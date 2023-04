Apple’s aankomende WWDC 2023 draait vermoedelijk vooral om iOS 17, watchOS 10 en de andere software-updates, evenals de aankondiging van Apple’s nieuwe mixed reality-headset. Maar er komt nog meer aan, namelijk op het gebied van MacBooks. Apple heeft volgens meerdere bronnen al een tijdje een nieuwe 15-inch MacBook Air in ontwikkeling, maar dat is niet het enige model. En we hoeven er niet lang meer op te wachten, want tijdens de WWDC worden de eerste paar modellen vermoedelijk onthuld.



‘MacBook Air 15-inch duikt op in tests’

Bloomberg meldt dat Apple vaart zet achter de ontwikkeling van nieuwe MacBooks. Uit registraties zou blijken dat Apple de nieuwe modellen intern aan het testen is met apps van derden uit de App Store. Deze tests zijn noodzakelijk om er zeker van te zijn dat de nieuwe modellen goed werken met reeds bestaande apps. Uit de informatie blijkt dat het gaat om modellen met een chip die vergelijkbaar is met de huidige M2-chip, maar dan met een scherm van hogere resolutie. Het gaat hier dus vermoedelijk om de nieuwe 15-inch MacBook Air.

De resolutie zou gelijk zijn met die van de huidige 14-inch MacBook Pro, maar dan dus zonder mini-LED en ProMotion. Dat zou het scherm iets minder mooi maken, maar dus wel met een hogere resolutie dan de huidige 13-inch MacBook Air. Opmerkelijk blijft dat dit model dus vermoedelijk géén M3-chip krijgt, maar een chip die ‘vergelijkbaar is met de huidige M2’, aldus Bloomberg.

Het is onduidelijk of dit betekent dat er gewoon dezelfde M2-chip in zit of dat Apple nog wat kleine verbeteringen doorgevoerd heeft. Volgens Bloomberg zitten er in de chip acht CPU-cores en 10 GPU-cores, net als in de M2. Ook is dit nieuwe model uitgerust met minstens 8GB RAM. De CPU is nog steeds verdeeld tussen vier high-performance cores en vier efficiency-cores. Tot zover lijkt er dus qua prestaties geen verschil te zitten. Maar de bron zegt niet dat dit nieuwe model exact dezelfde chip krijgt, maar dat de ‘prestaties overeenkomen met die van de M2’. Gaat Apple een iets verbeterde M2-chip uitbrengen, bijvoorbeeld met de naam M2 Plus? De M3-chip is volgens Bloomberg nog niet klaar, want die verschijnt pas later dit jaar.

‘Release nieuwe MacBooks tijdens WWDC 2023’

Om nog meer olie op het vuur te gooien, zegt Bloomberg dat Apple meerdere nieuwe MacBooks gepland heeft, waarvan een aantal onthuld zullen worden tijdens de WWDC 2023. Naast de 15-inch MacBook Air, gaat het ook om een update van de 13-inch MacBook Air en het instapmodel van de 13-inch MacBook Pro. Al deze modellen zouden dus draaien op een chip die ‘in lijn ligt met de M2-chip’. Wat er dan nieuw is in de bijgewerkte 13-inch MacBook Air en het instapmodel van de 13-inch MacBook Pro, is nog de vraag.

