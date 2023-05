Volgende week barst de WWDC weer los. Op 5 juni is de grote Apple-keynote en dit jaar lijkt de focus niet zozeer op software te gaan liggen. Met de aankondiging van de nieuwe mixed reality-headset wordt het al een spannende presentatie, maar het lijkt erop dat Apple ook nieuwe Macs gaat aankondigen. Mark Gurman van Bloomberg verwacht dat Apple ‘meerdere nieuwe Macs’ gaat aankondigen, al zegt hij daarbij niet welke modellen dat gaan worden. Maar aan de hand van geruchten van de afgelopen tijd is dat wel te achterhalen.



Nieuwe Macs tijdens WWDC 2023: deze komen er mogelijk aan

Allereerst lijkt Apple de 15-inch MacBook Air aan te gaan kondigen. Er gaan al maanden geruchten over dit model en de aanwijzingen zijn erg sterk dat Apple deze op de WWDC gaat presenteren. Het grote vraagteken hierbij is welke chip erin komt. Betrouwbare bronnen, waaronder de eerder genoemde Mark Gurman van Bloomberg, zegt dat er dezelfde M2-chip in komt als in de huidige 13-inch MacBook Air. Maar er zouden ook aanwijzingen zijn dat een M3-versie al onderweg is. En welke chip erin komt, kan ook bepalen welke nieuwe Macs er nog meer aan komen.

Bekijk ook Vooruitblik 15-inch MacBook Air: dit zijn onze nieuwste verwachtingen Het lijkt er steeds meer op dat Apple binnenkort met een nieuwe 15-inch MacBook Air komt. De afgelopen tijd zijn er al wat dingen uitgelekt, maar er zijn ook nog dingen onduidelijk. Lees hier wat we al weten en wat wij verwachten van de nieuwe 15-inch MacBook Air.

Als er een M3-chip in de nieuwe 15-inch MacBook Air zit, lijkt het logisch voor Apple om ook meteen een nieuwe 13-inch MacBook Air aan te kondigen. Krijgt de 15-inch de huidige M2-chip, dan heeft het updaten van de huidige 13-inch versie wat minder zin. Datzelfde geldt ook voor de huidige instap 13-inch MacBook Pro met M2. Een nieuwe versie met M3-chip is een goede optie, maar een nieuwe variant met dezelfde M2-chip lijkt onwaarschijnlijker. Echter is niets uitgesloten, want Apple zou een tussentijdse spec-bump met wat andere verbeterde specificaties alsnog als reden kunnen zien om nieuwe modellen uit te brengen. Bovendien: betrouwbare bronnen zeggen dat de M3-chip pas op z’n vroegst eind 2023 of begin 2023 komt.

En hoe zit het dan met de desktopmodellen? Een nieuwe Mac mini is zeer onwaarschijnlijk, want Apple heeft die in januari nog vernieuwd met een M2- en M2 Pro-chip. Wat overblijft zijn de iMac, Mac Studio en Mac Pro. De kans op een nieuwe iMac lijkt niet zo groot. Er zijn nog helemaal geen concrete aanwijzingen geweest dat een nieuwe iMac er spoedig aan komt. Bovendien zou een nieuwe versie de sprong maken naar de M3-chip, die pas later verwacht wordt. Een nieuwe bijgewerkte Mac Studio lijkt een redelijke kanshebber te zijn. Onlangs werd duidelijk dat de huidige Mac Studio op 5 juni toegevoegd gaat worden aan Apple’s Trade-in programma. Je zou de Mac Studio vanaf dat moment dus bij Apple kunnen inruilen voor App Store tegoed of voor een nieuwer exemplaar. Een bijgewerkte versie met M2 Max en nieuwe M2 Ultra-chip lijkt dus een goede mogelijkheid te zijn.

Bekijk ook Gerucht: 'Nieuwe Macs op komst? Apple start met Mac Studio inruilprogramma' Apple zou plannen hebben om een nieuw inruilprogramma te starten voor Macs. Het gaat om meerdere modellen, waaronder de Mac Studio, de 13-inch MacBook Air met M2-chip en de 13-inch MacBook Pro met M2-chip.

Dan is er nog de Mac Pro. Apple heeft al gezegd dat de Mac Pro ook nog aan de beurt is voor een Apple Silicon-chip en die zou al een tijd in de pijplijn zitten. De WWDC, die vooral bedoeld is voor ontwikkelaars, lijkt daarvoor de uitgelezen kans. Het design van de nieuwe Mac Pro zou hetzelfde zijn, maar de RAM is volgens geruchten in de Apple Silicon-uitvoering niet te upgraden.

In het kort zijn dit volgens ons de meest logische kanshebbers voor nieuwe Macs tijdens WWDC 2023:

15-inch MacBook Air

Nieuwe Mac Studio

Nieuwe Mac Pro

‘WWDC 2023 keynote één van Apple’s langste ooit’

Overigens voegt Mark Gurman eraan toe dat hij denkt dat deze WWDC één van Apple’s langste keynotes ooit wordt. In totaal zou de presentatie met gemak langer dan twee uur duren. De belangrijkste onderdelen zijn de nieuwe mixed reality-headset, het bijbehorende besturingssysteem, de nieuwe updates zoals iOS 17 en watchOS 10 en dus de nieuwe Macs. In onze vooruitblik op de WWDC 2023-keynote lees je wat wij allemaal verwachten van de presentatie.