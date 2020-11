Met de Safari Leeslijst kun je gemakkelijk artikelen opslaan voor later. In deze tip lees je hoe je de Safari Leeslijst gebruikt op de iPhone, iPad en Mac.

Alles over de Safari Leeslijst

Als je geen tijd hebt om een artikel meteen te lezen, kun je gebruik maken van de Safari Leeslijst. De Leeslijst is een handig hulpmiddel voor het bewaren van artikelen, websites, video’s en andere interessante informatie op internet, waar je op een later moment nog eens rustig naar wilt kijken. Deze tip legt uit hoe de Safari Leeslijst werkt.

Je leest hieronder over de volgende onderwerpen:

Safari Leeslijst gebruiken

Er zijn allerlei apps voor later lezen. De bekendste zijn Pocket en Instapaper. Maar Apple heeft op de iPhone en iPad ook een standaardfunctie waarmee je artikelen voor later lezen kunt markeren. Het werkt heel gemakkelijk. Je kunt op elk moment items toevoegen en weer verwijderen.

Artikelen aan Safari Leeslijst toevoegen

Als je de Safari Leeslijst nog niet eerder hebt gebruikt, zullen er nog geen artikelen in staan. Zo voeg je je eerste artikel toe:

Ga naar een interessant artikel op een website, bijvoorbeeld op iCulture.nl. Druk op het deelicoontje. Kies de optie Zet in leeslijst. Je kunt nu eventueel aangeven dat je de artikelen automatisch wilt opslaan voor offline lezen. Wil je dit, dan kies je Bewaar automatisch. Dit neemt wel ruimte in op je toestel. Het artikel is nu in de leeslijst gezet.

Bladwijzers en artikelen op de leeslijst worden via iCloud gesynchroniseerd met al je andere apparaten. Je kunt het artikel dan ook gemakkelijk terugvinden in de leeslijst van de Safari-browser op de Mac en op de iPad.

Artikelen van Safari Leeslijst bekijken

Om te kijken welke artikelen er in de Safari Leeslijst staan, ga je als volgt te werk:

Start Safari op de iPhone of iPad. Tik op het bladwijzericoontje onderin het scherm (het opengeslagen boek). Ga naar het tabblad met de bril. Leuk detail: de bril heeft dezelfde vorm als de bril van Steve Jobs. Je ziet nu de eerder opgeslagen artikelen. Blader je omlaag dan kun je filteren op ongelezen artikelen door op de link Toon ongelezen te tikken.

Wil je artikelen verwijderen, dan veeg je er overheen en kies je Verwijder. Je kunt ook op de knop Wijzig kiezen en meerdere artikelen selecteren om te wissen of offline te bewaren.

Artikelen offline bewaren

Sinds iOS 11 kun je artikelen van de Safari Leeslijst ook offline bewaren op je iPhone of iPad, om later nog eens terug te lezen. Dit kan zowel automatisch als handmatig.

Artikelen in Leeslijst offline automatisch opslaan

Je kunt automatisch elk nieuw artikel dat je in je Leeslijst bewaart ook offline opslaan. Je stelt het eenmalig in volgens deze stappen:

Open op je iPhone of iPad een willekeurig artikel dat je wilt opslaan. Tik op de deelknop in het midden van de onderste balk. Vervolgens tik je op Zet in leeslijst En tot slot op Bewaar automatisch als wordt gevraagd of je artikelen automatisch wilt bewaren. Deze vraag krijg je alleen de eerste keer. Wil je dit wijzigen, ga dan naar Instellingen > Safari > Bewaar automatisch offline.

Alle artikelen die je voortaan toevoegt aan je Leeslijst worden nu automatisch offline bewaard. Daarvoor hoef je niets extra’s te doen.

Artikelen in Leeslijst handmatig offline bewaren

Ook is het mogelijk om één of meerdere artikelen handmatig offline te bewaren. Dit werkt als volgt:

Open op je iPhone of iPad de Leeslijst in Safari (de knop lijkt op een boek). Daarna kies je voor het middelste tabblad (brilletje). Tik vervolgens op Wijzig rechtsonder. Selecteer vervolgens één of meerdere artikelen met de bolletjes ervoor. Ten slotte tik je op Bewaar offline. Je kan ook een artikel lang ingedrukt houden en kiezen voor Bewaar offline.

Geselecteerde artikelen worden nu offline bewaard. Om te zien of een artikel al offline is bewaard, kun je nogmaals stap 3 en 4 hierboven uitvoeren. Als de optie Bewaar offline niet beschikbaar is, is het artikel dat je hebt geselecteerd al offline bewaard.

Safari Leeslijst op de Mac

Op de Mac werkt de Safari Leeslijst op een soortgelijke manier:

Blader in Safari op de Mac naar een interessante webpagina. Klik op Bladwijzers in de Safari-menubalk en kies Voeg toe aan leeslijst of zet je cursor op de adresbalk en klik links op het plusje. Werk je liever met toetscombinaties? Dat kan ook: gebruik: cmd⌘ + option⌥ + D. Het artikel wordt automatisch toegevoegd aan de leeslijst.

Voor het bekijken van de Safari Leeslijst ga je in Safari naar >Weergave > Toon leeslijst.

Of gebruik de toetscombinatie cmd⌘ + option⌥ + L. Een andere optie is om rechtsboven op het deelicoon te tikken.

Je kunt de leeslijst toevoegen aan de bladwijzerbalk om sneller toegang te krijgen. Dit doe je via Safari > Voorkeuren > Bladwijzers. Kies bij het item Bladwijzerbalk de optie Voeg leeslijst toe.

Andere later lezen-apps

Vind je de mogelijkheden van de Safari Leeslijst wat te beperkt, dan kun je ook kiezen voor alternatieve later lezen-apps waarmee je artikelen kunt opslaan om later te lezen.