Het jaar is voor Apple eigenlijk nog maar net begonnen. De eerste producten zijn aangekondigd en hoewel daar al een nieuwe Mac bij zat (de Mac Studio), heeft Apple voor 2022 nog meer Macs op de planning staan. Twee daarvan zouden we tijdens de WWDC 2022 keynote kunnen zien, zegt Gurman. Hij zei eerder dat we in de vroege maanden van het jaar al de eerste aankondigingen konden verwachten en dat er in de zomer meer komen. Dat zou WWDC 2022 kunnen betekenen.



Er is mij verteld dat er twee nieuwe Macs komen rond het midden van het jaar of vroeg in de tweede helft. Een daarvan zal waarschijnlijk de nieuwe MacBook Air zijn.

Grootste kans op MacBook Air met M2-chip

Hij schrijft:

Het zou hier kunnen gaan om de eerste computers met M2-chip, waarbij de MacBook Air 2022 de meest voor de hand liggende kandidaat is. Volgens geruchten zal deze een nieuw design krijgen, dat lijkt op de 24-inch iMac. Dat betekent: meer kleur en mogelijk een witte schermrand. Het lijkt er echter niet op dat de MacBook Air 2022 een miniLED-scherm krijgt. Wel zouden er meer poorten en een betere FaceTime-camera in kunnen zitten. De oplaadkabel kan met MagSafe connectie maken, zodat het weer makkelijk los schiet.

Nog meer Macs met M2-chip op komst

Andere modellen die mogelijk op komst zijn, zijn vervangers van de M1-modellen uit najaar 2020, te weten:

Daarnaast zitten we nog te wachten op Apple Silicon-uitvoeringen van:

Gurman was er vroeg bij met een voorspelling dat de Mac mini-update en de vernieuwde 13-inch MacBook Pro al tijdens het voorjaarsevent van 2022 zouden worden onthuld, maar dat gebeurde niet. Toch zitten ze nog steeds in de pijplijn. Ook beweerde hij dat alle Macs (!) al in juni 2022 over zouden zijn naar Apple Silicon, maar dat is vrijwel niet meer haalbaar.

Apple houdt WWDC 2022 begin juni met een keynote op 6 juni 2022. De focus zal vooral op software liggen, maar soms laat Apple ook wat nieuwe hardware zien. Twee jaar geleden kondigde Apple op WWDC ook de overstap van Intel naar Apple Silicon aan en beloofde om het proces in twee jaar tijd af te ronden. Die zelfopgelegde deadline loopt eind dit jaar af.