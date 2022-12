Mac Pro alleen met M2 Ultra-chip

De Mac Pro is alweer drie jaar uit en hoog aan vervanging toe. Het is een van de laatste Mac-modellen die nog niet is voorzien van Apple Silicon, terwijl Apple dat wel binnen twee had beloofd. Apple zou intern bezig zijn om een nieuwe Mac Pro met M2 Ultra-chip te ontwikkelen, maar een M2 Extreme-chip hoeven we niet te verwachten, aldus Bloomberg.



De Mac Pro met M2 Ultra-chip zal verkrijgbaar zijn met een 24-core CPU in het topmodel, een GPU met maximaal 76 cores en tenminste 192GB RAM. Net als het huidige model van de Mac Pro zal er sprake zijn van een modulair systeem, zodat je later extra geheugen, opslag en andere componenten kunt toevoegen.

M2 Extreme: te duur en te veel moeite

De M2 Extreme-chip zou verkrijgbaar zijn geweest met een 48-core CPU en een 152-core GPU in het topmodel, zegt Gurman. Hij denkt dat de Extreme-variant is geschrapt vanwege de kosten en moeilijkheden in het productieproces. Gebaseerd op Apple’s huidige prijsstructuur zou een Mac Pro met M2 Extreme meer dan $10.000 gaan kosten in het basismodel, dus zonder enige upgrades. Dit maakt het een niche-product dat waarschijnlijk niet de extra ontwikkel- en productiekosten waard is, omdat er maar weinig van zullen worden verkocht.

De huidige Mac Pro is nog gebaseerd op Intel-processoren en verscheen in december 2019. De meest eenvoudige uitvoering is verkrijgbaar vanaf €6.499,10 maar het is geen verstandige aankoop meer, nu er bijna een nieuw model uit komt. Dat zal in de loop van 2023 gebeuren, maar helaas kan Bloomberg geen schatting geven wanneer.