Totallee-hoesje voor iPhone 12

Je hebt hoesjes die je iPhone goed beschermen tegen vallen en stoten. Maar er zijn ook hoesjes die vooral moeten voorkomen dat er krassen ontstaan. Die hoesjes maakt Totallee: het Californische merk noemt zich “The World’s #1 Thin iPhone Case” en is dan ook gespecialiseerd in hoesjes die zo dun mogelijk zijn. We probeerden de iPhone 12-hoes in navy blue. Je kunt kiezen uit verschillende uitvoeringen: mat zwart, blauw, groen en transparant frosted, of glimmend transparant. Daarnaast zijn er nog twee Limited Editions in zwart met reliëfpatroon en hardplastic transparant die een paar euro duurder zijn. De normale uitvoering kost $39 maar via deze link krijg je 30% korting waardoor je iets meer dan $25 betaalt. Behalve voor de 6,1-inch iPhones zijn deze hoesjes ook verkrijgbaar voor de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max.

Tekst, review en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in november/december 2020. Het hoesje is beschikbaar gesteld door de fabrikant.



Ik heb eerder wel eens de glimmend transparante Totallee-case geprobeerd, waar ik aanvankelijk enthousiast over was omdat je de kleur van je iPhone kunt blijven zien. Helaas kreeg die na een paar maanden een wat bruine tint, waardoor hij in de prullenbak belandde. Deze donkerblauwe iPhone 12-hoes houdt hopelijk wat langer z’n oorspronkelijke kleur. De kleur sluit in ieder geval perfect aan bij mijn oceaanblauwe iPhone 12 Pro.

Uiterlijk van de Totallee-case voor iPhone 12

De Totallee-case is bedoeld om een extra laag bescherming aan je iPhone te geven. De hoes is superdun en weegt bijna niets. Totallee spreekt op de website over 0,02 tot 0,03 inch en een gewicht van 0,1 ounce. Dat is nog geen 3 gram. Het is dan ook bedoeld als een vrijwel onmerkbaar dun laagje, dat strak rondom je toestel zit. Een voordeel van de Totallee-cases is dat er geen logo’s en teksten op staan, zodat het er minimalistisch uitziet. Het materiaal is zo dun, dat het hoesje (zonder iPhone erin) flexibel is. Zit het eenmaal om de iPhone heen, dan heeft het meer het effect van een hard case.

Een randje rondom de camera geeft net wat extra bescherming, terwijl aan de voorkant het randje iets boven het scherm uitsteekt. Dit is niet een case die veel bescherming geeft bij stoten en vallen. Ik ben er dan ook niet mee gaan gooien, zoals bij de eerder geteste Speck Presidio-cases voor iPhone 12. Totallee’s hoesjes geven vooral dagelijkse bescherming tegen krassen en licht stoten.

De matte hoes is gemaakt van superdun polypropyleen en geeft net wat extra grip. Dit kan ook een ideaal hoesje zijn als je je iPhone het liefst zo kaal mogelijk gebruikt, maar de verkeerde kleur hebt gekozen of toch iets bescherming wil. De hoesjes sluiten nauw om het toestel, als een tweede huid, waardoor je er eigen geen last voor hebt.

Totallee-hoesje in gebruik

Zoals aangegeven biedt het Totallee-hoesje minimale bescherming. Voor sommige mensen is dat precies wat ze nodig hebben. Het hoesje is ultradun, waardoor het moeiteloos in je broekzak glijdt. Bij de siliconenhoesjes van Apple heb ik er meer moeite mee om de hoes uit mijn broekzak te halen en bovendien trekt het siliconen oppervlak in het begin nogal wat stof aan. Bij deze hoesjes is dat niet het geval.

Het hoesje is zo dun dat je draadloze opladers gewoon kan blijven gebruiken. Dat geldt ook voor de MagSafe Charger, die moeiteloos aan de iPhone vastplakt. Het is minder geschikt voor de lederen kaarthouder (wallet), die in combinatie met het Totallee-hoesje toch wat makkelijker verschuift.

Iets waar ik aan moest wennen, is dat de knoppen niet uitsteken, maar te bedienen zijn door een opening in de case. Je zult daardoor wat meer op de tast moeten voelen waar bijvoorbeeld de volumeknoppen zitten. Er zijn ook openingen voor de Lightning-poort, speaker en microfoon. Door al die openingen en door het dunne materiaal voelt het hoesje niet zo robuust aan, als je het in de houdt houdt. Gelukkig krijg je bij Totallee 2 jaar garantie. Dus mochten er scheuren of andere beschadigingen aan de case optreden, dan kun je bij de fabrikant aankloppen en krijg je een nieuw hoesje. Deze hoes is dan wel wat duurder dan de superdunne hoesjes die je op Ali vindt, maar je krijgt ook betere service.

Score 8 Totallee-hoesje ca. €25 Voordelen + Superdun materiaal

Ook ideaal voor mensen die geen hoesje willen

Maakt de glimmende achterkant van de iPhone 12 mat

Geeft beter grip door matte afwerking

Blauwe hoes past perfect bij oceaanblauwe iPhone 12 Pro (Max) Nadelen – Beschermt onvoldoende tegen vallen

Prijzig ten opzichte van Chinese alternatieven (maar je krijgt 2 jaar garantie)

Uitsnedes voor knoppen is even wennen

Conclusie Totallee-hoesje voor iPhone 12

De blauwe kleur past erg mooi bij mijn iPhone 12 Pro. Het is vrijwel dezelfde kleur en het matte uiterlijk geeft ongeveer hetzelfde effect als de matte achterkant van de iPhone zelf. Het ziet er niet direct uit als een hoesje en het maakt je iPhone niet tikker.

Heb je een gewone iPhone 12, dan lost dit hoesje meteen een ander probleem op. De glimmende achterkant van dit model is nogal gevoelig voor vingervlekken en veel mensen hadden dan ook liever een matte achterkant gezien. Met de matte variant van dit hoesje ben je hiervan verlost.

Totallee-hoesjes kopen

De Totallee-hoesjes zijn helaas niet of nauwelijks verkrijgbaar bij winkels in Nederland. Gelukkig kun je ze wel vrij gemakkelijk rechtstreeks via de fabrikant kopen. Ze kosten $39 per stuk, maar je kunt 30% korting krijgen waardoor de prijs op $27 uitkomt, omgerekend ongeveer €25.