Hoe type je precies het gradensymbool ° op je iPhone, iPad of Mac? In dit artikel leggen we je precies uit hoe je het teken laat verschijnen.

Zo op het eerste oog zou je het misschien niet zeggen, maar er schuilen allerlei bijzondere tekens onder de gewone toetsen van het toetsenbord. Zo legden we in een apart artikel al eens uit hoe je letters met accenten kunt typen op je iPhone of je Mac. Als je de temperatuur in graden Celsius of de coördinaten van een locatie moet doorgeven, is het handig om te weten hoe je het gradenteken kunt typen. We leggen het je in dit artikel uit.

Gradenteken typen op iPhone en iPad

Je hoeft niet veel moeite te doen, wanneer je het standaardtoetsenbord van Apple gebruikt. Ook toetsenborden van ontwikkelaars uit de App Store, zoals SwiftKey, werken op deze manier. Zo tik je het gradensymbool op je iPad of iPhone:

Open een app waarin je kunt typen en zorg dat het toetsenbord verschijnt. Schakel naar het numerieke gedeelte van het toetsenbord door in de linkerhoek beneden op 123 te drukken. Houd de nul (0) ingedrukt en er verschijnt een klein menuutje boven het getal. Beweeg je vinger naar links om het gradenteken ° te kiezen. Laat je vinger los en het teken wordt in de tekst gevoegd.

Handig, toch? Nu je het eenmaal weet, ga je het nooit meer vergeten.

Gradenteken typen op Mac

Op je Mac tover je nog eenvoudiger het gradensymbool te voorschijn. Gebruik de toetsencombinatie Shift + Option + 8 en het teken verschijnt op je beeldscherm.

Vergeet je die toetsencombinaties van je Mac steeds? Dat is geen ramp, want je kunt het gradenteken ook op een andere manier in je tekst plaatsen. Volg de volgende stappen om via de menubalk het speciale teken te gebruiken:

Ga in de menubalk naar Wijzig en druk onderaan in het menu op Emoji’s en symbolen. In de zoekbalk van het venster tik je vervolgens degree, wat graden in het Engels betekent. Klik vervolgens op het °-teken.

Ook nu wordt het symbooltje aan de tekst toegevoegd. Onhandig is wel dat het zoeken alleen werkt in het Engels, aangezien dat de taal is voor de universele unicode.

Wil je meer tips over het toetsenbord van je iPhone, iPad of Mac? Lees dan het onderstaande artikel.