Doe je updates: controleer je slimme apparaten voordat je op vakantie gaat

Slimme apparaten zoals lampen en deurbellen zijn tegenwoordig in heel wat huishoudens te vinden. Uit een onderzoek van de Rijksoverheid blijkt echter dat veel Nederlanders vergeten om apparaten zoals slimme deurbellen, smart tv’s en slimme verlichting te updaten. Vier op de tien Nederlanders neemt een nieuw apparaat in gebruik zonder deze direct te updaten en een derde van de gebruikers geeft aan dat ze al langer dan een jaar (of zelfs nooit) hebben gecontroleerd of er updates zijn. Daardoor loop je het risico dat er beveiligingslekken in zitten of dat er storingen optreden. En dat gebeurt natuurlijk net op het moment dat jij weg bent en van je welverdiende downtime geniet.

Masi Mohammadi, Smart Living Wetenschapper aan de Technische Universiteit Eindhoven noemt een aantal voorbeelden op: “Een beveiligingscamera die valse alarmen genereert, een slim slot dat niet goed werkt, of slimme verlichting die ‘s avonds niet aangaat. Maar ook: internetcriminelen die via de router jouw wifi-netwerk binnenkomen.” Het zijn slechts enkele voorbeelden van wat er kan gebeuren. Dat geeft een onrustig gevoel als je van huis bent.” Dat geeft een onrustig gevoel als je ver weg in een ander land zit en het probleem niet meteen kunt oplossen. Voor een lekkende kraan of een kapotte ruit kun je nog wel een buurman inschakelen, maar het wordt lastiger als je iemand van buiten je huishouden instructies moet geven om je router bij te werken.

De Nederlanders weten wel dat regelmatige updates belangrijk zijn, maar ze doen het niet. Vier op de tien gebruikers van slimme apparaten denkt zelfs dat de slimme apparaten zichzelf wel automatisch updaten. Het komt neer op zo’n 1 miljoen apparaten die zonder update in gebruik zijn. Apparaten sturen ook niet altijd een notificatie dat er een update klaarstaat.

De Rijksoverheid raadt daarom aan om iedere drie maanden even te checken of er een update klaarstaat. En voordat je naar je vakantiebestemming vertrekt is het ook verstandig om dit even te controleren. Dit kun je het beste in de week voor vertrek doen, zodat je bij eventuele problemen nog tijd hebt om het op te lossen. Als er automatische updates mogelijk zijn, dan kun je dit het beste inschakelen. En bij nieuwe apparaten die je in gebruik neemt is het slim om te controleren of er meteen al een update klaar staat.

Het onderzoek is in januari 2024 uitgevoerd door Verian in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken. Hieraan deden 1.925 Nederlanders in de leeftijd van 18 tot en met 70 jaar deel, representatief verdeeld naar geslacht, leeftijd en regio. Van deze groep was driekwart in het bezit van een slim apparaat, anders dan een smartphone of laptop.

De Rijksoverheid heeft ook een Huis IQ Test laten maken, waarmee je kunt achterhalen hoe slim jouw huis is.