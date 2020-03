De allereerste Adobe MAX Europe-conferentie is helaas afgeblazen , maar toch hebben Adobe-gebruikers nog wel iets om naar uit te kijken. Het wordt binnenkort namelijk mogelijk om Illustrator op de iPad te gebruiken en de betatest daarvan is nu begonnen. Illustrator voor iPad komt nog in 2020 uit.

Illustrator beta voor iPad gestart

Het gaat om een gesloten beta, dus als je nog geen uitnodiging hebt ontvangen zul je nog geduld moeten hebben. De eerste gebruikers melden nu dat ze de uitnodiging binnen hebben. In 2019 maakte Adobe bekend dat er plannen waren om een iPad-versie te maken van enkele populaire apps. Photoshop voor iPad verscheen al in november 2019 en dit jaar staat Illustrator voor iPad op de planning. Gebruikers konden zich de afgelopen weken aanmelden voor de gesloten beta. Een precieze releasedatum voor de app is nog niet gegeven.



Het zou gaan om een versie van Illustrator die vanaf de grond opnieuw is ontwikkeld voor de iPad. Zo wordt er bij de iPad-versie rekening gehouden met gebruik van de Apple Pencil. Het zou een intuïtieve gebruikerservaring moeten opleveren, zonder op performance en nauwkeurigheid in te leveren.

De vectorgebaseerde illustratie-app legt de nadruk op multi-touch en profiteert ook van het feit dat er een camera in de hedendaagse iPads zit. Je kunt een foto maken van een handgetekende schets en dit wordt vervolgens omgezet naar een vectortekening. Je slaat de afbeeldingen op in Adobe’s Creative Cloud. Je kunt dus je project op de iPad beginnen en op de Mac verder gaan, of omgekeerd.

Illustrator on iPad beta pic.twitter.com/PRoB9DTPBI — Masahiko YASUI (@Yasutchi) March 24, 2020

Illustrator voor iPad komt op een gunstig tijdstip, nu Apple steeds meer computer-functies toevoegt aan iPadOS. Zo schreven we eerder al over muis en trackpad op de iPad gebruiken en zitten er betere camera’s in voor creatieve toepassingen en augmented reality.

Alternatief: Affinity Designer

Je kunt je aanmelden om ook vroege toegang te krijgen tot Illustrator op de iPad. Creatief talent is nog wel nodig om er iets moois mee te maken. Kun je niet wachten, dan kun je momenteel ook Serif’s Affinity Designer voor iPad gebruiken een volledige illustratie-app met Apple Pencil-ondersteuning en geavanceerde functies.