Netatmo gaat een apparaat op de markt brengen waarmee je je airconditioning kan aansturen. Het werkt met HomeKit en is ook geschikt voor luchtwarmtepompen. Bij Amazon is dit nieuwe accessoire al verkrijgbaar.

Netatmo Smart AC Controller met HomeKit

Netatmo maakt een reeks smart home-accessoires, waaronder thermostaten, rookmelders en weerstations. De aircobediening is weer iets compleet nieuws. Het product is nog niet officieel aangekondigd, maar ligt in Duitsland al in de schappen voor €118. Op de Nederlandse website van Amazon is de Smart AC Controller al wel aanwezig, maar nog niet te bestellen. In de verpakking vind je de aircobediening, een stekker, usb-voeding en een schroef met plug om aan de wand te bevestigen. De eerste exemplaren worden aanstaande donderdag uitgeleverd.



Deze slimme aircobediening is bedoeld om je bestaande airco of klimaatregeling slimmer te maken. Als jouw airco of luchtwarmtepomp is voorzien van een infraroodbediening, waarvan het display de parameters aangeeft, dan is ‘ie waarschijnlijk ook geschikt om met dit nieuwe Netatmo-product aan te sturen. Na aansluiten kun je de temperatuur op elk moment aanpassen, ook op afstand. Zo kun je koelen of verwarmen voordat je thuiskomt, door handmatig in te schakelen of te automatiseren met behulp van HomeKit

Qua design ziet de aircobediening er weer heel anders uit dan de thermostaat (ontworpen door Starck), het weerstation (gekleurde aluminium zuiltjes) of de slimme rookmelder (een plastic schijf).

Bespaart energie

Naast Apple HomeKit is er ook ondersteuning voor Amazon Alexa en Google Home. Verder kun je gebruik maken van de Netatmo Home + Control-app die al langer in gebruik is voor de andere smart home-producten van het Franse merk. Door een vijftal vragen te beantwoorden kun je de intelligente besturing op weg helpen. De Eco-Assist-functie gaat er vervolgens voor zorgen dat je geen energie verspilt, door airco op basis van geolocatie in en uit te schakelen.

Over exacte beschikbaarheid in Nederland kunnen we helaas nog niets zeggen, aangezien het product nog niet officieel is aangekondigd en blijkbaar ‘per ongeluk’ alvast bij Amazon te koop is gezet. Door Netatmo zelf, overigens.

Concurrent Tado brengt al veel langer een slimme aircobediening (V3+) uit. Deze is via WiFi met je thuisnetwerk verbonden en werkt eveneens met bijna elke airco. Deze koop je tegenwoordig voor €95, terwijl de adviesprijs op €109 ligt. Daarnaast zijn er nog wel meer opties om je airco aan te sturen. Check onze gids over ventilatoren en airco’s met iPhone-bediening voor nog meer opties.