Gaat Apple tijdens de WWDC meer laten weten over hun mixed reality-headset? In iOS 16 zouden al diverse verwijzingen zitten naar de headset en hoe deze met de iPhone werkt. Gaat Apple het bijbehorende besturingssysteem realityOS al tijdens de WWDC tonen?

Wordt 2022 het jaar van Apple’s mixed reality-headset? De release van de headset leek gepland voor ergens dit jaar, maar Apple zou de headset hebben uitgesteld. Wanneer we een eerste glimp van de headset zelf gaan krijgen, is dus nog maar de vraag. Maar hoe zit het dan met het besturingssysteem, dat mogelijk de naam rOS (realityOS) krijgt? Mark Gurman zegt in zijn nieuwsbrief dat we daar het komende jaar meer van gaan zien, al dan niet als onderdeel van iOS 16.



‘Besturingssysteem rOS mogelijk eerder getoond’

Gurman zegt in zijn nieuwsbrief dat het uitgesloten is dat Apple haar headset volledig uit de doeken zal doen tijdens de WWDC in juni. Maar Apple werkt uiteraard wel hard aan het nieuwe product en neemt daar al de nodige voorbereidingen voor. In de betaversie van iOS 16 zouden talloze verwijzingen zitten naar zowel de headset zelf als naar het besturingssysteem rOS. Dit zou volgens hem betekenen dat de headset tijdens de iOS 16-cyclus moet verschijnen. Dat betekent dat de headset ergens tussen aankomende juni en najaar 2023 uit zou moeten komen. Dit is echter geen zekerheid. In de code van iOS 13 in voorjaar 2019 werden al aanwijzingen gevonden naar de AirTag, terwijl de AirTag pas in de zomer van 2021 (met iOS 14.5) beschikbaar kwam.

Gurman suggereert dat Apple wel al eerder een preview kan geven van de nieuwe augmented- en virtual reality-software. We zouden daarom zelfs al een blik kunnen krijgen op rOS, het besturingssysteem van de headset. Het is dus niet helemaal uitgesloten dat Apple tijdens de WWDC mogelijk meer laat zien van haar toekomstplannen omtrent AR en VR. En zelfs als Apple tijdens de WWDC zelf niets verklapt, zullen ontwikkelaars snel in de code van de iOS 16 beta duiken om meer aanwijzingen te vinden naar eventuele functies van de headset.

Het worden dus spannende weken voor zowel Apple zelf als Apple-liefhebbers. De WWDC is nog twee maanden van ons verwijderd, maar er wordt nu al volop gespeculeerd en vooruit geblikt. Ook in onze vooruitblik lees je wat de verwachtingen voor de WWDC 2022 zijn.