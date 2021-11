Je kunt wachtwoorden uit Google Chrome exporteren, zodat je ze kunt overzetten naar een andere wachtwoordentool of browser. In deze tip lees je hoe het werkt.

Wil je overstappen van Google Chrome, of bewaar je liever je wachtwoorden (ook) ergens anders? Dan kun je de gebruikersnamen en wachtwoorden exporteren. Google Chrome is niet bijzonder veilig, aangezien je geen verificatie nodig hebt om de wachtwoorden te kunnen gebruiken.

Wachtwoorden in Google Chrome zijn niet zo veilig

Het grootste probleem bij browsers die je wachtwoorden opslaan, is het automatisch invullen van formulieren. Als iemand toegang heeft tot jouw computer kan diegene inloggen bij allerlei diensten omdat de benodigde inloggegevens immers automatisch worden ingevuld. Chrome schermt de lijst met wachtwoorden wel af, maar gebruikt daarvoor hetzelfde wachtwoord waarmee je inlogt op de computer. Als iemand jouw computer mag gebruiken, kan hij/zij ook van jouw accounts gebruik maken.

Voorheen was het lastig om de wachtwoorden vanuit Chrome te exporteren en zat er niets anders op dan de wachtwoorden handmatig over te zetten naar een andere, veilige wachtwoordentool. Inmiddels is het gemakkelijker worden om je wachtwoorden te exporteren en deze tip legt uit hoe dat werkt.

Bekijk ook De beste wachtwoordenapps voor iPhone en iPad Voor elke dienst een ander wachtwoord aanmaken is verstandig, maar deze allemaal onthouden is een heel karwei. Met deze wachtwoordapps voor iPhone en iPad kun je al je wachtwoorden veilig opslaan.

Chrome wachtwoorden exporteren

Het is vrij eenvoudig om je Chrome wachtwoorden te exporteren, maar het kan even zoeken zijn als je normaalgesproken niet zo zit te neuzen in de instellingen. Volg deze stappen om je wachtwoorden te exporteren:

Open Google Chrome op je Mac en kies eventueel als welke gebruiker je wil inloggen. Klik rechtsboven op de drie puntjes en klik in de lijst op Instellingen. Selecteer in de linkerkolom Automatisch invullen en kies voor Wachtwoorden. Rechts bovenaan de lijst met wachtwoorden zie je weer drie puntjes. Klik erop en selecter Exporteer wachtwoorden. Bevestig je keuze, vul je wachtwoord in en selecteer een locatie op je Mac. Hier wordt het bestand neergezet.

Let op dat het zojuist geëxporteerde .csv-bestand eenvoudig te openen is door programma’s als Microsoft Excel en Numbers. Bewaar het dus veilig en verwijder het bestand wanneer je het niet meer nodig hebt. Denk erom om je Mac prullenmand te legen.

Bekijk ook Sla de prullenmand over en verwijder bestanden direct van je Mac Verwijder je regelmatig bestanden en vind je de prullenmand een onnodige extra stap? Wis bestanden dan direct en sla de prullenmand over met deze toetsencombinatie.

Wachtwoorden verwijderen uit Google Chrome

Heb je je wachtwoorden geëxporteerd en wil je dat ze nu worden verwijderd uit Google Chrome? Dat kan. Volg daarvoor deze stappen:

Open Google Chrome op je Mac en kies eventueel als welke gebruiker je wil inloggen. Klik rechtsboven op de drie puntjes en klik in de lijst op Instellingen. Selecteer in de linkerkolom Automatisch invullen en kies voor Wachtwoorden. Klik per wachtwoord op de drie puntjes ernaast en selecteer Verwijderen. Herhaal stap 4 voor ieder wachtwoord.

Wil je overstappen naar Safari? Je kunt je wachtwoorden importeren in Safari, zodat je niet alles weer hoeft op te bouwen. Voordeel is dat alles meteen wordt gesynchroniseerd met je andere Apple-apparaten. Hoe je te werk gaat, lees je in onze tip.

Bekijk ook Wachtwoorden importeren en exporteren met iCloud-sleutelhanger Sinds macOS Monterey kun je eindelijk wachtwoorden importeren en exporteren met iCloud-sleutelhanger. Dat is handig als je overstapt van of naar een andere browser. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet.