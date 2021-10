Zoek je een leren hoesje voor je iPhone 13? Ook dit jaar heeft Mujjo weer een nieuwe collectie leren hoesjes, in modellen met en zonder kaartvakje. In deze review van de Mujjo iPhone 13-hoesjes lopen we de mogelijkheden met je langs.

Vorig jaar bespraken we de iPhone 12-hoesjes van Mujjo en eerlijk gezegd: zo heel veel is er niet veranderd ten opzichte van vorig jaar. Vandaar dat we deze keer een wat kortere ‘iCulture bekijkt’-bespreking doen. We hebben drie modellen, met en zonder kaartvakje, getest voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max, maar ze zijn er ook voor de goedkopere modellen.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De hoesjes op de foto zijn beschikbaar gesteld door Mujjo en zijn te zien in de kleuren Monaco Blue, Tan en Black.



Ik gebruikte de Mujjo-hoesjes al een paar jaar, maar ben daar in 2020 mee gestopt omdat ze nog niet waren aangepast voor MagSafe. Vorig jaar was dat een nieuwe functie, dus we begrepen wel dat fabrikanten nog enigszins verrast waren. Dit jaar zijn we benieuwd of Mujjo hiermee aan de slag is gegaan. Over het antwoord kunnen we kort zijn: nee. Bij de modellen met kaartvakje had het toch al geen zin om MagSafe in te bouwen, omdat er te veel materiaal tussen zit. Maar ook bij de normale hoesjes met gladde achterkant zijn er geen magneten aanwezig. De lederen wallet plakt daardoor niet aan het toestel vast en voor draadloos opladen biedt de MagSafe Charger geen voordelen.



Mujjo-cases met recht en schuin vakje.

Design van de Mujjo-case voor iPhone 13

Mujjo brengt voor alle modellen van de iPhone 13-serie een passend hoesje uit. Bij elk model kun je kiezen uit een gladde uitvoering, of eentje met een kaartvak op de achterkant die 5 euro duurder is en geschikt is voor twee bankpasjes. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, bruin en blauw, net als voorgaande jaren. Geen modieuze kleurcollecties dus, maar een vaste reeks kleuren die je elk jaar opnieuw kunt aanschaffen. Apple heeft keuze uit meer kleuren, die er net iets anders uit zien. Apple’s leren hoes in de kleur Middernacht oogt blauw, terwijl die van Mujjo echt zwart is. Ook lijken Goudbruin en Tan wel op elkaar, maar de kleur van Apple neigt meer naar donkergeel. Wat de kwaliteit van het leer betreft is er vrijwel geen verschil: in beide gevallen is er sprake van zo glad mogelijk leer zonder zichtbare nerven, zodat het er vrij uniform uit ziet. Op de verpakking staat wel een disclaimer dat leer een natuurproduct is, maar in feite oogt elke case gelijk. Kies je de donkerder kleuren, dan zijn deze wel iets gevoeliger voor stof, maar ik heb me daar tijdens het testen niet aan gestoord.



Links het leren hoesje van Mujjo in zwart, rechts die van Apple met reliëflogo in de nieuwe kleur Middernacht.

Er zijn toch nog wel wat verschillen met Apple’s eigen hoesjes. Zo zijn de knoppen en de verdikking rondom de camera bij Mujjo bekleed met leer. Apple heeft deze onderdelen gemaakt van andere materialen: metaal voor de knoppen en plastic voor het camera-oog. De uitsnedes aan de onderkant voor speakergaatjes en Lightning-poort zijn wel hetzelfde. Vorig jaar hadden de hoesjes van Mujjo één grote opening aan de onderkant, nu zijn het drie losse openingen.

De Apple lederen hoesjes hebben verder ook nog een Apple-logo in reliëf en uiteraard de ingebouwde MagSafe-functionaliteit. Mujjo heeft dat niet, maar is dan ook een tientje goedkoper.



De knoppen zijn bij Mujjo bekleed met leer.

Mujjo biedt verder als voordeel dat je geen leren Wallet-case erbij hoeft aan te schaffen, maar dat je voor een tientje extra het model met kaartvak kunt bestellen. Bij de iPhone 13 Pro Max is het kaartvak schuin geplaatst, bij alle andere toestellen zit ‘ie recht. De vakken zijn er netjes opgestikt, maar pasjes tevoorschijn halen gaat wat lastiger als de case nog nieuw is. Ze zitten vrij strak in het kaartvak en je zult moeten wachten tot het leer wat losser wordt.

Beide hoesjes zijn aan de binnenkant voorzien van een suède-achtig materiaal, waarbij Mujjo expliciet noemt dat het om een speciale Japanse microvezel met een satijnzachte afwerking gaat. Maar op het oog is het hetzelfde.



Mujjo iPhone 13-hoesje in de kleur Tan, met Apple’s Wallet in Goudbruin. Deze zijn niet in combinatie te gebruiken.

Gebruik van de Mujjo-cases voor iPhone 13

Er is sprake van een tweesplitsing: voor mensen die geen MagSafe gebruiken zijn de Mujjo-cases echt een aanrader, omdat ze er strak en minimalistisch uit zien. De hoesjes zijn elk jaar hetzelfde, dus je weet precies wat je krijgt. Wij zijn zelf altijd groot fan van de fraaie afwerking en kwaliteit.

Maar heb je (zoals ik) een MagSafe-stand op mijn bureau staan, dan zijn deze hoesjes minder geschikt. Je zult steeds de iPhone uit de case moeten halen. Bij de cases met kaartvak is draadloos opladen toch al een probleem, omdat er te veel materiaal tussen zit. Eigenlijk is het gek dat er niets met MagSafe is gedaan, want mensen die wat meer geld over hebben voor dit soort hoesjes, geven vaak gemakkelijk geld uit aan extra accessoires zoals MagSafe-laders en -docks.

Deze hoesjes liggen lekker in de hand, voelen prettig aan door het natuurlijke materiaal en zijn stroef, zodat je meer grip hebt. Het aanbrengen en eraf halen van de case kost weinig kracht. En vanwege het opstaande randje is je scherm ook wat beter beschermd.

Score 8 Full Leather Wallet Case for iPhone 13 Pro €44,90 Voordelen + Keuze uit twee modellen, met en zonder kaartvak

Blijft lange tijd mooi

Beschermt je iPhone voldoende tegen vallen

Kwalitatief hoogwaardig product, ziet er luxe uit

Knoppen zijn op de tast goed te vinden Nadelen – Geen MagSafe ingebouwd

Minder kleurkeuze dan bij Apple

Conclusie Mujjo-cases voor iPhone 13

De Mujjo-cases zijn altijd wel een aanrader geweest voor mensen die een wat luxere lederen beschermhoes zoeken. De prijs van 45 euro is wat ons betreft ook helemaal OK. Maar we vinden het jammer dat Mujjo niet met MagSafe aan de slag is gegaan, want daardoor valt een vrij grote gebruikersgroep af. Vandaar een aftrek van een halve punt, want de doelgroep van Mujjo verwacht dit wel. Wel waarderen we de volledig lederen bekleding (inclusief knoppen) en het feit dat deze hoesjes vrij lang meegaan. Dat mag ook wel, want uit oogpunt van duurzaamheid is het wat ons betreft not done om een dergelijk hoesje al na een jaar weg te gooien.

Mujjo-cases voor iPhone 13 kopen

De Mujjo-cases zijn verkrijgbaar bij meerdere winkels vanaf €45.

