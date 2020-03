Omdat het aanbod van HomeKit-geschikte videodeurbellen niet echt riant is, is het goed nieuws dat er nu opeens een gloednieuwe aanbieder opduikt. Yobi gaat de B3 videodeurbel uitbrengen, die exclusief met HomeKit werkt.

Yobi deurbel met HomeKit

Geen Google Assistent of Alexa dus op je deurbel, maar alleen het smart home-protocol van Apple. Yobi is een Amerikaans bedrijf dat nu pre-orders aanneemt voor de deurbel. De specs zijn wat je verwacht: Full HD 1080p video, infrarood nachtzicht, een microfoon/speaker die in twee richtingen werkt en een kijkveld van 180 graden. Hij is weerbestendig en voorzien van bewegingssensoren. Naast de opvallende goudkleur op de foto is er ook een wat bescheidener ogende variant in zwart.



Hij kost $199 en bevat ook nog wat geavanceerde opties, zoals de PIR pyroelectrische sensoren. Die kunnen precieze bewegingen waarnemen, door lichaamswarmte te meten. Je krijgt dan alleen een notificatie als er daadwerkelijk een persoon loopt en niet als er een auto voorbij rijdt. Ondersteuning voor HomeKit Secure Video is nog niet bevestigd.

Compensatie bij felle zon

Ook zit er volgens Yobi unieke ‘facial backlight compensation’ in. Als een felle zon richting de camera schijnt, dan zullen de meeste IP-camera’s dit compenseren door de belichting te verlagen. Als gevolg daarvan krijg je een heel donkere video met nauwelijks detail, zodat je als nog niet kunt zien wie er voor de deur staat. De achtergrondverlichting bij Yobi wordt daarom op een slimme manier aangepast.

De deurbel meet 152 x 62 x 52mm en weegt 250 gram. Er is een stroomaansluiting nodig om de chip binnenin van stroom te voorzien. Het gaat om een 600 MHz CPU met 1GB geheugen. De resolutie van de beelden is 1920 x 1080 en het gezichtsveld is horizontaal 124 graden en diagonaal 180 graden. Nachtzicht werkt met 4 infrarood-lampen, die tot 9 meter ver kunnen kijken. Het werkt op 802.11 b/g/n netwerken, maar alleen op 2,4 GHz. Je hebt minimaal iOS 10.3 of nieuwer nodig.

Meer info vind je hier. Zoek je meer deurbellen met HomeKit? Kijk dan eens naar ons overzicht.