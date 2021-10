De Thinka met Z-Wave is een nieuwe hub waarmee je een breed scala aan Z-Wave-producten kan koppelen aan HomeKit. Het is een gecertificeerde hub dat deze mogelijkheid biedt. Wij hebben hem getest en vertellen je wat onze ervaringen zijn met de Thinka Z-Wave hub.

HomeKit biedt ondersteuning voor heel veel verschillende soorten producten die verbinding maken via bijvoorbeeld wifi, Bluetooth en Zigbee. Maar niet alle soorten producten zijn ook officieel gecertificeerd voor HomeKit. Voor hobbyisten zijn er tal van oplossingen waarmee je zelf een apparaat aan HomeKit kan toevoegen, ook al wordt dit door de fabrikant niet ondersteund. We hebben op iCulture jaren geleden al eens geschreven over de Homebridge (Raspberry Pi) waarmee je meer uit HomeKit haalt en ook de Homey is een bekend product waar we regelmatig aandacht aan besteden. De Thinka-hub met Z-Wave is een kant-en-klare oplossing voor wie zijn bestaande Z-Wave-accessoires aan HomeKit wil koppelen. Ondanks dat je zelf niets hoeft te programmeren, is het instellen niet per se plug & play.



Thinka Z-Wave hub in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Thinka Z-Wave:

Kleine vierkante hub met ondersteuning voor Z-Wave

Werkt met HomeKit, Google Assistent en Amazon Alexa

Verbinden via je eigen router

Instellen via de browser en een mobiele app

Werkt als Z-Wave controller met SmartStart

Geschikt voor meer dan 3000 Z-Wave producten, maar niet allemaal te koppelen aan HomeKit

Adviesprijs: €429,-

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in september 2021. De Thinka Z-Wave hub betrof een sample model en is tijdelijk beschikbaar gesteld door de fabrikant, samen met een Fibaro-stekker met Z-Wave

Voor deze review hebben we naast de Thinka Z-Wave hub ook een Fibaro Z-Wave stekker ontvangen, om de samenwerking met Z-Wave producten te testen. Maar naast slimme stekkers worden voor HomeKit nog veel meer soorten Z-Wave producten ondersteund. Lampen, raambedekking en sensoren (zoals temperatuur en luchtvochtigheid) werken allemaal samen met de hub. Daarnaast is de ondersteuning voor een aantal aanvullende proxductcategoriëen, zoals garagedeuren en thermostaten, nog in beta. Voor deze review hebben wij vooral gelet op het gebruiksgemak bij het instellen van de Thinka-hub, de koppeling met de Z-Wave stekker en de samenwerking met HomeKit.

Thinka-hub met Z-Wave instellen

Helaas ging het instellen van de Thinka-hub niet zonder slag of stoot. Ondanks dat het een kant-en-klare oplossing is, vonden wij het proces lang niet zo gebruiksvriendelijk als bijvoorbeeld het instellen van de Signify (Philips) Hue-hub. Bij de handleiding van de Thinka Hub zit een QR-code om van start te gaan, maar na het scannen opent een webpagina die (nog) niet voor mobiel geoptimaliseerd is. Ik besloot daarom de laptop erbij te pakken en de configuratie daarop te doen. Allereerst dien je de Thinka te verbinden met je router en de stekker in het stopcontact te doen. Tot zover de eerste eenvoudige stappen. Vervolgens voer je op de website het serienummer in dat achterop de Thinka staat afgebeeld. Het vinden van de hub in je netwerk gaat dus niet zo soepel en automatisch zoals je dat zou verwachten.

Vervolgens maak je een account aan, waarna je via de inlogpagina kan zoeken naar de hub binnen jouw netwerk. Een leuk detail is dat onze router de hub herkende als een Raspberry Pi, dus vermoedelijk is deze hub intern gebaseerd op deze populaire mini-computer. Je drukt vervolgens op de knop en de Thinka-hub is gekoppeld aan je netwerk en bereikbaar om verder in te stellen vanaf de website.

Helaas zijn niet alle mogelijkheden beschikbaar via de website. Om de hub te koppelen aan HomeKit moet je de Thinka-app gebruiken. En het spijt ons om te moeten zeggen, maar de app is verre van gebruiksvriendelijk. Deze bestaat eigenlijk alleen maar uit grijze schermen met Engelse teksten. Er is geen mooie interface die je door het instelproces begeleidt. Maar goed, op een gegeven moment verschijnt er een melding die vraagt om toegang tot je woninggegevens, waarna je de hub kan koppelen aan HomeKit. Dit doe je door de gebruikelijke HomeKit-code achterop de hub te scannen.

