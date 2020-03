App Store verbiedt gamediensten zoals Google Stadia

Game-streamingdiensten verboden

Apple’s huidige regels verbieden het aanbieden van een streaming game-dienst via de App Store. Het is niet mogelijk om een app te maken, waarin je een collectie met games vindt van allerlei ontwikkelaars. Diensten zoals Google Stadia, GeForce Now, xCloud en PS Now zijn daardoor onmogelijk. Ondertussen heeft Apple wel Apple Arcade geïntroduceerd en promoot dit hevig onder huidige gebruikers. De dienst is op elk apparaat vanaf iOS 13 aanwezig in de App Store en Apple genereert daarmee inkomsten omdat het alleen te gebruiken is door betalende abonnees.



Feitelijk overtreedt Apple Arcade niet de regels, omdat er niets gestreamd wordt. Je downloadt alle games rechtstreeks naar je apparaat. Maar voor eindgebruikers is het onderscheid niet zo heel duidelijk. Het gaat erom dat je een collectie games kunt spelen en hoe de technische afwikkeling verloopt is iets waar je je als gebruiker niet druk over hoeft te maken.

Streamen mag niet

Bij diensten die online games streamen staat de game zelf in de cloud en stream je de beelden naar een apparaat. Je kunt dan de game spelen op je mobiele apparaat, maar krijgt de grafische kwaliteit van een console. Het enige nadeel is dat er wel wat vertraging kan optreden door het streamen.

Bedrijven die dergelijke streaming gamediensten hebben gemaakt lopen tegen de volgende App Store-beperking aan:

You may offer a single subscription that is shared across your own apps and services, but these subscriptions may not extend to third-party apps or services. Games offered in a game subscription must be owned or exclusively licensed by the developer (e.g. not part of a game publishing platform). Each game must be downloaded directly from the App Store, must be designed to avoid duplicate payment by a subscriber, and should not disadvantage non-subscriber customers.

Streamen mag dus niet, maar lokaal opslaan wel. Daarom werd de game-abonneedienst GameClub wel goedgekeurd, omdat het op dezelfde manier werkt als Apple Arcade. Elke titel wordt apart gedownload. Het wil overigens niet zeggen dat Apple zich gemakkelijk gewonnen gaf: GameClub moest 127 (!) pogingen doen voordat de app eindelijk werd goedgekeurd.

Eli Hodapp, hoofd business development bij GameClub: “The amount of effort we put into making sure the app played by Apple’s rules was no joke, it was a huge undertaking.” GameClub is bedoeld om games uit de begindagen van de App Store nieuw leven in te blazen.

Bekijk ook Nieuwe gamedienst GameClub van start, concurrent voor Apple Arcade? Er is een nieuwe gamedienst van start gegaan op iPhone en iPad. Met GameClub speel je tientallen games voor een vast bedrag per maand. Het is daarmee een vergelijkbare dienst als Apple Arcade.

Niet consequent

Helemaal consequent is het overigens niet. Bij apps voor boeken, tijdschriften en muziek mag je wel content van meerdere partners aanbieden. Bij game-apps mag dat niet. Bovendien wordt het extra ingewikkeld gemaakt door de eis dat upgrades binnen games ook altijd als in-app aankoop beschikbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat Apple de 30% kan meepakken.

De Europese Commissie is al aan het onderzoeken of Apple met de App Store oneerlijke concurrentie bedrijft en het zou goed zijn als ze deze beperkingen voor gameontwikkelaars ook meteen meepakken.