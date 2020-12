De nieuwe Zens Modular Series is een reeks opladers die je aan elkaar kan bevestigen tot een groot oplaaddock voor al je Apple-apparaten. In deze review van de Zens Modular Series lees je onze ervaringen.

Het aanbod van draadloze opladers is de laatste jaren erg groot geworden. Het is daardoor ook lastiger voor fabrikanten om zich te onderscheiden. Toch is het het Nederlandse Zens gelukt om iets nieuws te maken: een modulaire oplader. De Zens Modular Series bestaat uit een reeks opladers en docks, die je magnetisch aan elkaar kan verbinden. Hierdoor bepaal je grotendeels zelf hoe jouw oplaaddock voor je iPhone, AirPods en Apple Watch eruitziet. Maar hoe handig is dat? Is de Zens Modular Series de moeite en investering waard? In deze review van de Zens Modular lees je over onze test.



Zens Modular Series in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Zens Modular Series:

Qi-gecertificeerd

Zes verschillende onderdelen, die je magnetisch op elkaar aansluit

Drie soorten basisstations: enkele draadloze oplader, dubbele draadloze oplader en staande draadloze oplader

Drie soorten uitbreidingen: enkele draadloze oplader (met extra usb-c-poort achter), Apple Watch-oplader en usb-oplader (met extra usb-c-poort achterop)

Eén enkele kabel via basisstation

Maximaal 15W draadloos opladen

Basisstation geleverd met 65W-adapter

Maximaal vier uitbreidingen op één basisstation

Gemaakt van gerecycled plastic

Prijs variërend van €99,99 tot €39,99

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in december 2020. De Zens Modular Series-set is tijdelijk beschikbaar gesteld door de fabrikant.

Voor deze review hebben we drie onderdelen getest: de staande draadloze oplader (basisstation), de enkele draadloze uitbreiding en de usb-uitbreiding. Voor de usb-versie hebben we ook de Apple Watch usb-stick gebruikt, die je eenvoudig in de usb-poort kan steken. Deze is ook geschikt voor de Zens Liberty. Er is ook een kant-en-klare Apple Watch-uitbreiding, maar die hebben we helaas niet kunnen testen.

Zens Modular Series instellen

Met de Zens Modular Series maak je dus je eigen alles-in-één oplaaddock voor je Apple-apparaten. Je kunt daardoor tot maximaal tien apparaten tegelijkertijd opladen (afhankelijk van je opstelling), allemaal met één kabel. Er zijn natuurlijk ook allerlei kant-en-klare oplaaddocks, maar wij hebben vaak ervaren dat de indeling dan net niet precies is als je zou willen. Met de Zens Modular Series heb je daar dus geen last van, wat direct ook het grootste voordeel is.

Elke set begint met het basisstation, waar je ook de meegeleverde stroomkabel in steekt. Het gaat hier om een speciale ronde aansluiting, dus je kan helaas geen bestaande kabel met bijvoorbeeld usb-c gebruiken. Ook zit de kabel vast aan het stroomblok zelf, dus je kan deze niet vervangen. De kabel is met anderhalve meter lang genoeg om de oplader op je bureau of je nachtkastje te zetten.

Het basisstation staat in het geval van de staande versie altijd links, waarna je aan de rechterkant de vrijheid hebt om zelf te kiezen welke uitbreidingen je bevestigt. Dat gaat met magneten, dus het is kinderlijk eenvoudig om alles aan te sluiten. Wij vinden het het makkelijkst om naast de staande iPhone-oplader de enkele draadloze oplader te plaatsen, met daarnaast de usb-uitbreiding met Apple Watch-puck. De enkele draadloze oplader is ideaal voor een extra iPhone of AirPods. Je kunt maximaal vier extensies aansluiten. Dat is wat ons betreft meer dan genoeg.

Doordat de oplader modulair is, kun je gemakkelijk het basisstation loshalen als je bijvoorbeeld een weekend weg gaat. Je hoeft dan niet de complete set mee te nemen, want je neemt alleen mee wat je nodig hebt.

Staande basisstation

Het grootste voordeel is dat je dus veel meer vrijheid hebt. Het instellen van de draadloze opladers en het aanpassen van de opstelling naar jouw voorkeuren is een fluitje van een cent. Toch zitten er ook nadelen aan, waardoor hij niet zo modulair is als je misschien zou willen. Zo kun je maximaal één basisstation gebruiken. Je kan dus niet twee staande opladers gebruiken. Bovendien staat het basisstation in het geval van de staande versie altijd links, met alleen aan de rechterkant een aansluiting voor de andere onderdelen. We hadden liever gezien dat de staande versie zowel links als rechts een uitbreidingsaansluiting had. Als je nu bijvoorbeeld rechts naast je bed een nachtkastje hebt staan, staat je iPhone het verst van je af. Bij de andere twee basisstations zit wel aan beide kanten een aansluiting.

Nog wel een groot nadeel van de staande oplader, is dat de houder waar je iPhone op rust nogal in de weg zit. Het is daardoor bijna onmogelijk om je iPhone te ontgrendelen terwijl deze aan het opladen is, omdat je nauwelijks bij de onderkant van het scherm komt. Ook het gebruik van Touch ID op een iPhone met thuisknop is door het voorste houdertje erg lastig. Het is voor ons een raadsel waarom dit voorste stukje zo ver omhoog uitsteekt, omdat de iPhone daar helemaal niet op rust. Als je de oplader naast je bed zet, heb je hier niet zo last van. Maar wil je deze op je bureau zetten en je iPhone tegelijkertijd willen gebruiken, dan is dat buitengewoon onhandig.