We probeerden daarna de Fibaro Z-Wave-stekker te koppelen aan de hub, zodat ook die via HomeKit te bereiken was. Dat kon helaas niet via de Thinka-app. Je kan daarmee alleen apparaten met SmartStart koppelen, waardoor we weer moesten schakelen naar de website. De website wordt er na de eerste stappen van het koppelen niet eenvoudiger op. Er zijn tal van ingewikkelde instellingen die ook nog allemaal in het Engels zijn. Veruit de meeste instellingen durfde ik niet aan te komen, simpelweg omdat ik bang was dat ik iets kapot zou maken. Je moet echt weten waar je mee bezig bent voordat je aan de slag gaat met deze hub.

Het koppelen van de stekker aan de hub ging dan ook niet zonder slag of stoot. We hadden meerdere pogingen nodig om de stekker vindbaar te maken en wisten in eerste instantie ook niet goed waar in het instelportaal we de koppeling moesten starten. Daarbij is het gewoon erg onhandig dat er geen fatsoenlijke (Nederlandse) handleiding bij zit. Ook van de Thinka-supportwebsite werden we nog niet veel wijzer. De website heeft een zeer summier artikel over hoe je de Thinka Z-Wave hub kunt aansluiten, zonder verdere uitleg van stappen. De andere pagina’s waarin de installatie besproken wordt, gaan allemaal over de KNX-versie. Dit is een versie die bedoeld is voor professionals en niet zozeer voor gewone consumenten. Dat maakt het geheel nog een stukje ingewikkelder.

Thinka Z-Wave hub in gebruik

Nadat het koppelen van de Z-Wave stekker eindelijk gelukt was, moesten we alleen nog de koppeling synchroniseren via de Thinka-app op de iPhone. Daarna verscheen de stekker ook in HomeKit. Als je alles eenmaal werkend gekregen hebt, loopt alles als een trein. De stekker reageert supersnel op de bediening in de Woning-app en het is zeker fijn dat door deze hub honderden nieuwe producten officieel aan HomeKit toegevoegd kunnen worden. De stekker werkt na het koppelen net zoals elke andere HomeKit-stekker en je kan hem ook verder configureren en automatiseren via geavanceerde Woning-apps, zoals onze favoriete third-party HomeKit apps Eve of Controller for HomeKit. Het lukte ons overigens niet om de stekker ook nog te koppelen aan de Fibaro-app, maar dat vinden we niet echt een minpunt.

Nadat je je apparaten gekoppeld hebt, heb je er eigenlijk geen omkijken meer naar. Het installatieportaal hoef je (gelukkig) nooit meer te raadplegen, tenzij je een nieuw accessoire wil toevoegen. Maar als je alles werkend hebt gekregen, werkt de Thinka-hub goed en stabiel. Het grote voordeel is vooral dat de Thinka Z-Wave hub officieel goedgekeurd is voor HomeKit. Je hebt dus niet te maken met een officieuze omweg en dat maakt het systeem ook wat betrouwbaarder. Maar heb je daar meer dan 400 euro voor over? Dat vragen wij ons oprecht af, want met zo’n prijskaartje is deze hub ook voor waaghalzen niet echt aantrekkelijk. Als je toch al gewend bent om zelf te experimenteren met HomeKit, zou je ook andere alternatieven zoals Homey of een Raspberry Pi met Z-Wave usb stick kunnen proberen. In het laatste geval ben je gecombineerd met Home Assistant of Homebridge rond de 100 euro klaar.

Score 6.5 Thinka Z-Wave hub €429,- Voordelen + Maakt Z-Wave geschikt voor HomeKit

Duizenden extra accessoires mogelijk

Gekoppelde accessoires werken supersnel

Officieel gecertificeerd Nadelen – Installatie erg onduidelijk

Koppelen kan alleen via een niet geoptimaliseerde website

Prijs ligt wel erg hoog

Conclusie Thinka Z-Wave hub voor HomeKit

De Thinka Z-Wave hub voor HomeKit doet precies wat het belooft: je Z-Wave-accessoires officieel geschikt maken voor HomeKit. Als je alles eenmaal werkend gekregen hebt, werkt het als een trein en heb je ineens veel meer accessoires tot je beschikking die je via Thinka aan HomeKit kan koppelen. De ondersteuning voor duizenden Z-Wave accessoires is dan ook het grootste voordeel, waarbij de verbinding altijd stabiel is. Maar voordat je zover bent, zul je je eerst door het installatieproces moeten slepen. Dit is verre van gebruiksvriendelijk en voor de doorsnee gebruiker te ingewikkeld. De onaantrekkelijke app, het onduidelijke installatieportaal en de niet vertaalde instellingen helpen dan ook zeker niet mee. We vragen ons ook een beetje af voor wie deze hub bedoeld is. De hobbyisten en techneuten kunnen al langer terecht bij allerlei open-source alternatieven. Het voornaamste voordeel is de officiële HomeKit certificering. Wij vinden het lastig om daarvoor de adviesprijs van €429,- te rechtvaardigen.