChatGPT-integratie toe, mits je Apple Intelligence op je toestel actief hebt. Maar Apple heeft al gezegd dat er in de toekomst ook andere assistenten mogelijk zijn om samen te werken met Siri. Sterker nog: Apple zou al een tijd met Google in gesprek zijn om Gemini toegang te geven tot Siri. Dat weerhoudt Google er niet van om met een aparte app voor Gemini te komen, zo blijkt uit beelden op Reddit.

Gemini-app voor iPhone

Het lijkt erop dat de nieuwe aparte Gemini-app alleen beschikbaar is in de Filipijnen. In andere lokale App Stores is de Gemini-app nog niet opgedoken. Met de aparte app is het mogelijk om meteen toegang te krijgen tot de mogelijkheden van Gemini, zonder dat je daarvoor de Google-app nodig hebt. De nieuwe app biedt dezelfde opties als de webversie.

Bekijk ook Google Gemini is de nieuwe naam voor Google’s AI-diensten: dit ga jij ervan merken Google’s AI-diensten en -apps heten voortaan Gemini. Daarmee verdwijnt de naam Bard en ook de Google Assistant loopt gevaar. Dit betekent het voor iOS-gebruikers.

De aparte Gemini-app heeft ook ondersteuning voor Live Activiteiten voor de Gemini Live-functie, die sinds kort ook in het Nederlands werkt. Met Gemini Live kun je een natuurlijker gesprek voeren. Deze Live-functie is op de iPhone momenteel nog niet beschikbaar in de Google-app, dus dat het wel in de aparte Gemini-app zit is een welkome toevoeging.

Ondertussen lijkt het erop dat Gemini vanaf ergens in 2025 onderdeel wordt van Apple Intelligence en Siri. Eerder werd de suggestie gewekt dat ondersteuning voor Gemini nog dit najaar gaat starten, maar dat lijkt er niet in te zitten. Of de onderhandelingen nu al rond zijn, is nog de vraag.