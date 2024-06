Zelf je favoriete HomeKit-hub kiezen: vanaf iOS 18 kan het!

Kies zelf de de belangrijkste woninghub in iOS 18! Dit is een spectaculaire verbetering voor mensen waarbij automatisch de verkeerde hub voor HomeKit werd geselecteerd.

Er zitten heel wat vernieuwingen voor HomeKit in iOS 18, zoals gasttoegang voor bepaalde accessoires en slimme deursloten openen met Ultra Wideband. Een totaal nieuwe ontdekking is dat je voortaan zelf kunt aangeven wat je belangrijkste woninghub is voor het op afstand bedienen van HomeKit- en Matter-accessoires. Je kon tot nu toe al meerdere HomePods en Apple TV’s als woninghub gebruiken, maar er was nog geen optie om een specifieke hub aan te wijzen als favoriet. In iOS 18 en tvOS 18 komt daar verandering in.

iOS 18 en tvOS 18 geven je de mogelijkheid om een ‘Preferred Home Hub’ te kiezen. Voorheen gebeurde het wel eens dat Apple na het herstarten van je netwerk het verkeerde apparaat als woninghub koos, zoals een oudere Apple TV of een woninghub met een slechte verbinding. Door een bepaalde woninghub als favoriet te kiezen, weet je zeker dat altijd het meest geschikte apparaat wordt gekozen. Dit kan bijvoorbeeld een apparaat zijn dat op het bekabelde netwerk is aangesloten, voor een betere stabiliteit.

Favoriete woninghub instellen in iOS 18

Zodra je een favoriete woninghub hebt gekozen, zal het systeem dit apparaat gebruiken om allerlei smart home-accessoires op afstand te bedienen. Andere woninghubs zullen alleen worden gebruikt als jouw favoriet niet beschikbaar is. Dit is handig omdat veel mensen meerdere HomePods en Apple TV’s in huis hebben.

Zie je de nieuwe optie nog niet? Dat kan het geval zijn als je nog niet alle apparaten in huis hebt overgezet naar de beta’s. Je zult in ieder geval beta’s moeten installeren op al je HomePods en Apple TV’s. Daarnaast moet ook je iPhone en/of iPad op de beta draaien, anders krijg je het nieuwe scherm niet te zien. Is dat allemaal gelukt, dan zie je het nieuwe menu, zoals op de afbeelding hierboven.

Als je nog niet alle apparaten naar de beta hebt overgezet, wordt de woninghub nog steeds automatisch geselecteerd en kun je niets kiezen.

Zowel iOS 18 als tvOS 18 zijn momenteel beschikbaar als bèta voor ontwikkelaars. Een publieke beta volgt in de loop van juli, heeft Apple beloofd. Zoals gezegd zitten er nog meer nieuwe functies in HomeKit en de Woning-app, die we in een apart artikel nader toelichten.

Meer over iOS 18

iOS 18 is de grote nieuwe iPhone-update van 2024. In iOS 18 vind je talloze nieuwe functies, waaronder een vernieuwd beginscherm, een opnieuw ontworpen Bedieningspaneel en talloze vernieuwingen in standaardapps zoals Berichten, Foto’s en Mail. Ook komt er een nieuwe Wachtwoorden-app. Apple Intelligence, het nieuwe systeem voor slimme functies, is ook een belangrijk onderdeel van iOS 18. De geschikte toestellen voor iOS 18 zijn de iPhone XS en nieuwer. De releasedatum van iOS 18 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van iOS 18 beschikbaar.