Apple beloofde ooit in twee jaar de overstap van Intel naar Apple Silicon te willen maken. Ondanks tekorten en tegenslagen door corona gaat dat lukken, beweert Mark Gurman van Bloomberg in zijn Power On-nieuwsbrief

Maar het wordt wel krap, omdat de volgende producten nog moeten worden bijgewerkt:

27-inch iMac

high-end MacBook Pro

high-end Mac mini

Mac Pro

Gurman verwacht dat de high-end iMac en de Mac Pro als laatste aan de beurt zijn. Die laatste krijgt een redesign en wordt compacter, denkt de Bloomberg-verslaggever. Hij zal half zo groot zijn als het huidige model en heeft meer processorkernen, met varianten van 20- en 40-core. Apple zal de beloofde tijdlijn dan net halen, misschien een maandje eerder of later. Tot nu toe verloopt de uitrol van Apple Silicon relatief traag, waardoor de vraag zich steeds vaker opdrong of Apple het allemaal wel gaat halen. Met een trackrecord van 90% is de kans groot dat de roadmap die Gurman nu geeft, inderdaad klopt.



Voor mensen die zitten te wachten op een high-end MacBook Pro met Apple Silicon is er beter nieuws: die zijn al bijna klaar en kunnen dit najaar op elk moment worden aangekondigd. Waarschijnlijk is deze voorzien van M1X-processor, een krachtiger variant. Vlak daarna volgt een vernieuwde Mac mini , de tweede variant met Apple Silicon

Bij de aankondiging van Apple Silicon liet Tim Cook weten dat het bedrijf op een strak schema zat om in twee jaar tijd van Intel naar de eigen chips over te stappen. De eerste M1 Macs kwamen in november 2020 en het waren er meteen drie: de MacBook Air, het instapmodel van de MacBook Pro en de Mac mini. Als Apple zich aan de belofte van twee jaar wil houden moet de overstap in november 2022 zijn afgerond. De apparaten die veel performance vereisen zouden naar het einde van die periode te zijn doorgeschoven. Apple zou ook de MacBook Air in 2022 nog willen vernieuwen, mogelijk met een M2-processor. Die kan MagSafe krijgen.

Verder denkt Gurman dat er nog één Mac Pro met Intel aan zit te komen. Het zou daarbij gaan om een CPU uit de Intel Ice Lake Xeon W-3300-familie, bedoeld voor zware werkstations.