Usb-uitbreiding

De usb-uitbreiding kan dus gebruikt worden voor je Apple Watch in combinatie met de los verkrijgbare Apple Watch-puck, maar je kan hem ook gebruiken voor bijvoorbeeld een iPad, extra iPhone of AirPods. Aan de achterkant zit ook nog een usb-c-aansluiting voor nog een extra apparaat. Met de usb-uitbreiding kun je dus meteen twee extra apparaten opladen, waardoor we dit een erg praktische uitbreiding vinden.

Prestaties van Zens Modular Series

Qua prestaties doet de Zens Modular Series niet onder voor andere draadloze opladers en oplaaddocks. Ze staande oplader ondersteunt een output van maximaal 15W, terwijl de enkele draadloze oplader 10W vermogen geeft. Aangezien Apple-apparaten met maximaal 7,5W draadloos kunnen opladen, gaat dit meer dan snel genoeg. Hou er wel rekening mee dat de snelheid kan afnemen als je meerdere uitbreidingen aansluit en het maximaal aantal apparaten tegelijkertijd oplaadt.

De usb-uitbreiding heeft een vermogen van 10W bij de usb-a-aansluiting en maximaal 18W voor de usb-c uitgang. Ook dat is genoeg om je iPhone, iPad of Apple Watch op te laden, al maak je hierbij geen gebruik van snelladen vanwege het ontbreken van Power Delivery.

Wat nog goed is om te weten, is dat alleen het basisstation en de enkele draadloze oplader voorzien is van een statuslampje. Deze zit aan de achterkant, waardoor je er bijvoorbeeld in de slaapkamer nauwelijks last van hebt.

Design Zens Modular Series

Qua design zijn we niet zo heel erg tevreden over de Zens Modular Series. Alle onderdelen zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Qua kleur neigt alles naar donkergrijs, maar er zitten witte stipjes in verwerkt waardoor alles al snel vies lijkt. Zodra je de oplader uit de doos haalt, lijkt het meteen alsof er allemaal stof op de oplader zit. We hadden het daardoor een stuk mooier gevonden als alles gewoon effen zwart of donkergrijs was. Door de keuze voor de witte vlekjes, ziet alles er al snel vies uit. Je hebt snel de neiging om het even schoon te vegen, totdat je je beseft dat al die spikkeltjes in het materiaal zelf zit.

Alle opladers zijn gemaakt van plastic, met aan de onderkant rubberen voetjes. We vinden het jammer dat Zens het rubber niet ook wat meer op de opladers zelf verwerkt heeft. Een iPhone kan nu net te makkelijk van een oplader af glijden. Er zo wel iets van grip op, maar wat ons betreft had het materiaal meer rubberachtig mogen zijn. Het voetje van de staande oplader waar de onderkant van je iPhone op rust is bijvoorbeeld voorzien van een rubberen laagje. Dit hadden we graag op meer plekken op de opladers gezien.

Ook van het streepjespatroon patroon zijn we geen grote fan. Door het reliëf blijft er ook veel makkelijker stof en ander vuil tussen de kiertjes zitten, waardoor het schoonmaken minder makkelijk is. Een oplader met vlak oppervlak hoef je alleen maar met een doekje of stoffer af te nemen, maar door de structuur van de Zens Modular Series gaat dat niet zo makkelijk.

Score 7.8 Zens Modular Series Vanaf €39,99 Voordelen + Je eigen draadloze oplaaddock samenstellen

Geschikt voor al je Apple-producten

Eenvoudig op elkaar aan te sluiten en los te halen Nadelen – Staande oplader heeft onhandig voetje

Design is niet zo mooi

Niet zo modulair als gehoopt

Conclusie Zens Modular Series review

De kracht van de Zens Modular Series zit hem in de veelzijdigheid van de opladers. Je bepaalt grotendeels zelf in welke volgorde je de losse onderdelen plaatst, waardoor je qua opstelling nagenoeg de perfecte oplaaddock kan maken. Toch vinden we het jammer dat niet alle onderdelen even modulair zijn. De staande oplader kan alleen links geplaatst worden. Bovendien is een hele set beperkt tot één basisstation en dat vinden we jammer. Enkele designkeuzes van voornamelijk de staande oplader begrijpen we ook niet zo, zoals het opstaande randje waardoor je je iPhone nauwelijks kunt gebruiken. Ook van het ontwerp van de opladers zijn we geen fan.

Mocht je jouw favoriete oplaaddock voor je Apple-apparaten nog niet gevonden hebben, dan is de Zens Modular Series wel het overwegen waard. Je kan het zo duur maken als je zelf wil en je koopt alleen de onderdelen die je echt nodig hebt. De vrijheid voor het plaatsen van de onderdelen in je eigen gewenste volgorde is zonder twijfel het grootste pluspunt, al hadden we op meer vrijheid gehoopt.

Zens Modular Series kopen

Wil je na het lezen van deze review van de Zens Modular Series de draadloze opladers kopen? Je kan (binnenkort) terecht bij onder andere Coolblue en Amazon.